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вчера 2991
termometrix Судостроение и судоходство

Первый из двух новых 245-местных пассажирских теплоходов находится на испытаниях

В конце июля 2026 года, новый российский 245-местный теплоход, построенный Средне-Невском судостроительном заводе для регулярных и круизных речных перевозок в Восточной Сибири, вывели на испытания. 99-метровое судно носит имя русского писателя Виктора Астафьева (1994-2001) и построено по проекту А45-90.2 отечественной компании «Агат Дизайн Бюро». Строится второй аналогичный теплоход «Андрей Дубенский».

Новые суда проекта А45-90.2 рассчитаны на работу на одной из самых больших рек нашей страны — Енисее — в Красноярском крае. Основной маршрут будет проходить между Красноярском и Дудинкой, это около 2000 километров в одну сторону. В конструкции теплоходов сочетаются элементы речного круизного лайнера и пассажирского судна для регулярных перевозок. На борту имеются каюты трех классов для 245 пассажиров, лифт, медицинская каюта, ресторан, бар, фитнес комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. У судна три пассажирских палубы и одна верхняя прогулочная. Экипаж составляет 50 человек.

Дальность хода достигает 5000 километров, автономность — 2 недели, эксплуатационная скорость — 20 км/ч, а максимальная — 26 км/ч. При этом важно отметить, что ледовый класс МПР 3,0 (лед 20) обеспечивает возможность безопасной работы теплохода в конце навигации, когда на севере Енисея (в районе Дудинки) уже образовывается мелкобитый лёд.

Как и положено для всех российских гражданских судов, строительство которых было начато до 2022 года, на теплоходах проекта А45-90.2 изначально использовалось немало иностранного оборудования. Это отразилось на сроках строительства судов, которые сдвинулись примерно на 3-4 года. Впрочем, летом 2024 года сообщалось, что на судне «Виктор Астафьев» всё-таки стоят иностранные главные двигатели и редукторы. Вывод головного судна на испытания в Ленинградской области в конце июля 2026 года означает, что основные задачи по доработке и замене того, что можно заменить, выполнены. Пока нет данных, заменили ли на втором строящемся судне проекта двигатели на отчественные или пошли по пути использования китайских аналогов тех двигателей, что использованы на первом.

Как сообщают представители Объединенной судостроительной корпорации, ходовые испытания нового судна в 2026 году будут проводиться в течении нескольких недель в акватории Ладожского озера. Специалистами сдаточной команды завода и представителями классификационного общества будет выполнена проверка работоспособности систем главной энергетической установки, общесудовых систем, судового оборудования, навигационного комплекса, вспомогательных плавсредств и палубного оснащения. Дополнительно специалисты проведут специализированные измерения вибрации корпуса, параметров функционирования гребных валов и крутильных колебаний, влияющих на стабильность эксплуатации судна и ресурс его основных механизмов.

Учитывая тот факт, что испытания первого из двух теплоходов проекта А45-90.2 в конце июля 2026 года только начаты, можно ожидать его сдачу эксплуатанту из Красноярска не раньше 2027 года. По второму судну сроки начала испытаний пока не названы — его еще предстоит спустить на воду для дальнейшей достройки, что соответственно позволяет прогнозировать его готовность на уровне 2028-2029 годов.

По информации разработчиков проекта,новое судно очень серьёзно отличается от использующихся сегодня на Енисее классических пассажирских теплоходов, построенных более 50 лет назад. Использованы массосберегающие и энергосберегающие технологии: в этой связи применено очень много оборудования из российского алюминия, а не из стали. Реализованы современные решения по энергосбережению: в системе газовыхлопа главных двигателей используются утилизационные котлы, в системе вентиляции и кондиционирования установлены рекуператоры, из контура охлаждения тепло не уходит, а используется и многое другое.

Иван Захаров, использованы фото ОС

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Источник: tehnoomsk.ru

Комментарии 11

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  • Нет аватара DimaY28.07.26 09:20:54

    Интересно, а через Казачинский порог вверх Туером будут проводить?

    #1319777
  • Сергей Турчин Сергей Турчин28.07.26 16:21:25

    При СССР эта ниша судов была почти полностью отдана в страны СЭВ. Отрадно видеть восстановление.

    #1319801
    • Нет аватара DimaY28.07.26 16:56:43

      Отдана после Великой Отечественной войны. До ВОВ круизные суда строились, например на Красном Сормово. Фильм Волга-Волга, там теплоход тип Иосиф Сталин, из г. Горький. А потом даже у австрияк заказывали.

