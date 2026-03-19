Открылся новый корпус физико-математической школы НГУ в Новосибирске

Корпус формирует спокойную современную идентичность школы и создает среду для совместной работы, исследований и развития любознательности; его низкоэтажные объемы деликатно вписаны в экосистему соснового бора. Учебный корпус СУНЦ НГУ позволит создать условия для 625 одаренных школьников.

Новый кампус Физико-математической школы НГУ в Новосибирске расположен в Академгородке — среди зрелых сосен, которые определили его пространственную структуру и атмосферу.

Мастер-план включает в себя несколько самостоятельных корпусов: учебный блок с классами, лабораториями и административными помещениями, рекреационный центр со спортивным и актовым залами, библиотекой, а также строящиеся общежития. Образовательный кластер объединяет универсальные аудитории, ИТ — и языковые кабинеты и специализированные лаборатории для естественных наук и инженерии.

Источник: prorus.ru

    Владимир Козлов Владимир Козлов21.03.26 18:38:26

    Отлично, Кольцово развивается, всем землякам большой привет!

    Жан Ковальчук Жан Ковальчук21.03.26 23:13:14

    В век атома и ракетных технологий СССР вступал при отсутствии должной научной школы. Но при ясном понимание целей и задач, был запущен грандиозный проект перестройки высшей школы (апофеозом которого стало строительсто комплекса зданий московского университа в 1953 г.). С этого порога в развитие сфер атома, ракетостроения, кибернетики, электроники и.т.п. влились миллионны талантливых молодых технарей обеспечивших стране неоспопримое мировое лидерство в научных озарениях и технологических прорывах.Потом в 1991 г. случилась трагедия глобального масштаба. Распался СССР,но выжили и сохранились научные школы. И как видим настало время для их возрождения и, не исключено, расцвета, триумфа и торжества. Поапплодируем Новосибирску и поприветствуем Москву. Наука снова в умах и сердцах молодёжи.

      Нет аватара termometrix22.03.26 10:03:00

      Согласен с Вами,только хочу сделать одно уточнение. Естественные и технические науки действительно универсальны и не имеют национальности,они охватывают весь мир и могут быть приняты и верифицированы всеми. Однако общественные и гуманитарные науки, такие как: философия, экономика, история, социология,культурология,юриспунденция,психология и пр., сильно идеологизированы и деформированы в угоду западным интересам.Последние являются продуктом западного просвещения с восемнадцати века, поэтому остальной мир должен строить и откорректировать гуманитарные и общественные науки исходя из своего собственного мировоззрения и системы ценностей.

        Жан Ковальчук Жан Ковальчук22.03.26 22:19:27

        Тезис об открытости науки подвержен политической коньюктуре. Судьба Александра Бутягина показывает и доказыыает эту непреложную истину.

      Konstantin Gurtovoy Konstantin Gurtovoy22.03.26 20:41:06

      Курчатов и его сотрудники по Атомному проекту, также как и Королёв с сотрудниками по Ракетному проекту, получили образование и сформировались как выдающиеся деятели ещё в 1920-30-х годах. Так что не нужно переоценивать значение послевоенных изменений высшей школы и т. д. Это было изменение масштабов образования и, вообще, науки и техники в СССР, а не какие-то качественные изменения.

        Нет аватара DimaY22.03.26 21:28:43

        Немного не понял Ваш посыл. Ну да,в 20-30 годы студенты ходили на лекции, писали конспекты, читали книги, зубрили. После ВОВ было точно также. Вы это имеете ввиду?

          Konstantin Gurtovoy Konstantin Gurtovoy23.03.26 00:57:07

          А посыл тот, что большевики, при всей их «мути» (троцкизм, Коминтерн и Всемирная революция, НЭП, левые и правые уклоны, ежовщина и т. п.) ещё в середине 1920-х сумели осознать экзистенциальную угрозу существованию СССР со стороны Запада и провести чётко линию на милитаризацию СССР — сюда были направлены все ресурсы и внимание. Это усилие всего народа привело действительно к качественному изменению уровня науки, техники и образования. Благодаря этому примерно за десятилетие 1930-х удалось создать Армию в широком смысле и выиграть Войну. Развитие науки, техники и образования в СССР было следствием этого процесса. После Войны экзистенциальной угрозы уже не было (как и сейчас), «большевики расслабились» и были сметены, образно выражаясь, «нормальным ходом истории», то есть «колбасой», «джинсами» и т. п.   

