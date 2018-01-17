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Космонавтика

Новые модули для сборки ракеты-носителя «Ангара-А5» отправлены из Омска в Москву

  •  © www.khrunichev.ru

В Центре Хруничева (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») идет масштабная подготовка к отправке второй летной ракеты-носителя «Ангара-А5» заказчику — Минобороны РФ.

16 января, ПО «Полет» — омский филиал Центра Хруничева, на базе которого организуется серийное производство универсальных ракетных модулей (УРМ), отгрузил на московскую производственную площадку очередные два модуля типа УРМ‑1. Один из них (так называемый, боковой блок ББ-1) — это первый из четырех УРМ‑1, применяемых на первой ступени ракеты-носителя. Другой УРМ-1 (так называемый, центральный блок) представляет собой вторую ступень ракеты-носителя. Окончательная сборка второй летной ракеты-носителя «Ангара-А5» будет выполнена на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева в Москве.

Ранее двумя эшелонами из Омска в Москву были доставлены два модуля (УРМ‑1) первой ступени и стендовый образец одного из них. Последний сейчас находится на испытаниях в ЦНИИМаш (головной институт Роскосмоса). Цель испытаний — оценить технологическую готовность производства в ПО «Полет» к крупносерийному выпуску модулей для ракет-носителей семейства «Ангара».

Сейчас на предприятии изготавливаются отдельные детали для третьей и последующих летных ракет без сборки изделий.

Напомним, летные испытания космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Плесецк начались в 2014 году с успешного пуска ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2ПП» (июль), за которым последовал успешный пуск ракеты тяжелого клас­са «Ангара-А5» (декабрь 2014 г.).

http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=3548

«Ангара-А5»
  • oleg repin oleg repin
    17.01.1808:45:26

    Сколько тонн полезной нагрузки тянет А5 на орбиту? А остальные носители семейства «АНГАРА»? Заранее благодарен за ответ.Где-то читал, что некоторые оппоненты считают, что запуск в серию не возвращаемых ракет это шаг назад в развитии космической отрасли России.Что нужно было бросить все ресурсы на разработку и строительство возвращаемых ракет, как у Маска. И из-за этого мы рискуем потерять нашу долю на рынке коммерческих запусков.Поясните, пожалуйста, кто компетентен.

    #997594
    • Нет аватара mik88
      17.01.1809:47:02

      мы рискуем потерять нашу долю на рынке коммерческих запусков.

      Заказчика интересует надежность и цена запуска. И абсолютно «фиолетово» возвращаемая или не возвращаемая ракета. Если эти критерии у Маска будут лучше, то можно потерять часть рынка. А вообще вся эта история с возвращаемыми ракетами очень полемичный момент. Есть ролик запуска, когда от двигателя уже в космосе отваливается обечайка и вообще сопло вибрирует от нагрузок, как живое. Вот, что после приземления делать с этим двигателем: менять или приделывать эту обечайку или оставить все как есть…

      #997599
    • Nack Nack
      17.01.1810:01:00

      Еще ни одна из тех немногих ступеней, которая вроде как вернулась, не полетела повторно. Кстати, не видел ни одного видео с непрерывной съемкой посадки — обязательно в конце сбой, а потом все уже стоит.

      Отредактировано: Nack~10:01 17.01.18
      #997603
      • Jonatan01 Jonatan01
        17.01.1810:38:41

        Повторный запуск был и непрерывная съемка посадки есть. Плохо искал.

        #997624
      • Константин Рубцов
        17.01.1810:42:56

        А 31 марта 2017 года что полетело? Именно был повторный запуск, с учётом восстановительных работ обошлось в два раза дешевле. Возвращаемые ступени планировали в СССР на Энергии, кстати, и что интересно, Маск сделал ту же схему )))

        #997626
        • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
          17.01.1811:36:11

          с учётом восстановительных работ обошлось в два раза дешевле

          Нехорошо людей обманывать! В два раза дешевле обошелся не весь пуск, а восстановление по сравнению с производством. Прибавляешь накладные расходы и получаешь в прогнозируемом идеальном (до которого еще очень далеко) случае не более 21-40% экономии, как посчитали в статье «Анализ ценовой политики SpaceX при использовании многоразовых ракет" на kosmolenta

