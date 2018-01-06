1-й транзитный контейнерный поезд отправлен по международному транспортному коридору Приморье-2

16 декабря через железнодорожный погранпереход Махалино — Хуньчунь по международному транспортному коридору «Приморье-2», связывающему китайскую провинцию Цзилинь с приморским портом Зарубино (бухта Троица), со станции Хуньчунь (КНР) отправлен первый транзитный контейнерный поезд. В его составе — 9 железнодорожных платформ с сорокафутовыми рефрижераторными контейнерами, груженными продуктами рыбопереработки. После перегрузки в порту Зарубино крупнотоннажные контейнеры морским путем отправились в Южную Корею.

В настоящее время ожидается подход южнокорейского судна, с которого на эти же платформы будут перегружены контейнеры с товарами народного потребления, и поезд вернется в КНР.

Железнодорожный пограничный переход Махалино (РФ) — Хуньчунь (КНР) возобновил свою деятельность в декабре 2013 года после 9-летнего перерыва. Он создавался в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2» для перевозки транзитных грузов из стран АТР в направлении восточных провинций Китая и обратно. Проектная мощность — 3 млн тонн грузов в год.

Объем грузовых перевозок по данному переходу за 4 года составил 6,2 млн тонн. Только с начала 2017 года через него перевезено 2,4 млн тонн грузов. Основу грузопотока составлял уголь.