Центр «БАС» начал производство комплектующих для беспилотников в Оренбуржье
Научно-производственный центр «БАС» официально запущен в работу 2 февраля. Данный центр создан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Концепция нового научно-производственного центра «БАС» получила одобрение Минпромторга РФ. В центре уже началось производство комплектующих для беспилотников.
Источник: ria56.ru
