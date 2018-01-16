Кольчугинский завод выпустил эксклюзивный кабель для систем водоснабжения

АО «Электрокабель» Кольчугинский завод" (Владимирская обл., входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) выпустило новый кабель для питания оборудования насосных станций, рассчитанных на перекачку большого объема воды. Кабель изготовлен для систем водоснабжения и водоотведения жилого квартала «Мурино 2019», строящегося во Всеволожском районе Ленинградской области.

Новый кабель на напряжение 6 кВ имеет три алюминиевые токопроводящие жилы секторной формы с сечением 240 кв. мм. Особенностью конструкции является наличие специального слоя из водоблокирующей синтетической ленты с порошковым покрытием. Во влажной среде покрытие набухает и не дает жидкости просочиться внутрь, к токопроводящим жилам. Поэтому такое изделие можно использовать даже в воде. А оболочка из полиэтилена высокой плотности надежно защищает кабель от механических повреждений.

«Продукт нетиповой, он изготовлен по индивидуальным требованиям заказчика. Поэтому потребовалось внести изменения в наше программное обеспечение и скорректировать технологию. Мы все сделали оперативно, и уже через 28 дней потребитель получил готовый заказ», — сообщил заместитель начальника управления по сбыту ООО «ХКА» Дмитрий Овсейцев.

По словам специалистов, кабели с жилами секторной формы имеют ряд важных преимуществ по сравнению с традиционными «круглыми». Они малогабаритные и более гибкие. Соответственно, больше длина намотки на барабан, а соединительных муфт требуется меньше. Для заказчика это означает сокращение затрат на транспортировку и монтаж.

«Достоинства секторных кабелей уже успели оценить крупнейшие энергетические компании России. У нас регулярно появляются новые заказчики, с новыми требованиями. Мы готовы разработать и выпустить кабель для любых условий, так называемый «штучный товар», — отметил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.