ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Севастополе

Восемь боевых расчетов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» сегодня заступили на боевое дежурство в Севастополе в районе мыса Фиолент. Установки С-400 сменили на дежурных позициях зенитно-ракетные комплексы предыдущего поколения С-300.

«Включить с 13 января 12-й зенитно-ракетный полк в полном составе, в состав дежурных сил 31 дивизии ПВО, заступить на боевое дежурство. Снять с боевого дежурства ЗРК С-300 в полном составе», — сказано в приказе, который вручил командиру полка командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

Он сообщил журналистам, что комплексы С-400, установленные в Севастополе, с сегодняшнего дня взяли под защиту Крым и часть Краснодарского края.

Аналогичный комплекс заступил на боевое дежурство в Феодосии в январе 2017 года. По словам Севостьянова, двух дивизионов С-400 достаточно для защиты всего воздушного пространства Крыма.

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Получив боевую задачу по охране воздушного пространства Крымского полуострова, расчеты ЗРК С-400 «Триумф» выдвинулись на позиции под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1», развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей. Для проверки дежурных сил были задействованы истребители Су-27.

— ЗРК С-400 «Триумф» позволяет работать практически по всем целям, которые существуют в мире, том числе и перспективным — гиперзвуковым воздушным целям, — сказал Севостьянов. — Комплекс успешно борется с баллистическими целями. У него расширенные характеристики по дальности применения — гарантированное уничтожение целей на расстоянии 400 километров. Даже значительная часть Краснодарского края будет находиться под защитой этого зенитно-ракетного полка.