Международная студенческая олимпиада по программированию (в английском — ACM/ICPC или просто ICPC) — это крупнейшее мировое событие и самое значимое соревнование лучших учебных заведений мира по категории ЭВМ.

PS: самое интересное в конце, на одну страницу не входит…

С 1977-го по 1989 год в олимпиаде по программированию преимущественно участвовали команды из вузов США и Канады. Поэтому и результаты первенства, как правило, были соответствующими:





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Однако в период 90-х годов, в связи с «разрядкой» отношений между нашими странами, а также ввиду полной уверенности Америки в том, что никого лучше американцев в области программирования быть просто не может, решено было перевести континентальные «игры» в разряд ведущих международных соревнований. Как выяснилось спустя несколько лет, это было большой ошибкой…

Так сегодня выглядит ТОП-лист международных цифровых «олимпийских» игр с 1997 по 2017 год. Победители:

В итоге лучшими учебными заведениями мира по числу побед к 2017 году стали:

Что и требовалось доказать…