      #1319802
      • Нет аватара Лексур28.07.26 22:43:31

        После войны на Красном Сормово вообще с судостроением завязали. Оно только оборонкой занималось. Мне казалось, что в Сормовском районе вообще гражданских предприятий не было. Хотя я редко там бывал.

        #1319810
        • Нет аватара DimaY28.07.26 23:22:49

          Так и было. Я не буду говорить откуда я это знаю.

          #1319814
        • Clausson Clausson29.07.26 01:54:39
          После войны на Красном Сормово вообще с судостроением завязали.

          Чего бы вдруг?
          Например первые дизель-электроходы «Ленин» и «Советский Союз» 1958 год. А за год до них первая Ракета Алексеева и потом еще много крылатых судов…
          Но да, после Союза сами речных пассажирских теплоходов не строили, но проектировали в основном все сами.
          Но «завязали с судостроением» это уж слишком, это они из танкостроения ушли, а вот подводных лодок построили десятки. Только атомных 26 штук.
          И сухогрузов гражданских они в послевоенный период СССР понастроили довольно много. И первые серийные СВП тоже Сормово. Как и вообще тема судов на воздушной подушке это советский эксклюзив.

          Отредактировано: Clausson~02:21 29.07.26
          #1319816
          • Нет аватара DimaY29.07.26 09:15:21

            Имеется ввиду, что они как раз ушли из судостроения в кораблестроение. А крылатые это все-таки отдельная тема.

            #1319822
      • Clausson Clausson29.07.26 01:42:48

        «Америка России подарила пароход: С носа пар, колёса сзади, И ужасно, и ужасно, И ужасно тихий ход»   
        В фильме было три теплохода, и все отечественные, правда два из них бутафорские (Лесоруб и Севрюга).
        А вот «ИосиФ Сталин» самый настоящий, серийный.
        И вообще Россия (в лице Сормовского завода по заказу Нобеля) — Родина первых в мире речных теплоходов.
        Первые танкеры: «Вандал», «Сармат»…
        Первый пассажирский: «Бородино» (серия из 11 судов до 1917 года).
        После войны началась немного другая история и первая послевоенная «Родина» это уже ГДР… но и Сормово после войны строило. Так что не только иностранные теплоходы волновали наши реки. Но три речные революции все же наши: первые дизеля на реке, первые дизель-электрические и первые крылатые суда. Четвертая тема, тоже Алексеевская и Сормовская, немножко про другое.
        Так что СДЕЛАНО У НАС — НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
        Первая в мире подлодка
        Первый в мире ледокол (в современном понимании вопроса)
        Первые в мире теплоходы.
        Первые в мире дизель-электрические суда
        Первый в мире надводный атомоход
        Первые суда на воздушной подушке
        Первые подводные крылья
        Первые экранопланы

        Отредактировано: Clausson~02:29 29.07.26
        #1319815
    • Нет аватара Siver6329.07.26 17:34:05

      К сожалению во времена СССР вместо концентрации высокотехнологического производства в метрополии их выносили не периферию в страны СЭВ, судостроение — в Польшу, самолетостроение — в Чехословакию, вагоностроение туда же и т. д.
      Такая же политика прослеживалась внутри СССР. После его развала много заводов разрушено и разграблено на Украине, в станах Балтии, в средней Азии.

      #1319843
      • Сергей Турчин Сергей Турчин29.07.26 17:52:59

        То же самое случилось, к сожалению, с авиацией МВЛ и в легкомоторной авиацией и вертолетостроении. Я некоторое время назад писал об этой печальной эпопее на Перемогах. eremogi.livejournal.com/73346802.html
        С одной стороны, конечно, это было вызвано нехваткой ресурсов для боевой авиации, с другой стороны сворачивание работ по двигателям малой мощности ох как аукнулось сейчас.

        Отредактировано: Сергей Турчин~17:55 29.07.26
        #1319844
        • Нет аватара DimaY29.07.26 19:11:09

          Давайте будем честны, в России тоже многое порушили. Не хочу развивать эту тему. И принцип неопределенности Герцена-Чернышевского состоит в том, что одновременное решение вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?» невозможно. Сейчас надо решать вопрос, Что делать? А ответ прост и понятен, надо развивать ту территорию, которая исторически сложилась, всю! Не забывая, что граждане России очень закомплексованы, так не надо стесняться своих комплексов, особенно если они ракетные. Я бы еще стал закомплексованее, за счет БЖРК, не только в ядрёном смысле. Ну и технологии развивать.
          Кстати, самый большой коффердам на Лене, поставили в проектное положение, есть видео, очень понравилось.

          #1319845