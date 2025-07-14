АТБ Электроника представляет новый модуль расширения

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с интерфейсом RS485 и поддержкой Modbus RTU

Компания АТБ Электроника рада анонсировать выпуск нового модуля расширения, который сочетает в себе гибкость конфигурации и удобство интеграции в промышленные системы автоматизации. Благодаря встроенному интерфейсу RS485 с поддержкой протокола Modbus RTU, устройство может работать в составе комплексных решений, построенных на основе совместимых контроллеров промышленной автоматизацииКлючевые преимущества модуля:

Мощный ввод-вывод:

8 универсальных входов (аналоговых/дискретных)

6 дискретных входов

4 аналоговых выхода

7 дискретных выходов

Компактный форм-фактор — модуль выполнен в корпусе 4DIN, что позволяет легко размещать его в стандартных щитах автоматизации.

Простота настройки — коммуникационные параметры (адрес, скорость, контроль четности) задаются с помощью переключателей на лицевой панели, что ускоряет ввод в эксплуатацию.

Готов к подключению — в комплект входят ответные части разъемов, что сокращает время монтажа.

Полная документация — таблица переменных Modbus и подробное руководство позволяют быстро адаптировать модуль под задачи заказчика.

Области применения:

Промышленная автоматизация

Системы диспетчеризации и мониторинга

Управление технологическим оборудованием

SCADA-системы

«Новый модуль расширения от АТБ Электроники — это универсальное решение для задач автоматизации, сочетающее высокую функциональность и простоту интеграции», — отмечает Дмитрий Смелов, главный конструктор.

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