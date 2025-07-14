АТБ Электроника представляет новый модуль расширения

АТБ Электроника представляет новый модуль расширенияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
с интерфейсом RS485 и поддержкой Modbus RTU
Компания АТБ Электроника рада анонсировать выпуск нового модуля расширения, который сочетает в себе гибкость конфигурации и удобство интеграции в промышленные системы автоматизации. Благодаря встроенному интерфейсу RS485 с поддержкой протокола Modbus RTU, устройство может работать в составе комплексных решений, построенных на основе совместимых контроллеров промышленной автоматизацииКлючевые преимущества модуля:
Мощный ввод-вывод:
8 универсальных входов (аналоговых/дискретных)
6 дискретных входов
4 аналоговых выхода
7 дискретных выходов
Компактный форм-фактор — модуль выполнен в корпусе 4DIN, что позволяет легко размещать его в стандартных щитах автоматизации.
Простота настройки — коммуникационные параметры (адрес, скорость, контроль четности) задаются с помощью переключателей на лицевой панели, что ускоряет ввод в эксплуатацию.
Готов к подключению — в комплект входят ответные части разъемов, что сокращает время монтажа.
Полная документация — таблица переменных Modbus и подробное руководство позволяют быстро адаптировать модуль под задачи заказчика.
Области применения:
- Промышленная автоматизация
- Системы диспетчеризации и мониторинга
- Управление технологическим оборудованием
- SCADA-системы
«Новый модуль расширения от АТБ Электроники — это универсальное решение для задач автоматизации, сочетающее высокую функциональность и простоту интеграции», — отмечает Дмитрий Смелов, главный конструктор.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе «АТБ-Электроника»
Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда...шлюзу. Полный перечень характеристик представлен на странице продукта.
-
Новое комплексное решение на базе ОС ОСнова и аппаратной платформы АТБ АТОМ
Операционная система «ОСнова» предназначена для рабочих станций... (принтеры)• Централизованное управление пользователями и устройствами
-
Сертифицирован процессорный модуль АТБ-RK3568-SMC
АТБ Электроника получила сертификат соответствия техническому регламенту Ев...ратуре до 0 °C, промышленный вариант — до -40 °C.
Поделись позитивом в своих соцсетях
АТБ Электроника