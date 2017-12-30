Новогодние подарки: сданы два участка набережной р.Туры и площадь 400-летия Тюмени

Два участка набережной реки Туры и площадь 400-летия города введены в эксплуатацию в канун Нового года в Тюмени. Это стало замечательным подарком областной столице. Набережная — уникальный строительный проект, реализация которого началась в 2008 году. Стоит напомнить, что она единственная в России четырехуровневая. Это связано с рельефом правого берега Туры, перепад высот которого составляет 22-25 м. До этого момента протяженность набережной составляла около 1700 метров. Теперь горожане и гости областной столицы смогут прогуляться по ней от Свято-Троицкого мужского монастыря до Ильинского монастыря. Общая длина набережной правого берега составляет сейчас 3 010 метров. Она охватывает практически весь исторический центр Тюмени.Традиционно этот объект используется не только для прогулок и проведения мероприятий, но и для занятий спортом. А после завершения реставрации памятников, расположенных в районе Масловского взвоза набережная станет и местом притяжения культурной жизни города.

С вводом в эксплуатацию новых участков работа на берегах Туры не прекратится. В планах — строительство нового участка набережной на левом берегу возле моста Влюбленных. Его протяженность составит 916 м. Здесь будут оборудованы смотровая и прогулочная площадки. Для детей создадут игровые пространства, а для любителей здорового образа жизни построят зону для занятий спортом, скейт-парк и скалодром. Кроме того, на левом берегу появятся амфитеатр под открытым небом, беседка-библиотека, здания служебно-вспомогательного назначения и автостоянки.

Впечатляет объем работ, проведенных на площади 400-летия Тюмени . Здесь построена первая в Тюмени двухуровневая подземная автостоянка на 292 машиноместа. Она должна разгрузить от «стихийных» парковок перекресток улиц Республики и Горького.Новое сооружение станет элементом единого архитектурного ансамбля с существующим зданием Тюменского драмтеатра. Вместе с парковкой в помещении будут расположены пункты проката сезонного спортивного оборудования. Сама площадь предназначена для проведения мероприятий общегородского уровня, а также для прогулок и занятий спортом в любое время года.Зимой на ней планируется устанавливать главную городскую елку, заливать каток. Летом будет работать фонтан, на котором во время праздников можно будет осуществлять проекцию видеороликов или фильмов.