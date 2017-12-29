«Вертолеты России» поставили все вертолеты для нужд санавиации в 2017 году

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил процедуру передачи Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) всех 29 вертолетов, подлежащих поставке в 2017 году для использования в санитарной авиации. В следующем году холдинг должен поставить ГТЛК еще 31 машину.

Вертолеты оборудованы медицинскими модулями, позволяющими оказывать пострадавшим квалифицированную медицинскую помощь в полете с проведением реанимации и интенсивной терапии. Каждый модуль предполагает размещение на носилках до двух человек и мониторинг их основных физиологических функций во время транспортировки в лечебное учреждение. Конструкция модулей позволяет осуществлять их монтаж и демонтаж на вертолеты с применением штатного инструмента и аэродромных средств наземного обслуживания воздушных судов.

Договор на поставку в 2017 году медицинских вертолетов «Вертолеты России» и ГТЛК заключили в конце 2016 года. Всего было законтрактовано 29 воздушных судов: 6 вертолетов Ансат, 10 Ми-8МТВ-1 и 13 Ми-8АМТ. Машины используются в российских регионах в рамках программы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденной президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«С гордостью отмечаю, что „Вертолеты России“ завершили передачу всех запланированных на 2017 год вертолетов с медицинским оборудованием. Заказ ГТЛК позволил сформировать производственную программу и снизить стоимость вертолетов для эксплуатирующих организаций за счет государственного софинансирования. Участие в развитии санитарной авиации — один из ключевых проектов холдинга. В 2018 году обновление парка авиакомпаний и поступление в российские регионы современной вертолетной техники продолжится», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Программа санитарной авиации — успешный пример совместной работы трех министерств — Минтранса, Минпромторга и Минздрава. ГТЛК выступает в этом проекте как государственная платформа, на базе которой стало возможно объединить возможности бюджетов разных министерств и ведомств, региональных бюджетов. В этом году мы передали региональным авиакомпаниям все 29 вертолетов, полученных от нашего партнера, холдинга „Вертолеты России“. Продолжим эту важнейшую для нашей страны работу и в следующем году», — отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.

Согласно новому договору, заключенному в декабре текущего года, «Вертолеты России» в 2018 году передадут ГТЛК 31 вертолет. Производство воздушных судов уже запущено на Казанском вертолетном и Улан-Удэнском авиационном заводах.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на ПАО «Казанский вертолетный завод». В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Многоцелевые вертолеты Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Вертолеты способны нести на борту медицинские модули с широким набором специализированного оборудования.

Медицинские модули оснащаются носилками с регулируемым положением спинки, вакуумным матрасом, приборами и оборудованием первой медицинской помощи. Наличие системы подачи кислорода, встроенной системы электроснабжения, реанимационного оборудования позволяет проводить неотложные процедуры реанимации пациентов. Общее время монтажа-демонтажа модуля на вертолет не превышает 15 минут, что обеспечивает оперативное варьирование состава оборудования воздушного судна в зависимости от текущих потребностей заказчика.