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Великоросс 27 декабря 2024, 16:45 Дорожное строительство

В Севастополе открыто движение транспорта по новой развязке на Столетовском проспекте

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 © stv92.ru

С 27 декабря запущена в работу новая кольцевая развязка на Столетовском проспекте.

Кольцевая развязка поможет снизить уровень заторовых ситуаций в Гагаринском районе. Также запуском движения по новому объекту завершился первый этап строительства дороги на Столетовском проспекте и улице Тараса Шевченко.

Часть дороги Столетовского проспекта стала шире — вместо двух теперь четыре полосы. Сейчас подрядчик завершает благоустройство территории.

Ко второму этапу строительства дороги — участку, ведущему к кольцу с улицы Шевченко — подрядчик приступит в начале 2025 года.

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Источник: https://stv92.ru/news/news-7585/

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Севастополь, Крым
  • Нет аватара termometrix
    27.12.2421:01:24

    Правительство определило, какие трассы построит ГК «Автодор» до 2030 года.

    Из списка исключили трассу Джубга—Сочи в Краснодарском крае или Южный кластер.

    По мнению некоторых нет таких подрядчиков, которые могли бы одновременно взять в работу 100 км сложной трассы и допустим сделать их за 2,5 года и потом ещё 100 км за оставшиеся 2,5 года.

    Могли бы позвать компании из КНР с опытом…

    http://publicat...2100023?index=1

    Юго-Западную хорду Екатеринбург-Краснодар тоже исключили из инвестиционной программы.КАД-2 возле Петербурга тоже.

    Деньги нужны на восстановление Донбасса и Новороссии. Ну что же, это действительно сейчас очень важно для людей и для страны в целом. Дороги, пока подождут.

    #1294833
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