Латвия закупила более 1,3 тыс тонн новосибирского гороха



ОАО "Половинновский элеватор"

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В начале января 2018 года под контролем инспекторов Управления Россельхознадзора по Новосибирской области предприятием, занимающимся импортно-экспортными поставками, был осуществлен экспорт 19 партий гороха в Латвию.

Специалисты Управления провели досмотр и отбор образцов от указанных партий зерновой продукции, хранившейся в ОАО «Половинновский элеватор», с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности для отгрузки в Латвию.

По результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора — ФГБУ «Новосибирская МВЛ» — карантинные организмы в горохе, выращенном в Краснозерском районе Новосибирской области, не выявлены. Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки гороха общим весом 1 339,5 тонн железнодорожным транспортом в Латвию.

Размер нынешней поставки сопоставим с объемом всего гороха, ввезенного Латвией из России за шесть месяцев прошлого года, — 1,5 тысячи тонн.