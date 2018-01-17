Новые модули для сборки ракеты-носителя «Ангара-А5» отправлены из Омска в Москву

В Центре Хруничева (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») идет масштабная подготовка к отправке второй летной ракеты-носителя «Ангара-А5» заказчику — Минобороны РФ.

16 января, ПО «Полет» — омский филиал Центра Хруничева, на базе которого организуется серийное производство универсальных ракетных модулей (УРМ), отгрузил на московскую производственную площадку очередные два модуля типа УРМ‑1. Один из них (так называемый, боковой блок ББ-1) — это первый из четырех УРМ‑1, применяемых на первой ступени ракеты-носителя. Другой УРМ-1 (так называемый, центральный блок) представляет собой вторую ступень ракеты-носителя. Окончательная сборка второй летной ракеты-носителя «Ангара-А5» будет выполнена на ракетно-космическом заводе Центра Хруничева в Москве.

Ранее двумя эшелонами из Омска в Москву были доставлены два модуля (УРМ‑1) первой ступени и стендовый образец одного из них. Последний сейчас находится на испытаниях в ЦНИИМаш (головной институт Роскосмоса). Цель испытаний — оценить технологическую готовность производства в ПО «Полет» к крупносерийному выпуску модулей для ракет-носителей семейства «Ангара».

Сейчас на предприятии изготавливаются отдельные детали для третьей и последующих летных ракет без сборки изделий.

Напомним, летные испытания космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Плесецк начались в 2014 году с успешного пуска ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2ПП» (июль), за которым последовал успешный пуск ракеты тяжелого клас­са «Ангара-А5» (декабрь 2014 г.).