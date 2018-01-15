Две новые школы открылись в Оренбургской области

1. Школа на 1135 мест открылась 11 января в Оренбурге

В первый же день за парты сели более 400 учеников.

Школа в 19 микрорайоне Оренбурга построена по типовому проекту. Здание школы площадью более 22 тыс. м2 состоит из четырех блоков от трех до пяти этажей и оборудовано двумя лифтами и всеми необходимыми системами обеспечения безопасного пребывания учеников.

В школе есть столовая на 408 посадочных мест, актовый зал на 324 места, помещения для групп продленного дня, тренажерный и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, медпункт, гардероб, административные и вспомогательные помещения.

Общая стоимость объекта строительства составила 881 млн. рублей. Строительство школы было начато в марте 2017 года.

Новая школа призвана разгрузить учебные заведения строящегося района и частично ликвидировать вторую смену.

Педагогический коллектив полностью укомплектован. С детьми будут работать более 20 учителей, которые прошли серьезный конкурсный отбор. Возглавила школу педагог со стажем Елена Соболевская.

С 2010 года в Оренбургской области построено уже 11 школ на 7000 мест. В этом микрорайоне это уже третья школа, и скоро будет сдаваться четвертая.

В Оренбургской области на сегодня всего 9,8% школьников учатся во вторую смену. Кроме строительства новых школ еще 400 школ области капитально отремонтированы.

2. Новая школа на 375 мест открылась в Переволоцком районе

12 января новая школа открылась в пос. Претория Переволоцкого района Оренбуркской области.

В соответствии с современными требованиями в школе 19 классных комнат, учебные мастерские, лаборантские, спортзал и два актовых зала, медицинские и библиотечные блоки, столовая на 147 мест. В здании установлены системы, обеспечивающие безопасное пребывание обучающихся. На благоустроенной прилегающей территории есть футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, хоккейный корт, зоны отдыха.

Школа оснащена оборудованием, которое учителям, ученикам и родителям посёлка раньше даже не снилось. В кабинетах технологии для мальчиков есть новейшие инструменты и современные станки, девочки вот-вот начнут осваивать швейные машинки с невиданным раньше пакетом опций. Повара в столовой наготовили сотни ароматных булочек.

Классы оснащены по последнему слову техники. Учителя осваивают оборудование, разбираются в программах, которые уже за несколько дней стали для них главными помощниками.

«Новое здание, новое оборудование, компьютеры, интерактивные доски, документ-камера. Все это мы используем в работе. Интересно детям, интересно и педагогам», — отмечает учитель МБОУ СОШ с. Претория Переволоцкого района Оренбургской области Ольга Целищева.

Интерактивные доски есть в каждом классе. Дети шутят, что оказались будто в космосе: раньше писали мелом, а сейчас можно управлять текстом без лишних движений — достаточно установить приложения.

Строительство новой школы на 375 ученических мест в с. Претория началось в прошлом году. Новое учреждение призвано создать современную образовательную среду для школьников и повысить качество образования. На строительство новой школы из федерального бюджета направлено более 207 млн. рублей, из областного — свыше 76 млн. рублей.

http://vestirama.ru/obshh...-vozmozhnosti-120118.html