            Нет аватара DimaY23.03.26 09:44:04

            Интересная конечно мысль, что после ВОВ, не было угрозы. Не было Фултонской речи Черчиля, Карибского кризиса, а НАТО было создано для развития техник вышивания крестиком. Курчатов делал атомную бомбу, а Королев средство доставки, не потому что была угроза, а исключительно потому что сказывалось образование, полученное после Революции. И танки, СССР делал тысячами, просто потому что считал, что они няшно смотрятся на фоне родных нашему сердцу березок. И большевики после Победы расслабились и перестади уделять внимание образованию, именно поэтому создавали образовательные учреждения. Вот неполный список классических государственных университетов, созданных после ВОВ.

            Якутский государственный университет (ныне СВФУ, 1956)
            Башкирский государственный университет (1957)
            Мордовский государственный университет (1957)
            Кабардино-Балкарский государственный университет (1957)
            Дагестанский государственный университет (1957)
            Новосибирский государственный университет (1959)
            Дальневосточный государственный университет (восстановлен в 1956, ныне ДВФУ)
            Красноярский государственный университет (1969).

            Я не буду перечислять другие институты, там счет на десятки.

            Создавались наукограды, например Пущинский научный центр РАН 1956 год.
            Научный центр (НПО) Зеленоград 1962 год.

            И многие другие.

            Но вот есть, что-то, что мне непонятно, Королев и Курчатов были безусловно выдающимися учеными и организаторами, но неужели они могли в одинокого создать то, что мы называем сейчас Роскосмос и Росатом. Может с ними рядом еще кто-то работал, и может не все успели получить образование в 20-30 годы?

            Джинсы и колбасу вообще обсуждать не хочу, слишком примитивное утверждение, о причинах распада союза.

              Konstantin Gurtovoy Konstantin Gurtovoy23.03.26 11:52:13

              Здесь попробовал выдвинуть «лес» — подготовку к Войне — на первый план, как двигатель качественных изменений науки, техники и образования в СССР. Много университетов, атомных и ракетных предприятий это хорошо, но это «деревья» из которых состоит «лес», и которые просто делают его более обширным. Часто «за деревьями начинают леса не видеть».
              Уточню и про «угрозы». Сейчас «угрозы» — обоюдные и сводятся в общем к «шоу-бизнесу» (Фултонская речь, Карибский кризис и т. п.), все понимают, что реальная ядерная война — это «билет в один конец» для обеих сторон и опасаются (тьфу-тьфу — не сглазить   ).

                Нет аватара DimaY23.03.26 12:35:20

                Практически любая война до ее начала, сводится к шоу-бизнесу. И можно говорить, что это только риторика, а реальной угрозы нет, до тех пор пока не начнет литься кровь. Вспомним про Карфаген, который должен быть разрушен.

                Угрозы на данный момент обоюдные именно потому что после ВОВ, советское руководство относилось к угрозам серьезно и создавало систему противодействия и сдерживания. Но мир в данный момент хрупок и происходят события, которые реально могут привести к глобальной катастрофе.

                Однако говорить, что только подготовка к войне главный двигатель качественных изменений в науке и технике, на мой взгляд, неверно. В СССР было создано немало в науке и технике того, что не связано на прямую с войной. Конечно, все можно притащить к военной тематике, но именно притащить. Например выработку электроэнергии, ну конечно, без электроэнергии невозможна работа военных заводов, но можем ли мы считать, что большие сибирские гидроэлектростанции это сугубо военные объекты? Да, трактор К-700 разрабатывался, как военный тягач, только чаще к нему был примотан плуг, а не ракетная установка. Или атомная промышленность, там много направлений, которые с войной вообще не связаны никак, потому что трудно представить, как радиофармацевтические препараты можно применить в боевых условиях, а там много научных разработок.

                Ну и наконец, о размере леса. В том то и дело, что закон перехода количество в качество никто не отменял. Именно создание большого количества университетов, институтов, научных центров, дало качественный скачок в развитии, когда стало возможно развивать очень разные направления, в том числе междисциплинарные.

    Нет аватара alexm23.03.26 15:32:42

    Что-то Вас не туда занесло. Политиканство, ну и филилософия. А может это не то место? Вы не ошиблись адресом?

