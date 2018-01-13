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Экспорт

Латвия закупила более 1,3 тыс тонн новосибирского гороха

  • ОАО "Половинновский элеватор"
  • ОАО "Половинновский элеватор"
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В начале января 2018 года под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Новосибирской области предприятием, занимающимся импортно-экспортными поставками, был осуществлен экспорт 19 партий гороха в Латвию.

Специалисты Управления провели досмотр и отбор образцов от указанных партий зерновой продукции, хранившейся в ОАО «Половинновский элеватор», с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности для отгрузки в Латвию.

По результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора — ФГБУ «Новосибирская МВЛ» — карантинные организмы в горохе, выращенном в Краснозерском районе Новосибирской области, не выявлены. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки гороха общим весом 1 339,5 тонн железнодорожным транспортом в Латвию.

Размер нынешней поставки сопоставим с объемом всего гороха, ввезенного Латвией из России за шесть месяцев прошлого года, — 1,5 тысячи тонн.

http://rshn-nso.ru/news/o-krupnoj-eksportnoj-postavke-goroxa-iz-novosibirskoj-oblasti-v-latviyu-v-prazdnichnye-dni-yanvarya-tekushhego-goda

ОАО Половинновский элеватор, Латвия, бобовые
  • A_SEVER A_SEVER
    13.01.1816:04:09

    Появилась альтернатива американскому СПГ?    

    #996380
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      13.01.1816:08:26

      Но опять же, альтернатива то русская!

      #996382
    • Великоросс Великоросс
      13.01.1816:13:02

      Появилась альтернатива американскому СПГ?

      Распробовали    

      Размер нынешней поставки сопоставим с объемом всего гороха, ввезенного Латвией из России за шесть месяцев прошлого года, — 1,5 тысячи тонн.

      Отредактировано: Великоросс~16:13 13.01.18
      #996383
  • Нет аватара zspe
    13.01.1816:23:53

    А горох на элеваторах хранится в сушеном виде?

    #996389
    • Alex63 Alex63
      13.01.1821:50:07

      А в каком еще?

      В мокром уж точно нет, иначе сгниет.

      #996509
  • Maiga Maiga
    13.01.1817:59:54

    Ну, все в этой новости прекрасно! ))

    #996413
  • Andrey Sibir Andrey Sibir
    13.01.1819:05:59

    Для производства сранцевого газа…

    #996445
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Захарка
    13.01.1819:44:30

    Боюсь даже спросить, для каких целей…   

    #996458
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    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      13.01.1820:05:28

      А где тут написано о «поставках века»? Экспорт как экспорт, а с такой паршивой овцы, как Латвия и шерсти клок уже хорошо.

      #996465
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара Strompok
          13.01.1821:12:01

          Не стоит быть большим католиком, чем Папа римский.

          Данный блог весьма строг в соблюдении правил. Да, люди позволили себе больше обычного, но у них есть тормоза, а это главное.

          Со старым Новым Годом, Вас!

          «…Кто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов; и кто среди людей хочет остаться чистым, должен уметь мыться и грязной водой…Так говорил Заратустра».

          Отредактировано: Strompok~21:12 13.01.18
          #996492
    • Иван Васильев
      13.01.1822:51:29

      1300 тонн для Латвии с населением 2 млн. это обожраться.Для Китая ничтожные, но только не для Латвии

      #996528
      • Нет аватара KuSkul
        13.01.1823:00:55

        1,300,000/2,000,000=0.65 кг на человека в год.

        И то правда, просто обожраться можно.

        #996533
        • Мария Демина
          13.01.1823:50:18

          Вполне может статься, что прибалты хитренько так просто занимаются перепродажей, может быть в этом собака порылась?

          #996550
        • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
          14.01.1802:52:09

          На каждого!Включая младенцев.

          #996566
          • Нет аватара Ярусский
            14.01.1806:21:52

            На каждого!Включая младенцев.

            Угу. И 650 грамм превращается в килограмм на каждого взрослого. А если учесть, что не все любят? А если пересчитать на банки консервированного (240 грамм гороха в одной)… получим, что если не полугодовая потребность закрывается такой поставкой, так квартальная точно выйдет. Но начать всё же нужно с сайта латвийской статистики и искать что-то вроде «Kaltēti zirņi».

            Отредактировано: Ярусский~06:42 14.01.18
            #996577
    • Брандышмыг Обыкновенный Брандышмыг Обыкновенный
      13.01.1823:05:42

      KuSkul - вот видишь, ты гороха из отправленной партии не ел, а у тебя всё равно бомбануло.    

      #996536
    • Мария Демина
      13.01.1823:46:32

      Ну это для России 450 га — это всего одно среднее фермерское хозяйство, а для Европы — это может быть половина целой страны. На карту смотрим, роняем слезу.

      #996548
    • Нет аватара brat_po_razumu
      14.01.1803:58:46

      При урожайности масштаба 30 ц/га, это урожай примерно с 450 га. Это уровень даже не области, а одного мелкого фермерского хозяйства.

      Латыши очень просят у тебя извинения за то, что они ну никак не могут съедать больше гороха, дабы потрафить твоему чувству величия, бо они — маленькая страна. Ну никак не могут съедать гороха даже с 4500 Га.

      Отредактировано: brat_po_razumu~03:59 14.01.18
      #996574
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    13.01.1821:39:14

    Кроме того что делают консервированный горошек. Латыши сушат горох и варят из него кашу, как правило со свининой. Прямо как мы из гречки.

    Это у них считается национальным блюдом. Кто был в Риге, эту штуку можно заказать в тамошних ресторанах.

    Пусть едят. Мне такая каша не очень нравится.

    #996505
    • Нет аватара cesium
      13.01.1822:16:03

      Ну, это дело вкуса.

      #996517
    • Мария Демина
      13.01.1823:48:38

      Боюсь даже спросить: а свинину для той каши — это тоже мы поставляем или сами пока справляются?

      #996549
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