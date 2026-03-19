Корпус формирует спокойную современную идентичность школы и создает среду для совместной работы, исследований и развития любознательности; его низкоэтажные объемы деликатно вписаны в экосистему соснового бора. Учебный корпус СУНЦ НГУ позволит создать условия для 625 одаренных школьников.

Новый кампус Физико-математической школы НГУ в Новосибирске расположен в Академгородке — среди зрелых сосен, которые определили его пространственную структуру и атмосферу.

Мастер-план включает в себя несколько самостоятельных корпусов: учебный блок с классами, лабораториями и административными помещениями, рекреационный центр со спортивным и актовым залами, библиотекой, а также строящиеся общежития. Образовательный кластер объединяет универсальные аудитории, ИТ — и языковые кабинеты и специализированные лаборатории для естественных наук и инженерии.