          Отредактировано: Виталий Маврычев~11:38 17.01.18
          #997656
          • Нет аватара maz537
            17.01.1815:08:51

            по вашему 21-40% от 60 миллионов это мало? Если будет 20%, то это оставит Роскосмос в жопе на вечно

            #997742
            • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
              17.01.1816:59:41

              В какой такой жопе-то? Где вы взяли 21-40% от 60 млн, когда специально для тупых на сайте SpaceX опубликована цена пуска 9FT в версии 5,5 тонн на ГПО (то есть возвращаемого), равная 62 млн? Наш одноразовый Протон-М за 65 млн забрасывает туда же 6,1 тонн.

              Отредактировано: Виталий Маврычев~17:00 17.01.18
              #997788
              • Нет аватара maz537
                17.01.1817:14:06

                Для тупых там написали цену пуска для новой ракеты, а острые могут поискать цену для бу.

                Роскосмос ничем не отличается от ULA, развития и успехов 0, бабла просирает Мега тонны. Американцы это признают и меняют, у нас усирается каждый ура патриот что можно ничего не делать и летать на протонах. И теперь мы в жопе, там и останемся.

                Отредактировано: maz537~17:17 17.01.18
                #997796
                • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                  17.01.1818:37:17

                  И теперь мы в жопе, там и останемся

                  Мы — это кто? Ну, с один из «мы» — это вы… А остальные???   

                  #997811
      • Нет аватара maz537
        17.01.1811:24:43

        а еще они на Луну не летали и моста в Крым нет.    

        #997646
      • Виктор Гюго Виктор Гюго
        17.01.1814:01:58

        уже летала, как минимум одна.

        #997724
    • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
      17.01.1810:25:14

      Думаю, проблема потери доли на рынке запусков — не в шаге назад из-за Ангары и Маска. Проблема скорее в политике. Китай и Индия худо-бедно запилили свои ракеты и пускают все своими силами, сколько бы это ни стоило. Более того в космос сейчас рвутся вообще все, кому не лень. Далее, SpaceX во главе с Маском субсидируется NASA очень крупно. Им авансом предоставляется огромный пакет пусков, несмотря на неидеальную надежность. Ни для кого не секрет, что первичная цель — не вытеснить злых русских с рынка, а поставить на место собственных зажравшихся в концы ракетчиков из ULA. Коммерческая выгода Маска на поприще гражданских пусков есть следствие проавансированной NASA крупной серии фальконов, а не их супертехнологии. Вот посудите сами, два варианта запустить нагрузку 8 тонн на НОО — 1. Новый Союз 2.1б 60 млн баксов и 2. Юзанный Falcon9R 56 млн баксов. Что предпочтет абсолютно незаангажированный заказчик? Конечно новую ракету. А экономика Ангары обещает быть лучше, чем у Союзов. Сложно найти незаангажированных заказчиков, вот и все. Так что потеря доли — просто следствие обычной мировой турбулентности. Наша Ангара летать будет по-любому, т.к. Россия из космоса уходить не собирается. То, что кто-то для запуска выбирает не нас — есть небольшая потеря, т.к. даже в жирные годы, когда РФ окучивала чуть ли не треть всех пусков, валовая прибыль от этого не дотягивала и до 5% от совокупной стоимости мировой космической отрасли. Так что ради коммерции надо заниматься спутниками и телекоммуникациями, а не пусками. А тот факт, что пуск Ангары из-за меньшей, чем хотелось бы, серии будет для бюджета несколько дороже — ну так Ангара 100% из отечественных компонентов, так что деньги по любому останутся в нашей экономике.

      Отредактировано: Виталий Маврычев~10:30 17.01.18
      #997618
      • Виктор Гюго Виктор Гюго
        17.01.1814:07:54

        > а поставить на место собственных зажравшихся в концы ракетчиков из ULA.

        Собственно да.

        > Что предпочтет абсолютно незаангажированный заказчик? Конечно новую ракету.

        Вы рассуждаете как человек, который смотрит со стороны. Во-первых картину может поменять страховка. Опять же транспорт и вот это всё.

