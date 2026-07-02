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1 день назад 2042
lapshin-89 Города и сёла России

«Индустриальная» набережная открылась в Тюмени

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Новый участок набережной в районе Профсоюзного моста открыли для тюменцев и гостей города. Набережную назвали «Индустриальной» в память о расположенном здесь когда-то Тюменском речном порту. Благоустройством набережной от Профсоюзного моста в сторону Конторы пароходства тюменская девелоперская компания «Брусника» занималась почти четыре года. Полное открытие нового пространства прошло совсем недавно.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Район Брусники находится в историческом центре Тюмени, на территории бывшего речного порта. Своего расцвета порт достиг в 1985 году перевалив 3 миллиона тонн грузов. Но эпоха ударных комсомольских строек прошла, на Тюменском Севере проложены автомобильные и железные дороги, а через крупнейшие реки возведены мосты — значение порта сошло на нет. Некогда процветающее предприятие стало примером увядания производственной территории и в 2010 году было принято решение о реновации. К реализации проекта компания приступила в 2019 году. При создании концепции архитекторы вдохновлялись районами Хафен Сити в Гамбурге и Нордхавн в Копенгагене. В основу заложили две ключевые идеи: сохранение исторической идентичности и «возвращение» городу реки.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Район «Речной порт», который Брусника строит в Тюмени, выиграл гран-при премии «ТОП ЖК 2026» и признан лучшим жилым комплексом-новостройкой России. Финальный этап конкурса состоялся на Российской строительной неделе. Ее проводит Единый ресурс застройщиков при поддержке Минстроя. Новая набережная сыграла решающую роль в победе.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Подчеркнуть локальную идентичность и сохранить дух места помогают артефакты и достопримечательности, которые застройщик вписал в концепцию района. Старые портальные краны стали арт-объектами, а памятники архитектуры сформируют исторический квартал, насыщенный современными функциями. Один объект — первую городскую электростанцию — Брусника уже реконструировала.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Два портальных крана «Альбрехт» и «Ганц» были построены в 1958 году на Венгерском судо-краностроительном заводе в Будапеште. Эти мощные машины, высотой почти 53 метра и с размахом стрелы в 30 метров, были сердцем речных грузовых перевозок. Они участвовали в строительстве крупнейших предприятий региона. Без преувеличения, без этих кранов освоение Тюменского Севера шло бы не так стремительно. Но время шло, и эти титаны постепенно устарели, да и порт, как центр грузоперевозок, утратил свою актуальность.

Портальный кран "Альбрехт" (фото автора) © t-l.ru

Идея Альбрехта — хранить историю, поэтому его нарочито не стали реставрировать, оставив заводской окрас. Его место — у самой кромки воды, где краны трудились во времена когда порт процветал. Конечно, можно было полностью разобрать кран и собрать его на новом месте, но выбрали другой путь — переместить 270-тонного гиганта практически целиком на 230 метров.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Под краном установлен аутентичный почтовый вагон.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

В 60-е годы таких вагонов в порт прибывало немало, корреспонденцию по реке отправляли на Север, ведь даже в Тобольск тогда можно было попасть только по рекам.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

53-метровый Ганц занял своё законное место чуть раньше: его полностью разобрали, покрасили и заново собрали на новом месте в глубине района — он стал арт-объектом и ярким маяком. Роль Ганца стать точкой притяжения на районной площади подчеркнули с помощью ярко-красной расцветки.

Портальный кран "Ганц" (фото автора) © t-l.ru

Об этом кране я рассказывал в своей статье «Реновация Тюмени», но тогда работы ещё не были завершены.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Промышленную историю места подчёркивают столики из двутавровых балок.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Первая городская электростанция представляет собой образец краснокирпичной архитектуры, теперь это ядро исторического квартала района. О её восстановлении я тоже рассказывал.

Электростанция И.И.Игнатова (фото автора) © t-l.ru

Электростанция восстановлена буквально из руин, на очереди реставрация дома купца Михаила Плотникова и жилого барака портовых рабочих. А пока поодаль строится небольшое здание из кирпича, тут будет насосная станция, сохранить дух истории здесь приоритет.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Также застройщик открыл два общественных пространства под пролётами Профсоюзного моста через Туру. Одно из них — спортивный кластер с баскетбольной и футбольной площадками. Опоры моста в этом месте оформлены под оранжевые картриджи приставки Dendy. Второе пространство также наполнено атмосферой ностальгии — оно выполнено в виде большой аудиокассеты и отсылает к творчеству певца Юрия Шатунова.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Профсоюзный мост через Туру (фото автора) © t-l.ru

На левом берегу стоит стена новостроек, ещё недавно это был центр неблагополучного цыганского квартала.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Строительство на набережной продолжается, на одном из участков появятся фитоочистные сооружения — дождевые сады. На склоне будут высажены влаголюбивые растения, ступенями спускающиеся к Туре. Вода, которая бежит с городских улиц после дождя, таяния снега, попадёт в эту зону. Корни деревьев максимально впитают воду, излишки попадут в почву, очистятся, и абсолютно чистая вода вытечет в реку. Это будет целая система, а для человека, гуляющего по набережной, — цветущий сад.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Речной порт, это своего рода переосмысление территории, демонстрация новых маршрутов, соединение современной архитектуры домов и истории. История района чрезвычайно богата: первое электричество в Тюмени появилось здесь; Михаил Пришвин три года жил в этом районе, в доме дяди Ивана Игнатова, поэтому Речпорт вошёл в проект «Пришвинские тропы». Зарождение сибирского пароходства — также произошло здесь когда появились частные пристани Игнатова и Плотникова. В военные годы тут работал завод автотранспортного электрооборудования и мотоциклетный завод, «Брусника» увековечит их память построя сквер Тружеников.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Район насыщен памятниками истории и архитектуры, все они будут интегрированы в новую городскую среду.

© t-l.ru

Длина «Индустриальной» набережной 500 метров, ещё 600 метров отделяет её от основного участка знаменитой тюменской набережной.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

По благоустроенной гравийной тропе можно добраться до пристани «Тура» на набережной. С одной стороны у Вас будет река, а за деревьями контора правления Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли и пакгаузы, построенные в позапрошлом веке. Когда здания будут восстановлены Тюмень получит единую набережную на правом берегу длиной 4 километра!

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

В перспективе оба берега свяжет велопешеходный мост, его возведут девелоперы, осваивающие участки на двух берегах.

© t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru
Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

Индустриальная набережная отличный пример синтеза современной архитектуры, истории, промышленного прошлого и природы.

Индустриальная набережная (фото автора) © t-l.ru

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Источник: t-l.ru

Комментарии 3

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  • Нет аватара termometrix03.07.26 06:34:30

    + Прекрасно!

    #1318746
  • Nelton Nelton03.07.26 11:12:26

    И фото отличные!

    #1318762
  • Нет аватара oaroma03.07.26 13:52:04

    Не понравились темно-красные дома — архитекторы и проектировщики забыли убрать опалубку после строительства. А вот фитоочистка — очень интересно. будет здорово, если это сработает, как задумано.

    #1318773