Новый участок набережной в районе Профсоюзного моста открыли для тюменцев и гостей города. Набережную назвали «Индустриальной» в память о расположенном здесь когда-то Тюменском речном порту. Благоустройством набережной от Профсоюзного моста в сторону Конторы пароходства тюменская девелоперская компания «Брусника» занималась почти четыре года. Полное открытие нового пространства прошло совсем недавно.

Район Брусники находится в историческом центре Тюмени, на территории бывшего речного порта. Своего расцвета порт достиг в 1985 году перевалив 3 миллиона тонн грузов. Но эпоха ударных комсомольских строек прошла, на Тюменском Севере проложены автомобильные и железные дороги, а через крупнейшие реки возведены мосты — значение порта сошло на нет. Некогда процветающее предприятие стало примером увядания производственной территории и в 2010 году было принято решение о реновации. К реализации проекта компания приступила в 2019 году. При создании концепции архитекторы вдохновлялись районами Хафен Сити в Гамбурге и Нордхавн в Копенгагене. В основу заложили две ключевые идеи: сохранение исторической идентичности и «возвращение» городу реки.

Район «Речной порт», который Брусника строит в Тюмени, выиграл гран-при премии «ТОП ЖК 2026» и признан лучшим жилым комплексом-новостройкой России. Финальный этап конкурса состоялся на Российской строительной неделе. Ее проводит Единый ресурс застройщиков при поддержке Минстроя. Новая набережная сыграла решающую роль в победе.

Подчеркнуть локальную идентичность и сохранить дух места помогают артефакты и достопримечательности, которые застройщик вписал в концепцию района. Старые портальные краны стали арт-объектами, а памятники архитектуры сформируют исторический квартал, насыщенный современными функциями. Один объект — первую городскую электростанцию — Брусника уже реконструировала.

Два портальных крана «Альбрехт» и «Ганц» были построены в 1958 году на Венгерском судо-краностроительном заводе в Будапеште. Эти мощные машины, высотой почти 53 метра и с размахом стрелы в 30 метров, были сердцем речных грузовых перевозок. Они участвовали в строительстве крупнейших предприятий региона. Без преувеличения, без этих кранов освоение Тюменского Севера шло бы не так стремительно. Но время шло, и эти титаны постепенно устарели, да и порт, как центр грузоперевозок, утратил свою актуальность.

Идея Альбрехта — хранить историю, поэтому его нарочито не стали реставрировать, оставив заводской окрас. Его место — у самой кромки воды, где краны трудились во времена когда порт процветал. Конечно, можно было полностью разобрать кран и собрать его на новом месте, но выбрали другой путь — переместить 270-тонного гиганта практически целиком на 230 метров.

Под краном установлен аутентичный почтовый вагон.

В 60-е годы таких вагонов в порт прибывало немало, корреспонденцию по реке отправляли на Север, ведь даже в Тобольск тогда можно было попасть только по рекам.

53-метровый Ганц занял своё законное место чуть раньше: его полностью разобрали, покрасили и заново собрали на новом месте в глубине района — он стал арт-объектом и ярким маяком. Роль Ганца стать точкой притяжения на районной площади подчеркнули с помощью ярко-красной расцветки.

Об этом кране я рассказывал в своей статье «Реновация Тюмени», но тогда работы ещё не были завершены.

Промышленную историю места подчёркивают столики из двутавровых балок.

Первая городская электростанция представляет собой образец краснокирпичной архитектуры, теперь это ядро исторического квартала района. О её восстановлении я тоже рассказывал .

Электростанция восстановлена буквально из руин, на очереди реставрация дома купца Михаила Плотникова и жилого барака портовых рабочих. А пока поодаль строится небольшое здание из кирпича, тут будет насосная станция, сохранить дух истории здесь приоритет.

Также застройщик открыл два общественных пространства под пролётами Профсоюзного моста через Туру. Одно из них — спортивный кластер с баскетбольной и футбольной площадками. Опоры моста в этом месте оформлены под оранжевые картриджи приставки Dendy. Второе пространство также наполнено атмосферой ностальгии — оно выполнено в виде большой аудиокассеты и отсылает к творчеству певца Юрия Шатунова.

На левом берегу стоит стена новостроек, ещё недавно это был центр неблагополучного цыганского квартала.

Строительство на набережной продолжается, на одном из участков появятся фитоочистные сооружения — дождевые сады. На склоне будут высажены влаголюбивые растения, ступенями спускающиеся к Туре. Вода, которая бежит с городских улиц после дождя, таяния снега, попадёт в эту зону. Корни деревьев максимально впитают воду, излишки попадут в почву, очистятся, и абсолютно чистая вода вытечет в реку. Это будет целая система, а для человека, гуляющего по набережной, — цветущий сад.

Речной порт, это своего рода переосмысление территории, демонстрация новых маршрутов, соединение современной архитектуры домов и истории. История района чрезвычайно богата: первое электричество в Тюмени появилось здесь; Михаил Пришвин три года жил в этом районе, в доме дяди Ивана Игнатова, поэтому Речпорт вошёл в проект «Пришвинские тропы». Зарождение сибирского пароходства — также произошло здесь когда появились частные пристани Игнатова и Плотникова. В военные годы тут работал завод автотранспортного электрооборудования и мотоциклетный завод, «Брусника» увековечит их память построя сквер Тружеников.

Район насыщен памятниками истории и архитектуры, все они будут интегрированы в новую городскую среду.

Длина «Индустриальной» набережной 500 метров, ещё 600 метров отделяет её от основного участка знаменитой тюменской набережной .

По благоустроенной гравийной тропе можно добраться до пристани «Тура» на набережной. С одной стороны у Вас будет река, а за деревьями контора правления Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли и пакгаузы, построенные в позапрошлом веке. Когда здания будут восстановлены Тюмень получит единую набережную на правом берегу длиной 4 километра!

В перспективе оба берега свяжет велопешеходный мост, его возведут девелоперы, осваивающие участки на двух берегах.

Индустриальная набережная отличный пример синтеза современной архитектуры, истории, промышленного прошлого и природы.