Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

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КОРОЛЕВ (Московская область), 14 дек — РИА Новости. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) приземлились в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-05» в Казахстане, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи. Они находились на станции 139 суток.

На МКС остаются россиянин Александр Мисуркин и астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

За время на орбите Рязанский один раз выходил в открытый космос. Вместе с другим космонавтом, Федором Юрчихиным, он запустил пять наноспутников. Брезник совершил три выхода.

Во время их пребывания на станции началась повышенная солнечная активность, которая стала причиной нестабильности космической погоды. Тем не менее, принимать дополнительные меры безопасности на станции не пришлось.

Медицинские службы, обеспечивающие полет МКС, лишь рекомендовали экипажу несколько дней реже посещать наименее защищенные от солнечной радиации зоны.