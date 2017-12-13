Экипировку «Ратник» не удалось пробить во время боевого применения

Противник ни разу не смог пробить российскую экипировку солдата второго поколения «Ратник» во время боевого применения, заявил гендиректор компании-разработчика — ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.



Экипировка «Ратник» 2-го поколения

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«У нас есть информация по воздействию на эту экипировку в рамках реального применения: не было зафиксировано случаев пробития средств индивидуальной бронезащиты — ни шлемов, ни бронежелетов», — передает ТАСС слова Семизорова.

Он отметил, что данный факт подтверждает эффективность системы индивидуальной бронезащиты «Ратника».

Семизоров рассказал, что шлем экипировки весит всего 1 кг при максимальной площади защиты около 30 кв. дециметров, что позволяет устанавливать на нем дополнительное оборудование.

Подтулейная система шлема ослабляет не только удары камнем или палкой, но и попадание пули.

По словам разработчика, площадь защиты бронежилета «Ратника» одна из самых больших в мире, а пластины способны выдержать 10 попаданий из СВД с 10 метров.

Также в «Ратнике» можно использовать комбинезон, который скрывает почти 100% тела от осколочного поражения.

По словам Семизорова, электронные очки и противоминные ботинки могут быть включены в боевую экипировку солдата «Ратник» в ближайшее время.

«В ближайшее время в „Ратник“ могут быть включены датчики медикобиологического состояния, а также защитные очки с проецированием информации на их стекло», — рассказал Семизоров.



комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец»

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Он рассказал также о планах включения в экипировку противоминной обуви, спасающей от противопехотных мин. «Кроме того, мы рассматриваем возможность размещения в этой обуви датчиков обнаружения мин, а также возможность размещения в обуви или где-то в экипировке системы подавления минных полей», — отметил он.

Кроме того, по словам гендиректора ЦНИИТОЧМАШ, солдата, экипированного в боевой комплект «Ратник» со спецтканью, не может обнаружить ночью в поле боевой вертолет с приборами ночного видения.

«Уже созданы ткани, которые защищают тебя от обнаружения в инфракрасном свете — они блокируют излучаемое от тела тепло. Бойца в экипировке с такой тканью ночью в поле вертолет практически не видит», — сказал Семизоров.



Индивидуальный фильтр для очистки воды позволяет очистить загрязненную воду, в том числе отравленную ядовитыми веществами. Ресурс — 15 литров

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Он рассказал также, что электронные очки, которые в ближайшее время войдут в боевую экипировку «Ратник» и позволяют поражать цели «из-за угла», уже были успешно испытаны с боевым роботом и личным оружием.

По словам разработчика, на стекла электронных очков в виде картинки проецируется дополнительная информация. Ее солдат видит наподобие того, как отражаются на лобовом стекле машины предметы из салона.

«На очки сейчас выводятся сигналы управления, карта местности, прицельная марка оружия, причем задача состоит не в том, чтобы просто показать, что „видит“ прицел, а показать точку, в которую прилетит пуля или снаряд при выстреле. То есть должны учитываться дальность до цели, скорость и направление ветра и т. д. », — заявил Семизоров.

Рассказал разработчик об уже прошедших испытаниях очков боевым роботом.

«Система прицеливания робота осматривала поле, находила там цель и прицельная марка прицела ложилась на цель. Картинка с прицела при этом проецировалась и на защитные очки солдата, находящегося в укрытии, и на экран для зрителей. Робот выполнил практическую стрельбу и поразил цель», — сказал Семизоров.



Фонарь электрический светосигнальный. В нем предусмотрено несколько видов лампочек. Также он может работать как стробоскоп. Крепится на бронешлем.

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Гарнитура с активной системой защиты слуха, которая глушит звук выстрелов и разрыва гранат, но при этом усиливает человеческую речь. Есть вариант исполнения, когда гарнитура может подключаться к радиостанции.

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Также, по заверению разработчика, уже есть рабочая модель личного стрелкового оружия с такой прицельной системой, позволяющей сберечь здоровье и жизнь военнослужащего.

«В третьем „Ратнике“ мы постараемся сделать эту защиту более легкой при сохранении ее защитных свойств путем применения новых материалов. По нашим оценкам, он будет легче процентов на 25-30 — сейчас экипировка весит 24 килограмма, стоит задача снизить ее массу до 20 килограмма», — сказал Семизоров.



Часы с автоподзаводом впервые введены в комплект. Существуют в двух вариантах: для обычных подразделений и для морпехов. Отличаются водостойкостью.

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Многофункциональный нож. Помимо самого ножа в нем есть пила по дереву, пила по металлу, отвертка, плоскогубцы, шило.

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Напомним, «Ратник» позиционируется как «комплект солдата будущего». В его состав входит около 40 элементов, в том числе вооружение, прицелы, средства связи, навигации и целеуказания. Экипировка была испытана российскими военнослужащими в Сирии.

Также сообщалось, что новый бронежилет экипировки «Ратник-2» выдержал попадание из СВД со 100 метров



Экзоскелет

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Экзоскелет

данный гаджет позволит увеличить массу переносимую человеком, уменьшить физические нагрузки при ходьбе в следствии чего солдат сможет пройти намного большее расстояние чем сейчас.