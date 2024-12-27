В Севастополе открыто движение транспорта по новой развязке на Столетовском проспекте

В Севастополе открыто движение транспорта по новой развязке на Столетовском проспектеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
С 27 декабря запущена в работу новая кольцевая развязка на Столетовском проспекте.
Кольцевая развязка поможет снизить уровень заторовых ситуаций в Гагаринском районе. Также запуском движения по новому объекту завершился первый этап строительства дороги на Столетовском проспекте и улице Тараса Шевченко.
Часть дороги Столетовского проспекта стала шире — вместо двух теперь четыре полосы. Сейчас подрядчик завершает благоустройство территории.
Ко второму этапу строительства дороги — участку, ведущему к кольцу с улицы Шевченко — подрядчик приступит в начале 2025 года.
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