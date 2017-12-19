Линия производства чипов банковских карт запущена в Москве

Завод «Микрон» запустил новую линию по производству чип-модулей для банковских карт, идентификационных документов и других электронных носителей персональных данных. Она позволит существенно повысить объемы выработки и расширить продуктовый портфель. Новая линия герметизации методом свободной заливки предназначена для производства чип-модулей с высокой степенью защиты хранения и передачи данных.

Инвестиции на текущем этапе модернизации, который продолжится до середины 2018 года, составят 220 млн рублей. Это позволит поэтапно увеличить мощности цеха в рамках индустриальной стратегии предприятия, чтобы обеспечить растущие потребности со стороны государства и бизнеса.

«С запуском новой линии мощность цеха возрастает на порядок, до 10 миллионов единиц в месяц, что позволит нам удовлетворить растущий спрос на идентификационные документы. Только микросхемы отечественного производства гарантируют отсутствие недекларированных возможностей при идентификации - это один из ключевых элементов безопасности цифровой среды», — заявила генеральный директор ПАО «Микрон».

Первые линии герметизации чип-модулей были открыты на Микроне в 2005 году и стали основой сборочного цеха, который на сегодняшний день обеспечивает полный цикл сборки широкого спектра RFID-продукции и чип-модулей для идентификационных документов с использованием собственных интегральных схем, в том числе осуществляет поставки на экспорт.