В конце июля 2026 года, новый российский 245-местный теплоход, построенный Средне-Невском судостроительном заводе для регулярных и круизных речных перевозок в Восточной Сибири, вывели на испытания. 99-метровое судно носит имя русского писателя Виктора Астафьева (1994-2001) и построено по проекту А45-90.2 отечественной компании «Агат Дизайн Бюро». Строится второй аналогичный теплоход «Андрей Дубенский».

Новые суда проекта А45-90.2 рассчитаны на работу на одной из самых больших рек нашей страны — Енисее — в Красноярском крае. Основной маршрут будет проходить между Красноярском и Дудинкой, это около 2000 километров в одну сторону. В конструкции теплоходов сочетаются элементы речного круизного лайнера и пассажирского судна для регулярных перевозок. На борту имеются каюты трех классов для 245 пассажиров, лифт, медицинская каюта, ресторан, бар, фитнес комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. У судна три пассажирских палубы и одна верхняя прогулочная. Экипаж составляет 50 человек.

Дальность хода достигает 5000 километров, автономность — 2 недели, эксплуатационная скорость — 20 км/ч, а максимальная — 26 км/ч. При этом важно отметить, что ледовый класс МПР 3,0 (лед 20) обеспечивает возможность безопасной работы теплохода в конце навигации, когда на севере Енисея (в районе Дудинки) уже образовывается мелкобитый лёд.

Как и положено для всех российских гражданских судов, строительство которых было начато до 2022 года, на теплоходах проекта А45-90.2 изначально использовалось немало иностранного оборудования. Это отразилось на сроках строительства судов, которые сдвинулись примерно на 3-4 года. Впрочем, летом 2024 года сообщалось, что на судне «Виктор Астафьев» всё-таки стоят иностранные главные двигатели и редукторы. Вывод головного судна на испытания в Ленинградской области в конце июля 2026 года означает, что основные задачи по доработке и замене того, что можно заменить, выполнены. Пока нет данных, заменили ли на втором строящемся судне проекта двигатели на отчественные или пошли по пути использования китайских аналогов тех двигателей, что использованы на первом.

Как сообщают представители Объединенной судостроительной корпорации, ходовые испытания нового судна в 2026 году будут проводиться в течении нескольких недель в акватории Ладожского озера. Специалистами сдаточной команды завода и представителями классификационного общества будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общесудовых систем, судового оборудования, навигационного комплекса, вспомогательных плавсредств и палубного оснащения. Дополнительно специалисты проведут специализированные измерения вибрации корпуса, параметров функционирования гребных валов и крутильных колебаний, влияющих на стабильность эксплуатации судна и ресурс его основных механизмов.

Учитывая тот факт, что испытания первого из двух теплоходов проекта А45-90.2 в конце июля 2026 года только начаты, можно ожидать его сдачу эксплуатанту из Красноярска не раньше 2027 года. По второму судну сроки начала испытаний пока не названы — его еще предстоит спустить на воду для дальнейшей достройки, что соответственно позволяет прогнозировать его готовность на уровне 2028-2029 годов.

По информации разработчиков проекта,новое судно очень серьёзно отличается от использующихся сегодня на Енисее классических пассажирских теплоходов, построенных более 50 лет назад. Использованы массосберегающие и энергосберегающие технологии: в этой связи применено очень много оборудования из российского алюминия, а не из стали. Реализованы современные решения по энергосбережению: в системе газовыхлопа главных двигателей используются утилизационные котлы, в системе вентиляции и кондиционирования установлены рекуператоры, из контура охлаждения тепло не уходит, а используется и многое другое.

Иван Захаров, использованы фото ОС