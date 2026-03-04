Компания «Полярный литий» (совместное детище «Росатома» и «Норникеля») приступила к опытно-промышленной добыче лития на Колмозерском месторождении. Оно является самым крупным в стране и содержит около 75 миллионов тонн литиевой руды, которая имеет комплексный состав. Согласно прогнозам геологов, это приблизительно 153 тысячи тонн оксида лития, около 1,2 тысячи тонн пентоксида тантала, свыше 1,4 тысячи тонн пентоксида ниобия — стратегических материалов, без которых невозможна работа высокотехнологичных отраслей промышленности. Большая часть лития используется при производстве аккумуляторов.

Литий в России не добывали с конца 1990-х. Исключением было Малышевское месторождение, где в 2023 году отрыли 27 тонн. Все остальное везли из-за границы. Сейчас, по данным на февраль 2026-го, Россия импортирует до 9 тысяч тонн лития в год. Карбонат лития обходился примерно в 4 миллиарда рублей ежегодно. Колмозерское — это попытка закрыть вопрос. Запасов там, по оценкам, хватит лет на 40. Месторождение содержит 18,9% всех российских запасов лития, это 75 миллионов тонн руды.

В середине 2026 года на площадке начнут возводить горно-обогатительный комбинат. Производство планируют запитать от ветрогенераторов, чтобы было экономно и экологично. Первую товарную продукцию ждут в конце 2026-го или начале 2027 года. Это будет опытно-промышленная партия — около 5 тысяч тонн. На полную мощность — 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития в год — планируют выйти к 2030-му. Для этого ежегодно придется перерабатывать почти 2 миллиона тонн руды.

Главный потребитель — гигафабрика «Росатома» в Калининградской области, которая делает литий-ионные аккумуляторы. Ее запустили еще в 2025 году, и ей нужно сырье. Сейчас весь литий для нее — импортный.

Наше предприятие готово обеспечить стратегически необходимыми материалами передовые предприятия России, — отметил представитель «Полярного лития».

К слову, мировой рынок лития лихорадит. В 2025 году цены на карбонат лития взлетели на 130%, а спрос на литий для систем хранения энергии вырос на 90%. Morgan Stanley прогнозирует дефицит в 80 тысяч тонн в 2026 году. Китай, который контролирует больше 75% переработки лития в мире, все чаще использует этот ресурс как рычаг давления.

В правительстве рассчитывают, что зависимость от импорта исчезнет к 2028 году. Параллельно с Колмозерским разрабатывают Полмостундровское месторождение — там работает «Арктический литий».

Пока же страна закупает почти весь литий за границей — в основном из Чили, Аргентины, Боливии, Китая. Но логистика дорогая, а геополитика непредсказуемая. Своя добыча — вопрос не только экономики, но и безопасности и к 2030 году картина должна измениться.

https://rg.ru/2...%2Fyandex.ru%2F