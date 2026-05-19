Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

620 кубометров бетона: в Северске начали строить фундамент для реактора БРЕСТ-ОД-300

На площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) IV поколения в Северске (Томская область) завершается подготовка к бетонированию виброизолированного фундамента турбины и генератора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Конструкция основания будет включать 36 пружинных элементов — они уменьшат вибрационную нагрузку от работающего турбоагрегата на фундаментные колонны и соседнее оборудование.

Фундамент рассчитан на сейсмическое воздействие до 7 баллов по 12-балльной шкале и соответствует проектным требованиям к оборудованию атомных станций. Бетонирование пройдёт в три этапа. Общий объём бетона разных классов превысит 620 кубометров, количество арматуры и закладных деталей — более 100 тонн. После заливки конструкции дадут несколько месяцев на набор прочности. Для контроля возможной осадки в фундамент установят специальные осадочные марки.

Турбина и генератор для БРЕСТ-ОД-300 уже произведены на российском предприятии и доставлены на площадку в конце 2025 года. Общая масса оборудования — более 1700 тонн, проектная мощность — 300 МВт, отметили в Росатом.

Параллельно продолжаются ресурсные испытания главного циркуляционного насосного агрегата реактора. Ему предстоит перекачивать 11 тонн расплавленного свинца в секунду при температуре свыше 420 градусов. Расплавленный свинец впервые в мировой практике станет теплоносителем энергоблока.

Источник: atommedia.online

    Владимир Козлов Владимир Козлов19.05.26 18:43:07

    Ура, отлично, знаковая стройка, очень важна для будущего отрасли!

  • Валерий Кузнецов Валерий Кузнецов20.05.26 10:24:47

    Уважаемые господа, по заголовку, увточните пожалуйста. Реактор, уже смонтирован на две трети, к концу года должны полностью завешить сброку.И естественно стоит на уже смонтированном фундаменте. В статье же речь о фундаменте под турбогенератор, как части всего комплекса. Реактор и турбогенератор две очсень большиа разницы. С уважением.

  • Нет аватара alexm22.05.26 12:46:04

    На момент начала строительства реактора Росатом планировал, что запуск реактора состоится в 2026 году. В ходе испытаний отдельных модулей МФР потребовалась дополнительная «обкатка» технологии на промышленных стендах, а также проведение дополнительных научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР). В связи с этим сроки были скорректированы: физический пуск планируется на 2026-2027 годы, а энергетический — на 2028 год
    Была информация: большие энергетические и временные затраты для расплавления и поддержания теплоносителя в жидком состоянии (на разогрев реактора в РУ БРЕСТ-ОД-300 по проекту потребуется 7 месяцев);

