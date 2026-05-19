На площадке опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) IV поколения в Северске (Томская область) завершается подготовка к бетонированию виброизолированного фундамента турбины и генератора реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Конструкция основания будет включать 36 пружинных элементов — они уменьшат вибрационную нагрузку от работающего турбоагрегата на фундаментные колонны и соседнее оборудование.

Фундамент рассчитан на сейсмическое воздействие до 7 баллов по 12-балльной шкале и соответствует проектным требованиям к оборудованию атомных станций. Бетонирование пройдёт в три этапа. Общий объём бетона разных классов превысит 620 кубометров, количество арматуры и закладных деталей — более 100 тонн. После заливки конструкции дадут несколько месяцев на набор прочности. Для контроля возможной осадки в фундамент установят специальные осадочные марки.

Турбина и генератор для БРЕСТ-ОД-300 уже произведены на российском предприятии и доставлены на площадку в конце 2025 года. Общая масса оборудования — более 1700 тонн, проектная мощность — 300 МВт, отметили в Росатом.

Параллельно продолжаются ресурсные испытания главного циркуляционного насосного агрегата реактора. Ему предстоит перекачивать 11 тонн расплавленного свинца в секунду при температуре свыше 420 градусов. Расплавленный свинец впервые в мировой практике станет теплоносителем энергоблока.