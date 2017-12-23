Малый ракетный корабль «Смерч» на модернизации
Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Смерч», проходящий модернизацию с заменой ПКРК «Малахит» на ПКРК «Уран». МРК проекта 12341 был построен во Владивостоке в 1984 году.
Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Смерч», проходящий модернизацию с заменой ПКРК «Малахит» на ПКРК «Уран». МРК проекта 12341 был построен во Владивостоке в 1984 году.
24.12.1701:02:11
24.12.1701:53:40
24.12.1702:15:19
24.12.1702:23:02 Возможно всё ограничится модернизацией только МРК ТОФ, для которого «Каракурты» ещё не начинали строить.
24.12.1710:23:25
24.12.1710:32:14
24.12.1710:55:57
24.12.1715:03:45
24.12.1708:51:53
24.12.1709:11:38 Можно и 16 «Уранов» поставит (как на МРК проекта 1234ЭМ ВМС Алжира):
24.12.1709:14:02
24.12.1710:19:00
24.12.1710:39:03 Не только
24.12.1714:32:18
24.12.1716:10:33
24.12.1716:12:05