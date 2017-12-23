Малый ракетный корабль «Смерч» на модернизации

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Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Смерч», проходящий модернизацию с заменой ПКРК «Малахит» на ПКРК «Уран». МРК проекта 12341 был построен во Владивостоке в 1984 году.