В Севастополе открыто движение транспорта по новой развязке на Столетовском проспекте

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С 27 декабря запущена в работу новая кольцевая развязка на Столетовском проспекте.

Кольцевая развязка поможет снизить уровень заторовых ситуаций в Гагаринском районе. Также запуском движения по новому объекту завершился первый этап строительства дороги на Столетовском проспекте и улице Тараса Шевченко.

Часть дороги Столетовского проспекта стала шире — вместо двух теперь четыре полосы. Сейчас подрядчик завершает благоустройство территории.

Ко второму этапу строительства дороги — участку, ведущему к кольцу с улицы Шевченко — подрядчик приступит в начале 2025 года.

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