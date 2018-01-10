НЕФАЗ поставил 25 автобусов в Ростов-на-Дону

Партия низкопольных автобусов производства Нефтекамского автозавода (дочернего предприятия КАМАЗа в Башкирии) поставлена в Ростов-на-Дону.

Город приобрел 25 низкопольных автобусов НЕФАЗ модели 5299-40-51, которые работают на компримированном природном газе и отличаются большой вместимостью. Новые автобусы начнут обслуживать маршруты города в ближайшее время. Ростовчане смогут лично оценить комфорт и качество новой техники.

«Ростов-на-Дону продолжает курс на приобретение экологически чистого, безопасного и экономичного транспорта. Город динамично развивается, и транспортное направление — одно из приоритетных для нас», — отметил глава администрации города Виталий Кушнарев на церемонии передачи автотехники.

Пассажировместимость НЕФАЗа-5299 составляет 100 человек, в том числе имеется 28 мест для сидения. Автобусы оснащены кондиционерами, отопителями, противоскользящим покрытием пола, маршрутоуказателями, автоматической системой распознавания остановок, а также видеокамерами с возможностью удаленного онлайн-просмотра.

Это первая поставка пассажирских автобусов НЕФАЗ в Ростов-на-Дону. Планируется, что в марте 2018 года городской автобусный парк пополнится дополнительно 100 новыми единицами современного общественного транспорта.