        > То, что кто-то для запуска выбирает не нас — есть небольшая потеря, т.к. даже в жирные годы, когда РФ окучивала чуть ли не треть всех пусков, валовая прибыль от этого не дотягивала и до 5% от совокупной стоимости мировой космической отрасли.

        Совершенно верно. Многие упёрлись в число запусков, а финансовые вопросы упускают.

        #997725
      • Нет аватара Ил-2
        17.01.1814:27:50

        Надо сказать что многое станет ясно после окончания чехарды с переводом производства ракет Ангара в Омск,строительство в Омске испытательного стенда к 2020 г и дальнейшее исключение «челнока» Омск (производство)-Москва (сборка и испытания)-Омск или космодром.

        #997730
    • Константин Рубцов
      17.01.1810:37:44

      Без разницы, возвращаемые или нет, Россия теряет рынок коммерческих запусков из-за череды неудачных пусков. Вот где надо работать. И, конечно, из-за вечного сдвигания сроков вправо, во всем. Кто бы что не говорил, но Маск запускает свой Фалькон Хэви, скоро будет готов его пилотируемый Дрэгон. У нас пока вечные испытания и летные образцы. Это выгодно, на этом деньги можно тянуть бесконечно.

      #997623
      • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
        17.01.1811:08:23

        Неужели Маск не сдвигает свои сроки? Неужели только у Роскосмоса бывают неудачные запуски?   

        З.Ы. ТМ «Скоро» © уже давно запатентована незалежными небратьями. Так что когда пишете о мриях про запуски Хэви и Дракона пилотируемого, не забывайте вставлять значок ©.   

        #997634
        • Юрген Юрген
          17.01.1811:12:14

          Кстати, там «Коммерсант» про «Ангосат» накидывает. Это инфа на уровне «7 сожженных самолетов» или правда?

          #997638
          • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
            17.01.1811:37:26

            "Коммерсант" про «Ангосат»

            Проблема в работе аппаратуры системы электроснабжения действительно есть. Насколько она серьёзная — пока непонятно. Но спутник живой. Двигательная установка работает ( а это — один из самых энергоёмких узлов на КА). Так что с высокой вероятностью он сможет выполнять свои функции. С чего «твёрдый знак» решил, что «шансы на спасение аппарата объективно невелики» мне не понятно.

            Т.к. в настоящий момент аппарат выходит из зоны видимости, давать ему какие-либо дополнительные импульсы действительно рисковано. Геостационар — достаточно населённая орбита… Так что пусть пока ползёт в заданном ему направлении    

            #997657
            • Юрген Юрген
              17.01.1811:40:57

              Понятно, в общем подождем до весны, а дальше будут вводить в эксплуатацию.

              #997661
            • Игорь Brick
              17.01.1814:20:12

              Дополнительные импульсы ему никто давать не собирается, да и нечем. Доводка на целевую орбиту с самого начала планировалась на электрореактивных двигателях малой тяги, как и последующие коррекции орбиты в течение срока эксплуатации. Так что все идет по плану.

              #997726
              • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                17.01.1817:27:17

                Т. е. электрореактивные двигатели не придают аппарату дополнительный импульс?   

                Как же они работают? Расскажите, а то я теряюсь в догадках…   

                #997797
            • Нет аватара Ил-2
              17.01.1814:29:27

              пишут что проскочил точку( надеюсь что врут поди супостаты

              #997731
        • Константин Рубцов
          17.01.1812:28:17

          Причем здесь соседи кастрюли? Если хотите поговорить с ними, идите на коммерсант.нет., к примеру. По существу, чтобы не говорили по Маску, пока свои проекты, так или иначе, он осуществляет, это касается и грузового корабля, возвращаемого, кстати, и возвращаемых ступеней и программы Фалькон в целом. Нет оснований применять слово мрия к другим его проектам. Можно только наблюдать ,как он осуществит плановую работу 29 двигателей синхронно))))

          #997674
          • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
            17.01.1813:30:36

            Хорошо… Вижу, что вы разыгрываете сцену, играя во внепонимание…

            Тогда поясню: против Маска я почти ничего не имею. И его сдвигание сроков, и его не всегда осуществлённые планы — это нормально. Так бывает у всех.

            А теперь про ваш пост: вы начали с того, что безапеляционно сообщили миру :

            Россия теряет рынок коммерческих запусков из-за череды неудачных пусков.

