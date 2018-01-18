СХК и ВНИИНМ получили порошки диоксида урана методом прямой СВЧ-денитрации

Специалисты АО «СХК» и АО «ВНИИНМ» (оба предприятия входят в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») на макете опытно-промышленной установки получили порошки диоксида урана методом прямой СВЧ-денитрации из азотнокислых растворов.

Данный метод позволяет исключить образование жидких радиоактивных отходов (ЖРО) с высоким содержанием актинидов. Ранее технология была успешно опробована в лабораторных масштабах совместно с ГЕОХИ РАН и АО ГНЦ «НИИАР» для получения смешанных оксидов урана, плутония и нептуния.

— Впервые в России в опытно-промышленных масштабах мы получили порошок методом СВЧ-денитрации. Это процесс получения оксидов из солей, который не сопровождается образованием вторичных ЖРО среднего уровня активности. Технология эффективна, и на лабораторных установках мы доказали, что она пригодна для получения порошков смешанных уран-плутониевых оксидов. На СХК мы смонтировали полномасштабную установку, провели испытания и получили порошки требуемого состава, — оценил проведенную работу главный эксперт АО «ВНИИНМ» Андрей Шадрин.

Установка СВЧ-денитрации создана в рамках комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по обоснованию технологии для модуля переработки ОЯТ, являющегося третьим этапом создания ОДЭК на площадке АО «СХК» в рамках отраслевого проекта «Прорыв».