Открылся новый корпус физико-математической школы НГУ в Новосибирске
Корпус формирует спокойную современную идентичность школы и создает среду для совместной работы, исследований и развития любознательности; его низкоэтажные объемы деликатно вписаны в экосистему соснового бора. Учебный корпус СУНЦ НГУ позволит создать условия для 625 одаренных школьников.
Новый кампус Физико-математической школы НГУ в Новосибирске расположен в Академгородке — среди зрелых сосен, которые определили его пространственную структуру и атмосферу.
Мастер-план включает в себя несколько самостоятельных корпусов: учебный блок с классами, лабораториями и административными помещениями, рекреационный центр со спортивным и актовым залами, библиотекой, а также строящиеся общежития. Образовательный кластер объединяет универсальные аудитории, ИТ — и языковые кабинеты и специализированные лаборатории для естественных наук и инженерии.
