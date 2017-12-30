Шестиместная амфибия. СК «Чайка» провела первый этап лётных испытаний Л-72

Самолётостроительная компания «Чайка» провела испытания самолёта-амфибии Л-72 на проверку гидродинамических и лётных характеристик. Испытания прошли без замечаний и показали правильность конструкторских решений. Отличие новой модели от предшественников Л-42 и Л-44 -это шестиместная амфибия с двумя двигателями Lycoming IO 360 по 180 лошадиных сих каждый и с максимальной взлётной массой до двух тонн. Топливные бакивместимостью 500 литров позволят перевезти 600 килограммов полезной нагрузки с крейсерской скоростью 280 километров в час на расстояние до 2000 километров. Что ценно для жителей удалённых регионов, Lycoming 360 сертифицирован под автомобильный Аи-95, а для разбега с максимальным взлётным весом в две тонны понадобится 300 метров. Весной, когда продолжатся лётные испытания, мы расскажем об Л-72 более подробно. Посмотреть видео полёта youtu.be/K5AhFvX4dTg?t=55s