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Детские сады и школы

Две новые школы открылись в Оренбургской области

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1. Школа на 1135 мест открылась 11 января в Оренбурге

В первый же день за парты сели более 400 учеников.

Школа в 19 микрорайоне Оренбурга построена по типовому проекту. Здание школы площадью более 22 тыс. м2 состоит из четырех блоков от трех до пяти этажей и оборудовано двумя лифтами и всеми необходимыми системами обеспечения безопасного пребывания учеников.

В школе есть столовая на 408 посадочных мест, актовый зал на 324 места, помещения для групп продленного дня, тренажерный и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, медпункт, гардероб, административные и вспомогательные помещения.

Общая стоимость объекта строительства составила 881 млн. рублей. Строительство школы было начато в марте 2017 года.

  •  © ria56.ru

Новая школа призвана разгрузить учебные заведения строящегося района и частично ликвидировать вторую смену.

Педагогический коллектив полностью укомплектован. С детьми будут работать более 20 учителей, которые прошли серьезный конкурсный отбор. Возглавила школу педагог со стажем Елена Соболевская.

С 2010 года в Оренбургской области построено уже 11 школ на 7000 мест. В этом микрорайоне это уже третья школа, и скоро будет сдаваться четвертая.

В Оренбургской области на сегодня всего 9,8% школьников учатся во вторую смену. Кроме строительства новых школ еще 400 школ области капитально отремонтированы.

2. Новая школа на 375 мест открылась в Переволоцком районе

12 января новая школа открылась в пос. Претория Переволоцкого района Оренбуркской области.

  •  © ria56.ru

В соответствии с современными требованиями в школе 19 классных комнат, учебные мастерские, лаборантские, спортзал и два актовых зала, медицинские и библиотечные блоки, столовая на 147 мест. В здании установлены системы, обеспечивающие безопасное пребывание обучающихся. На благоустроенной прилегающей территории есть футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, хоккейный корт, зоны отдыха.

Школа оснащена оборудованием, которое учителям, ученикам и родителям посёлка раньше даже не снилось. В кабинетах технологии для мальчиков есть новейшие инструменты и современные станки, девочки вот-вот начнут осваивать швейные машинки с невиданным раньше пакетом опций. Повара в столовой наготовили сотни ароматных булочек.

Классы оснащены по последнему слову техники. Учителя осваивают оборудование, разбираются в программах, которые уже за несколько дней стали для них главными помощниками.

«Новое здание, новое оборудование, компьютеры, интерактивные доски, документ-камера. Все это мы используем в работе. Интересно детям, интересно и педагогам», — отмечает учитель МБОУ СОШ с. Претория Переволоцкого района Оренбургской области Ольга Целищева.

Интерактивные доски есть в каждом классе. Дети шутят, что оказались будто в космосе: раньше писали мелом, а сейчас можно управлять текстом без лишних движений — достаточно установить приложения.

Строительство новой школы на 375 ученических мест в с. Претория началось в прошлом году. Новое учреждение призвано создать современную образовательную среду для школьников и повысить качество образования. На строительство новой школы из федерального бюджета направлено более 207 млн. рублей, из областного — свыше 76 млн. рублей.

  •  © ria56.ru
  •  © ria56.ru
  •  © ria56.ru
  •  © ria56.ru
  •  © ria56.ru

  •  © ria56.ru
  •  © ria56.ru
  •  © ria56.ru

 http://vestirama.ru/obshh...-vozmozhnosti-120118.html 

http://ria56.ru/posts/3987593876983476987.htm

новая школа , Оренбургская область
  • oleg repin oleg repin
    15.01.1814:31:36

    Лучше бы вместо лифтов плавательный бассейн построили.На пятый этаж молодёжи и учителям можно ходить пешком для поддержания здоровья.

    #996932
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      15.01.1814:38:56

      В школе учатся разные дети, в том числе и те, кто ходит с трудом. Да и учителя разные бывают.

      А оборудование (парты и др.) как на пятый этаж таскать? Нет, лифт конечно нужен.

      И бассейн тоже   

      #996935
    • Sergio Buk Sergio Buk
      15.01.1818:09:29

      В каждую школу большой бассейн (а для 10 классников например лягушатник всяко не пойдет) это через чур накладно. Это ж не только сама «ёмкость», но и оборудование по очистке воды, персонал, в том числе санитарный, тренеры по плаванию (бегать прыгать все умеют, а плавать далеко не каждый). Отслеживание проб воды. Это и расходы на воду. В типовых садиках небольшие бассейны есть. Там это очень нужно, в том числе и для обучению детей плавать. И расходы не сравнимы в силу небольших размеров с более большими. Для этого есть в городе крупные, специализированные бассейны. С тренерами, персоналом, медперсоналом. Куда школьников кстати периодически водят на занятия. Плюс в этих бассейнах есть так же и баскетбольные площадки, залы для борцов и т. п., куда может придти любой.

      #997017
  • oleg repin oleg repin
    15.01.1815:01:44

    Проектирование и строительство школ с этажностью выше трёх и без бассейнов, это ошибка по моему.Эвакуация в случае пожара увеличивает риски для детей и учителей.

    #996947
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      15.01.1815:33:04

      Есть нормы строительства. Главное их ссблюдать. Если они нарушаются, то да, конечно.

      #996956
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