О том, почему лучшие хакеры — из России и почему половина Кремниевой долины — русские
Международная студенческая олимпиада по программированию (в английском — ACM/ICPC или просто ICPC) — это крупнейшее мировое событие и самое значимое соревнование лучших учебных заведений мира по категории ЭВМ.
PS: самое интересное в конце, на одну страницу не входит…
С 1977-го по 1989 год в олимпиаде по программированию преимущественно участвовали команды из вузов США и Канады. Поэтому и результаты первенства, как правило, были соответствующими:
Однако в период 90-х годов, в связи с «разрядкой» отношений между нашими странами, а также ввиду полной уверенности Америки в том, что никого лучше американцев в области программирования быть просто не может, решено было перевести континентальные «игры» в разряд ведущих международных соревнований. Как выяснилось спустя несколько лет, это было большой ошибкой…
Так сегодня выглядит ТОП-лист международных цифровых «олимпийских» игр с 1997 по 2017 год. Победители:
В итоге лучшими учебными заведениями мира по числу побед к 2017 году стали:
Что и требовалось доказать…
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- SergeySeverny
- 10.01.201811:19
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10.01.1813:46:56 да, "польский сантехник" - устоявшийся термин в Европе.
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