            Потом добавили:

            И, конечно, из-за вечного сдвигания сроков вправо, во всем.

            Про то, что Маск — ваш идеал, вы написали чуть позже.

            З.Ы. На данном ресурсе не любят, когда кто-то «набрасывает» про Россию и её достижения.

            #997705
            • Константин Рубцов
              17.01.1814:01:00

              Любит, не любит, здесь не в ромашку играют ))). Есть объективная реальность, если у России великолепный ледокольный флот, прекрасные станки для плазменной или лазерной обработки, я так и говорю или успешный реактор БН 800 и далее, много чего, остальное вкусовщина. Но если в Роскосмосе идут постоянные пертурбации с программами и носителями, то оно так и есть, достаточно почитать про первоначальные планы по Ангаре, где это все? тот же Ангара А5 по характеристикам уступает Протон М, пусть последний и на вонючке летает, что с того? Хотя я понимаю, что семейство Ангара более универсально и перспективно, надеюсь.

              Заодно отвечу Корчемаха, есть или нет у Маска свои проекты, совершенно неважно, пусть там хоть Иванов скрывается или весь Пентагон в целом. Есть семейство носителей, есть возвращаемый грузовой Дрэгон…у США.

              Отредактировано: Константин Рубцов~14:01 17.01.18
              #997723
              • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
                17.01.1817:43:31

                Хорошо. Т. е. то, что Дракон в обозримом будущем так и останется беспилотным, мы уже не оспариваем.

                Про семейство носителей, которые есть в США: а у России нет носителей под необходимые массы полезной нагрузки? Чего не хватает? Уточните, а то я теряюсь…   

                Про Ангару: она остаётся в версии А5. Именно в этой версии она нужна военным для запусков с Плесецка тяжёлых аппаратов на полярные орбиты. И гражданским для тяжёлого геостационара с Восточного. Лёгкие её версии, скорее всего, останутся «на подхвате». Да, можно признать, что не всё учли при проектировании этого семейства. Лёгкие варианты надо было делать «потяжелее»… Но сейчас на подходе новый и очень перспективный носитель ( Союз-5). Стол под него на Байконуре почти готов. Сам носитель — идеален по своей нише и соотношении массы к ПН ( на настоящее время, конечно). Федерация ( орбитальная) так и просится на этот носитель. Так что продолжать цепляться за лёгкие версии Ангары — это хоронить более успешный проект. Вы нас к этому призываете?

                Ну и вопрос к знатокам: что лучше: иметь один ( пусть и хороший ) носитель для требуемой массы ПН или иметь несколько вариантов для его запуска???   

                #997805
          • Михаил Корчемаха Михаил Корчемаха
            17.01.1813:50:57

            Говорить, что у Маска имеются какие-то свои космические проекты, всё равно что приписывать древним украм авторство черного моря и первого на земле подводного флота. Маск говорящая голова, не более.

            #997718
      • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
        17.01.1811:13:50

        Ну не надо передергивать насчет неудачных запусков. Если брать статистику за последние пять лет по нам и нашим заморским одноклассникам — то надежность практически одинаковая. Союз с 2006 по н.в. > 70 пусков с 2 неудачами и 2 частичными (94%). Протон-М с невпечатляющими 90%, но зато самой низкой ценой доставки в своем классе. А что, Фальконы разве не взрывались с полезной нагрузкой (56 лончей из них 2 взрыва и 1 частичный (те же 94%)) или тот же Антарес? И у китайцев красиво полыхает. Об индусах вообще молчу. Просто мы больнее переживаем собственные неудачи, чем американские, китайские или индийские. Да, у европейцев все летает как часы вот уже сколько лет. Но их пуски в два-три раза дороже, так что претензии не принимаются. В целом, надежность наших пусков всех вполне устраивает, а иначе мы не заняли бы 2 место по пускам за прошлый год с учетом того, что у нас не было столько собственной полезной нагрузки, как у США или Китая. Насчет Маска — свой Фалькон Хэви он еще не запустил, хотя первый обещанный пуск должен был состояться еще в далеком 2013. Последний перенос был сделан с конца 2017 на конец нынешнего января и точная дата еще не назначена, так что рано говорить хоп.

