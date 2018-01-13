Новости дорожного хозяйства

Завершен ремонт дороги на въезде в Тутаев

Завершен ремонт въездной дороги в Тутаев. Стоимость контракта — 32 миллиона рублей. Подрядчик полностью заменил основание, уложил три слоя асфальта и нанес разметку.

В 2017 году работы по строительству, ремонту и реконструкции в Ярославском регионе были выполнены в общей сложности на 181 километре дорог областной и муниципальной собственности. В 2016-м этот показатель составил 162 километра, в 2015-м — 166 километров. Финансирование увеличилось с 2,5 миллиарда рублей в предыдущие годы до 3,4 миллиарда в 2017-м. Это произошло благодаря привлечению значительного объема федеральных средств.

Реконструкция участка автодороги Липецк-Данков завершена в Липецком районе

В Липецком районе завершена реконструкция участка автомобильной дороги Липецк-Данков протяженностью 2,11 километра. На эти цели из областного бюджета было направлено 150 млн. рублей.

В ходе реконструкции с июля прошлого года полностью заменены все конструктивные элементы автодороги: земляное полотно, дорожная одежда, трубы и водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения. Проведено расширение дорожного полотна, сделаны тротуары для пешеходов, оборудованы две автобусные остановки в прямом и обратном направлении с устройством переходно-скоростных полос, остановочных и посадочных площадок. На территории деревни Яковлевка, которая попала в зону реконструкции, вдоль автодороги с обеих сторон устроено электрическое освещение, которое значительно уменьшит опасность дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.

Завершен капитальный ремонт моста через реку Ухтохма в Лежневском районе

Работы по капитальному ремонту мостового сооружения через реку Ухтохма в Лежневском районе на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» завершены, объект введен в эксплуатацию. Общая стоимость ремонта составила 95 млн рублей из федерального бюджета.

Мост через реку Ухтохма 1964 года постройки находился в аварийном состоянии. Представитель подрядной организации сообщил, что выполнено усиление промежуточных и береговых опор, армирование и бетонирование моста. Проезжая часть моста стала шире более чем на три метра и составила 14 м, протяженность — 69 метров. «В рамках капитального ремонта сделаны два пешеходных перехода. Грузоподъемность моста увеличилась вдвое. Большое внимание уделено вопросам экологии водоема: для фильтрации автомобильных жидкостей и остатков пескосоляной смеси установлены новые, современные очистные сооружения в виде сменных кассе.

Одну из основных площадок ТОР «Камчатка» обеспечили необходимой дорожной инфраструктурой





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Две новые автомобильные дороги построены в крае в рамках мероприятий по обеспечению инфраструктурой территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». В целях повышения транспортной доступности площадки «Зеленовские озерки» в Елизовском районе открыты два современных проезда общей протяжённостью 2,5 километра.

В Туве официально ввели в эксплуатацию подъездную дорогу к туристской базе при мараловодческом хозяйстве «Туран»





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В Пий-Хемском районе Тувы состоялся ввод в эксплуатацию нового участка дороги, протяженностью 18,5 км.

За последние годы в Туве введено в эксплуатацию 374,6 км дорог. Проведен ремонт улично-дорожной сети районных центров республики протяженностью 59 км на сумму 675 млн. рублей. Объем финансирования дорожной отрасли увеличился в 8 раз, и в 2017 году он составил 1 млрд. 287,7 млн. рублей.

В Алтайском медицинском кластере создана современная транспортная инфраструктура

Стоимость работ составила 130 млн руб.





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Обустроены тротуары — более двух с половиной километров, гостевые парковки около краевой клинической больницы, перинатального центра «ДАР», Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Для освещения территории медкластера установили 75 опор электроосвещения и 88 светильников.

Общая протяженность освещенной территории — 2320 метров, она включает территорию дорог, парковок, тротуаров, остановок общественного транспорта. Кроме того, строители обеспечили безопасность эксплуатации водопроводных и электрических сетей. Для безопасного подъезда к территории медицинского кластера и регулировки транспортного потока установлен светофор. Реализация проекта по реконструкции транспортной инфраструктуры кластера является первым полномасштабным проектом в Алтайском крае по созданию такого объема парковочных машиномест для медицинских учреждений — их общее количество с учетом существующих составило 770, это позволило обеспечить беспрепятственный доступ к объектам медицинского кластера.

Завершено строительство двух мостов в Солонешенском районе на Алтае





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Протяженность первого двухполосного моста через ручей, который расположен на 123 км автодороги «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай» составила почти 14 метров, а с учетом подходов к нему почти 400 метров.

Длина второго мостового перехода через ручей Захаров на 127 км дороги «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай» составила 9 метров, с учетом подходов почти 320 метров.

В Пушкиногорском районе Псковской области отремонтировали более 8 км дороги





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В этом году в Псковской области отремонтировали почти 90 км дорог и четыре моста

http://www.pskov.ru/novosti/27.12.17/87394

В Тверской области завершен второй этап реконструкции «Подъезда к поселку Шоша»

Ремонт «Подъезда к Шоше» начался в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Было реконструировано более 600 погонных метров дороги.

В ходе второго этапа в 2017 году проведена реконструкция более 570 погонных метров. В итоге количество полос движения увеличилось с двух до четырех. Кроме того, на объекте переустроены коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, линии электропередач и др.), отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы, дорожное полотно с применением щебня и асфальтобетона повышенной прочности, укреплены обочины.

В Волгоградской области сдаются в эксплуатацию построенные дорожные объекты

В волгоградском регионе 13 дорожных объектов, общая протяженность которых составляет более 49 километров, сдаются в эксплуатацию после строительства и реконструкции в этом году. Среди них подъезд к поселку Солодовка в Ленинском районе, а также автодорога «Волжский-Лиман Казенный» в Среднеахтубинском районе.

Участок дороги «Волжский-Лиман Казенный» возводился по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Протяженность нового участка — 2,5 километра, это подъезд к предприятию агропромышленного комплекса. Строительство объекта обеспечит транспортную доступность данной территории. Стоимость работ составила 68 миллионов рублей.

Кроме того, в Ленинском районе сдана в эксплуатацию дорога к поселку Солодовка, жители которого ждали новой трассы несколько десятков лет. Дорожники уложили здесь не только асфальтобетонное полотно, но и возвели тротуар для пешеходов, установили знаки, автобусную остановку, выполнили разметку, построили линию освещения.

В Шербакульском районе Омской области введена в эксплуатацию подъездная дорога к малому населенному пункту На реконструкцию дорожного полотна за счет бюджетных средств направлено более 20 млн. рублей.

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Накануне в Шербакульском районе состоялось торжественное открытие после реконструкции автомобильной дороги «Шербакуль-Бабеж» — Большевасильевка. Устройство щебёночного покрытия на участке протяжённостью 1,6 км выполнено силами Полтавского и Шербакульского ДРСУ. На эти цели в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области по развитию сельских территорий из областного и федерального бюджетов направлено 21.8 млн. рублей.

С открытием новой дороги для почти двухсот жителей деревни обеспечена связь с другими населёнными пунктами Шербакульского района, а также областным центром. Это позволяет беспрепятственно доставлять в Большевасильевку продукты, почту и своевременно оказывать медицинскую помощь в случае необходимости. Кроме того, ввод в эксплуатацию нового объекта станет импульсом для сохранения и дальнейшего развития крестьянских хозяйствй.

В 2017 году на строительство 47 км подъездных дорог к 15 сельским населенным пунктам Омской области привлечено 464 млн руб. из федерального бюджета. Более 251 млн. рублей на эти цели поступило из областного и местных бюджетов.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!