Детский сад на 300 мест открыт в Карачаево-Черкесии

В станице Зеленчукской Зеленчукского района Карачаево-Черкесии состоялась церемония открытия детского сада «Золотой ключик», рассчитанного на 300 мест. Введение в эксплуатацию нового дошкольного учреждения позволило ликвидировать в районе очерёдность детей в детские сады. Кроме того, открытие нового учреждения способствовало сознанию более 70 рабочих мест. Из них в состав педагогических работников входит 23 человека, которые непосредственно работают с детьми. В том числе старшие воспитатели, воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и психолог.

На сегодняшний день в детском саду в 12 различных возрастных группах занимаются 120 детей в возрасте от 1,5 до 3 в ясельных группах и 180 детей в возрасте от 3 до 7 лет в старших группах.

На территории дошкольного учреждения расположено 12 игровых площадок оборудованных качелями, песочницами, беседками с теневыми навесами. Также каждая площадка имеет прорезиненную поверхность, что позволяет обеспечить безопасность детей во время подвижных игр.

Также на территории садика имеется спортивная площадка на который располагается «Дорожный городок» с двумя светофорами, дорожными знаками и разметками.

На сегодняшний день вместе с открывшимся детским садиком на территории Зеленчукского района работает 15 дошкольных образовательных учреждений.

По данным отдела образования Зеленчуксого муниципального района, всеми формами дошкольного образования в районе охвачено порядка 2,3 тыс. детей, что составляет 100% дошкольников проживающих в районе в возрасте от 3 до 7 лет.