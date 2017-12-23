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Фотофакты

Малый ракетный корабль «Смерч» на модернизации

  •  © Фото с сайта fotki.yandex.ru/users/eagle-rost

Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Смерч», проходящий модернизацию с заменой ПКРК «Малахит» на ПКРК «Уран». МРК проекта 12341 был построен во Владивостоке в 1984 году.


МРК, 12341, «Смерч», Тихоокеанский флот
  • Нет аватара g1v2
    24.12.1701:02:11

    Говорят на все 12 Оводов ураны ставить собрались.

    #990206
    • A_SEVER A_SEVER
      24.12.1701:53:40

      Говорят на все 12 Оводов ураны ставить собрались.

      МРК «Штиль» (ЧФ) — 39 лет

      МРК «Айсберг» (СФ) — 38 лет

      МРК «Смерч» (ТОФ) — 33 года

      МРК «Мираж» (ЧФ) — 31 год

      МРК «Иней» (ТОФ) — 30 лет

      МРК «Рассвет» (СФ) — 29 лет

      МРК «Мороз» (ТОФ), МРК «Зыбь» и МРК «Гейзер» (БФ) — 28 лет

      МРК «Пассат» (БФ) — 27 лет

      МРК «Ливень» (БФ) и МРК «Разлив» (ТОФ) — 26 лет

      #990212
      • Нет аватара g1v2
        24.12.1702:15:19

        Знаю, но судя по всему решили модернизировать и продлить их срок эксплуатации, позже последовательно заменяя Каракуртами. По крайней мере такая инфа пошла.

        #990215
        • A_SEVER A_SEVER
          24.12.1702:23:02

          решили модернизировать и продлить их срок эксплуатации
          Возможно всё ограничится модернизацией только МРК ТОФ, для которого «Каракурты» ещё не начинали строить.

          #990217
      • Нет аватара spt81
        24.12.1710:23:25

        МРК «Зыбь"

        Кто же его так назвал?)))

        #990267
        • A_SEVER A_SEVER
          24.12.1710:32:14

          МРК «Зыбь"

          А что в этом названии необычного?    

          Волна, Бурун, Накат, Прибой, Зыбь

          Кто же его так назвал?
          ВМФ СССР.

          #990269
          • Нет аватара spt81
            24.12.1710:55:57

            Зловещще уж больно звучит))

            В отличие от Волн-Бурунов))

            #990273
      • sergeyy1972 sergeyy1972
        24.12.1715:03:45

        Вероятно все Оводы не получившие Ураны в обозримом будующем будут списаны и заменены на более современые МРК.

        #990320
  • ups ups
    24.12.1708:51:53

    Реально 8 УРАНОВ, это серьезный задел, с учетом, что у ОВОДОВ 20 ЗУР, они должны быть модернизированы. Я считал их ракетными катерами, а в реалии они были корветами, с системой ПВО.

    #990252
    • A_SEVER A_SEVER
      24.12.1709:11:38

      Реально 8 УРАНОВ, это серьезный задел
      Можно и 16 «Уранов» поставит (как на МРК проекта 1234ЭМ ВМС Алжира):
      •  © Фото из открытых источников

      #990256
      • ups ups
        24.12.1709:14:02

        Млин привык к 8, но 16 реально лучше.)))

        #990257
      • Нет аватара Tcheluskin
        24.12.1710:19:00

        Лучше бы 12 или хотя бы 8 ониксов, как в версии 1234.7. На ТОФ есть, где ими пострелять.

        •  © nevskii-bastion.ru

        А с заменой на «Уран» получается некоторый даунгрейд.

        Ну хорошо, что в принципе несколько дополнительных кораблей будут в строю, а не списаны.

        UPD: Кстати пишут, что для Черноморского флота и для Каспия достроят два 1242.1 по проекту 1241.8, т. е. с «Уранами». Не известно, будут ли другие 1242.1 модернизировать под «Уран»?

        Отредактировано: Tcheluskin~10:27 24.12.17
        #990265
        • A_SEVER A_SEVER
          24.12.1710:39:03

          Кстати пишут,
          Не только пишут, но и показывают!    
          будут ли другие 1242.1 модернизировать под «Уран»?
          Нет.

          Как я понимаю, ВМФ хочет иметь на каждом флоте по одному кораблю (или катеру) с «Уранами», который на учениях будет стрелять ракетами-мишенями.

          Для КФЛ и ЧФ достраивают «Молнии», для ТОФ модернизируют «Смерч».

          #990271
          • Нет аватара Andy6012
            24.12.1714:32:18

            Как я понимаю, ВМФ хочет иметь на каждом флоте по одному кораблю (или катеру) с «Уранами», который на учениях будет стрелять ракетами-мишенями.

            Тогда 16 нельзя- никто не отобьется…   

            #990316
  • Нет аватара Lyudov
    24.12.1716:10:33

    а с МПК будут что-нибудь или их корветы заменить должны?

    #990332
  • Нет аватара Lyudov
    24.12.1716:12:05

    на каком заводе модернизируется?

    #990334
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