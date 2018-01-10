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Образование

О том, почему лучшие хакеры — из России и почему половина Кремниевой долины — русские

  •  © cont.ws

Международная студенческая олимпиада по программированию (в английском — ACM/ICPC или просто ICPC) — это крупнейшее мировое событие и самое значимое соревнование лучших учебных заведений мира по категории ЭВМ.

PS: самое интересное в конце, на одну страницу не входит…

С 1977-го по 1989 год в олимпиаде по программированию преимущественно участвовали команды из вузов США и Канады. Поэтому и результаты первенства, как правило, были соответствующими:

  •  © cont.ws

Однако в период 90-х годов, в связи с «разрядкой» отношений между нашими странами, а также ввиду полной уверенности Америки в том, что никого лучше американцев в области программирования быть просто не может, решено было перевести континентальные «игры» в разряд ведущих международных соревнований. Как выяснилось спустя несколько лет, это было большой ошибкой…

Так сегодня выглядит ТОП-лист международных цифровых «олимпийских» игр с 1997 по 2017 год. Победители:

  •  © cont.ws

В итоге лучшими учебными заведениями мира по числу побед к 2017 году стали:

  •  © cont.ws

Что и требовалось доказать…

https://cont.ws/@barbera/817635

программисты
  • Нет аватара nabludatel71
    10.01.1811:49:57

    Круто!

    Заинтриговал Саратов в 2006-м, что это было?..

    #995174
    • alex4spb alex4spb
      10.01.1812:47:29

      а меня больше поляки удивили, 2003 и 2007

      зы: я не расист, но чтоб ПОЛЯКИ…

      Отредактировано: alex4spb~12:48 10.01.18
      #995193
      • Денис Урбан
        10.01.1813:43:46

        Все верно. Поляки весьма талантливы. Наши братья же по крови. Так же как и хохлы.

        Вообще Восточная ЕВРОПА в целом имеет репутацию региона с наибольшим количеством специалистов с прямыми руками. Что важно.

        #995202
        • alex4spb alex4spb
          10.01.1813:46:56

          Вообще Восточная ЕВРОПА в целом имеет репутацию региона с наибольшим количеством специалистов с прямыми руками.
          да, "польский сантехник" - устоявшийся термин в Европе.

          но для победы в олимпиаде по программированию, прямых рук недостаточно.

          нужны мозги.

          #995204
      • Нет аватара Захарка
        10.01.1820:01:44

        Таки они весьма кошерных «Ведьмаков» сделали    

        #995282
  • Нет аватара treins
    10.01.1812:17:58

    Лучше бы как Стенфорд штамповали технологичные компании.

    На результаты Олимпиад можно натаскать.

    #995181
  • Нет аватара абрамыч
    10.01.1815:27:46

    До распада Союза всю математику ПРО США тоже наши эмигранты рассчитали.

    #995229
    • Нет аватара kamilovich
      11.01.1808:53:51

      Одну из самых крупных компаний в области CAD/CAM/CAE PTC основал бывший преподаватель геометрии Ленинградского университета Семён Гейсберг.

      Про Сергея Брина думаю все в курсе.

      #995424
  • Letun Letun
    11.01.1810:08:38

    У нас действительно огромное количество светлых умов. И самое главное — все они работают в России и даже не думают уезжать за бугор, создают инновационные продукты, развивают науку и технику. Ведь так? Или нет?

    Отредактировано: Letun~10:09 11.01.18
    #995432
  • shigorin shigorin
    11.01.1814:27:12

    Вообще в индустрии там известно примерно следующее: «если у тебя обычный проект, бери индусов; если сложный -- американцев; если невозможный -- русских».

    #995507
  • Roman Vrublevskyy Roman Vrublevskyy
    11.01.1814:41:16

    половина из России и СССР потому, что у нас вместо высокотехнологичных и наукоемких производств строят стадионы.

    #995511
  • Нет аватара Edward
    11.01.1814:57:26

    То, что в Кремниевой долине половина русских — это национальный позор! Гордиться утечкой мозгов — это надо быть в край двинутым ватным поцреотом.

    #995520
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      11.01.1817:01:03

      То, что в Кремниевой долине половина русских

      Это заблуждение. Если брать этнический состав — то половина — это индусы и азиаты вместе взятые.

      Русскоязычных людей там в пределах 10%. Это не только россияне. Это также украинцы и часто — израильтяне. По крайней мере это по моему личному восприятию после посещения различных IT конференций там. Ну то есть когда сидишь в аудитории на 200 человек — то человек 10 там будут говорить по-русски.

      К тому же надо учитывать, что не все русскоязычные американцы — родились не в США. Если у человека родители русскоязычные — то он и сам с большой вероятностью будет говорить по-русски, даже если родился в США. И вероятно его дети — тоже будут, хотя уже с акцентом.

      То же самое касается индусов и азиатов — большая часть из них — это коренные американцы.

      Отредактировано: Антон Смоленский~17:06 11.01.18
      #995591
  • Нет аватара cheri
    11.01.1815:43:46

    Забавно: русские, китайцы и поляки…

    кстати, а где суппер-пупер индусские программисты???

    что-то… то ли монокль запотел, то ли… — не наблюдаются они чего-то в списке…

    #995549
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      11.01.1816:52:51

      а где суппер-пупер индусские программисты???

      Они обычные — просто их большинство.

      А посколько в общем и целом рукожопых программистов больше чем нормальных — то большинство рукожопых программистов — это индусы. Равно как и большинство нормальных программистов — тоже индусы. И супер-пупер — тоже индусов.

      Статистика.

      Большинство населения Индии живет в нищете, однако количество людей, относящихся к твердому среднему классу там — больше чем все население РФ.

      Так же и с программистами.

      Если скажем весь Лихтенштейн будут одни сплошные супер-программисты. То большинство супер-программистов все равно будут индусы.

      А если сделать выборку среди только индусов. То соотношения между супер/нормальными/рукожопыми — будет в среднем такое же как и среди программистов из других стран.

      Отредактировано: Антон Смоленский~16:56 11.01.18
      #995586
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