        Отредактировано: Виталий Маврычев~11:20 17.01.18
        #997639
        • Константин Рубцов
          17.01.1813:27:26

          Про Антарес не надо, там турбонасосный агрегат нештатно сработал, сами знаете, кто производитель.

          #997704
          • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
            17.01.1817:09:00

            В любом случае в конечном счете виновата ракета. А что привело к неудаче — заложенный 50 лет назад дефект при производстве НК-33, Южмашевская модернизация или политическое решение не заказывать эту модернизацию на Энергомаше — для репутации вторично.

            #997793
      • plus.google.comu0115788993045954520651 plus.google.comu0115788993045954520651
        17.01.1811:16:09

        А реальный анализ провести не пробовали прежде чем свои некомпетентные домыслы оформлять в комментарий? О какой череде неудачных запусков вы говорите? В 17-м году в России было осуществлено 19 орбитальных космических запусков, плюс два запуска Союзов с аэродрома Куру, итого 21 запуск из которых только один неудачный, причём техника в этой неудаче виновата не была. Китай осуществил 18 запусков из них 2 неудачных. США запусков осуществили больше, почему, это отдельная тема, и дело не в стоимости запусков или надёжности, а в сильном лобби и давлении на страны желающие сотрудничать с Россией в космической оборонной, авиационной и т. д. сферах. И у американцев так же были космические неудачи, в ноябре у Спейс Икс взорвался двигатель на испытательном стенде, и совсем свежее 8 января потеря военного спутника. Ну и по сдвигу сроков вправо, опять же смотрите по сторонам, сдвиг вправо нормальная практика, и если уж кого и пинать за это, то американцев, у них это фактически принято за правило.

        #997642
        • Константин Рубцов
          17.01.1813:36:08

          За последние пять лет, скажем, а не только за 2017 год. Эта проблема была признана на уровне Президента и правительства. Что касается американцев, то нам должно быть глубоко параллельно, что там у них сдвигается или нет,нужно смотреть на себя. Тем более, что, кроме распиаренного Маска у них есть и равнозначные другие носители.

          Отредактировано: Константин Рубцов~13:36 17.01.18
          #997710
      • Игорь Brick
        17.01.1815:15:21

        из-за череды неудачных пусков

        Ну, как бэ, последние два года у роскосмоса череда покороче, чем у маска и в целом по американским запускам будет

        #997746
        • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
          17.01.1817:12:16

          Нуу, Игорь, вы уж поскромнее с патриотическим-то     За последние два года у США 1 потеря, а у нас все-таки 2…

          #997795
    • shigorin shigorin
      17.01.1813:05:56

      Где-то читал, что некоторые оппоненты считают, что запуск в серию не возвращаемых ракет это шаг назад в развитии космической отрасли России.

      Если эти «оппоненты» не являются реальными заказчиками или реальными производителями, их мнение можно смело множить на ноль целых ноль десятых.

      Если являются -- надо внимательно смотреть, что у них за своя выгода.

      Впрочем, вероятность второго -- околонулевая.

      #997691
  • Ser Sash Ser Sash
    17.01.1810:05:08

    Как-то все.

    «Энергия» от начала разработки до первого удачного пуска — 10 лет.

    А тут по готовым наработкам.

    #997605
    • Виталий Маврычев Виталий Маврычев
      17.01.1811:14:48

      Правда в результате такого сверхподвига в Союзе денег не осталось, и он развалился…

      #997641
    • Ser Sash Ser Sash
      17.01.1815:51:55

      Нормальный сайтЮ, но вот упоротых просто мрак.

      На «Цензоре» люди адекватнее

      #997757
      • Sergio Buk Sergio Buk
        17.01.1817:33:23

        Так зачем вы оттуда сюда переместились?

        #997800
      • Human RS Human RS
        17.01.1819:02:17

        А вы не украинец случаем? Тогда вам действительно самое место на помойке под названием Цензор.нет.

        Отредактировано: Human RS~19:09 17.01.18
        #997820
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    17.01.1811:09:50

    Пора в полёт!!! Тьфу 3 раза, чтобы не сглазить!   

    #997635
  • Andzej O'KamRupi
    17.01.1812:09:57

    Очень на европейскую Ариан похожа.

    #997671
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