Дополнительный корпус школы открыли в Новосибирской области

В Новосибирске состоялась церемония открытия нового корпуса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 155» на Ключ-Камышенском плато. Уникальность проведённых на объекте работ заключалась в том, что строительство школы велось без прерывания образовательного процесса. Новая школа рассчитана «на вырост» — при проектной наполняемости в 750 учащихся она способна принять около 1100 учеников. Стоимость объекта — 710 млн рублей.

Строительство новой школы площадью 17 215 кв. м началось в июле 2016 года. Работы велись в два этапа. Сначала был возведён основной четырехэтажный блок, в котором расположены учебные классы и спортивный зал. 1 сентября 2017 года здесь начались занятия. На втором этапе на месте снесённого старого здания был построен дополнительный корпус.

В этом году в городе одновременно строилось шесть учебных заведений — столь масштабного строительства школьных зданий не велось долгие годы