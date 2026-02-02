MAX
Великоросс Производство

Центр «БАС» начал производство комплектующих для беспилотников в Оренбуржье

Научно-производственный центр «БАС» официально запущен в работу 2 февраля. Данный центр создан в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Концепция нового научно-производственного центра «БАС» получила одобрение Минпромторга РФ. В центре уже началось производство комплектующих для беспилотников.

