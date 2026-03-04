MAX
Добыча и разведка полезных ископаемых

В России начали добывать литий — впервые с 1990-х годов

Компания «Полярный литий» (совместное детище «Росатома» и «Норникеля») приступила к опытно-промышленной добыче лития на Колмозерском месторождении. Оно является самым крупным в стране и содержит около 75 миллионов тонн литиевой руды, которая имеет комплексный состав. Согласно прогнозам геологов, это приблизительно 153 тысячи тонн оксида лития, около 1,2 тысячи тонн пентоксида тантала, свыше 1,4 тысячи тонн пентоксида ниобия — стратегических материалов, без которых невозможна работа высокотехнологичных отраслей промышленности. Большая часть лития используется при производстве аккумуляторов.

Литий в России не добывали с конца 1990-х. Исключением было Малышевское месторождение, где в 2023 году отрыли 27 тонн. Все остальное везли из-за границы. Сейчас, по данным на февраль 2026-го, Россия импортирует до 9 тысяч тонн лития в год. Карбонат лития обходился примерно в 4 миллиарда рублей ежегодно. Колмозерское — это попытка закрыть вопрос. Запасов там, по оценкам, хватит лет на 40. Месторождение содержит 18,9% всех российских запасов лития, это 75 миллионов тонн руды.

В середине 2026 года на площадке начнут возводить горно-обогатительный комбинат. Производство планируют запитать от ветрогенераторов, чтобы было экономно и экологично. Первую товарную продукцию ждут в конце 2026-го или начале 2027 года. Это будет опытно-промышленная партия — около 5 тысяч тонн. На полную мощность — 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития в год — планируют выйти к 2030-му. Для этого ежегодно придется перерабатывать почти 2 миллиона тонн руды.

Главный потребитель — гигафабрика «Росатома» в Калининградской области, которая делает литий-ионные аккумуляторы. Ее запустили еще в 2025 году, и ей нужно сырье. Сейчас весь литий для нее — импортный.

Наше предприятие готово обеспечить стратегически необходимыми материалами передовые предприятия России, — отметил представитель «Полярного лития».

К слову, мировой рынок лития лихорадит. В 2025 году цены на карбонат лития взлетели на 130%, а спрос на литий для систем хранения энергии вырос на 90%. Morgan Stanley прогнозирует дефицит в 80 тысяч тонн в 2026 году. Китай, который контролирует больше 75% переработки лития в мире, все чаще использует этот ресурс как рычаг давления.

В правительстве рассчитывают, что зависимость от импорта исчезнет к 2028 году. Параллельно с Колмозерским разрабатывают Полмостундровское месторождение — там работает «Арктический литий».

Пока же страна закупает почти весь литий за границей — в основном из Чили, Аргентины, Боливии, Китая. Но логистика дорогая, а геополитика непредсказуемая. Своя добыча — вопрос не только экономики, но и безопасности и к 2030 году картина должна измениться.

  • Badassgoliath Badassgoliath04.03.26 17:30:56
    В правительстве рассчитывают, что зависимость от импорта исчезнет к 2028 году.


    Если полагаться в этом вопросе на частников, то никуда эта зависимость и через десять лет не исчезнет.

    #1313315
  • Нет аватара DimaY04.03.26 19:06:29

    Ох нагородили то…

    «Месторождение содержит 18,9% всех российских запасов лития» Точнее поставленных на баланс запасов. Сколько у нас лития не знает никто. Дело в том, что когда велась активная геологоразведка, то литий просто не ставили на баланс и не учитывали. Его тогда столько не нужно было и балансовая стоимость была очень низкая, рыть шурфы и кормить гнус за три копейки никому не надо было.

    Во вторых, если бы в руде не было тантала и ниобия, то месторождение было бы убыточным, не смотря на рост цены на литий. В СССР литий получали и проблем с сырьем не было. Крупнейшим производителем был ХМЗ. г. Красноярск, ул. Александра Матросова. Производство закрыли не из-за того, что пришли девяностые, а потому что запустился Чилийский проект по добычи лития. Дело в том, что для получения лития из традиционных руд нужно испарять много воды, на ХМЗ использовался для этого пар с Красноярской ТЭЦ-2, работающей на Бородинском буром угле. Это самый дешевый пар, потому что сами угли очень дешевые. Но с Чилийским проектом не сравнить. Наберите в поисковике «Чили, литий, бассейн» и Вы узнаете, что можно в пустыне просто нарыть бассейнов и вода будет испаряться за счет ветра и солнца. Поэтому это тупо дешевле. Все литиевые проекты в мире это бассейны в пустынях. Это как с выращиванием бананов в Мурманске. Можно ли их там вырастить? Конечно можно, но стоить они будут не как эквадорские, даже с учетом доставки.

    Росатом конечно имеет ресурс по энергии в этом регионе. Там есть Кольская АЭС, ее тепловая мощность, в основном, используется для нагрева озера, то есть просто выкидывается. Но нужны выпарные аппараты, а это не дешево. Так что посмотрим.

    Конечно нестабильность в Боливии создает сложности и от зависимостей надо избавляться, но экономика должна быть экономкой. И рентабельность никто не отменял. Тут это рентабельно за счет комплексной переработки сырья и в первую очередь за счет ниобия и тантала.

    #1313323
  • Владимир Козлов Владимир Козлов04.03.26 19:13:40

    Важная и хорошая новость! Литий, это важно, надеюсь они там трудоёмкость добычи/переработки понизят до приемлемых значений, Росатому это, думаю, вполне по силам.

    #1313326
  • . Догор . Догор04.03.26 23:52:44

    Свой литий. Не зависеть от других стран. Сегодня это важнее чем выгода в цене. В один миг могут быть санкции и нет лития. Страну поставщика могут оккупировать, такой как трамп и нет лития. Поэтому своя добыча лития это независимость. Поддерживаем.

    #1313333
    • Нет аватара Алексей Растригин05.03.26 06:32:34

      Исчерпывающе    
      Немного перефразируя: «или у нас есть свой литий, или в другом месте у нас его сожрут»

      #1313336
  • Денис Фролов Денис Фролов05.03.26 09:52:29

    Если нам что-то нужно, сделаем это сами.
    А то получится как с авиастроением, сначала заглушили («нам все привезут»), а теперь взялись за голову и титанический труд все восстановить.
    Так что делаем сами и правильно.
    Вопрос себестоимости здесь уже 2-3 роль играет.

    #1313345
    • Clausson Clausson05.03.26 14:46:16
      Вопрос себестоимости здесь уже 2-3 роль играет.


      Вы правы, но главное всё же не заиграться в самостийность. Это была вынужденная (отчасти) ошибка СССР. Экономика и здравый смысл вот что определяет будущее.
      Делать всё самим это снижать эффективность всей экономики, а следовательно проигрывать в международной конкуренции. Давайте об этом не забывать.
      Нужны комплексные (системные!) усилия всех государственных структур в сотрудничестве с нашими частниками, что бы что бы такие страны как Чили и Боливия и все прочие интересующие нас не отворачивались и не кидали нас. Мы должны быть сильные, а не самостийными. А добыча лития, это просто добыча лития. В данном конкретном случае надо чтобы наши аккумуляторы были конкурентоспособны на всём мировом рынке. Так же как наша авиация, как наше, Господи помоги, автомобилестроение и прочие отрасли.
      Надо что бы не только наш Росатом был незаменим на мировых рынках.
      В конце-то концов, половина мира ждет когда им дадут альтернативу Западной (и Китайской) продукции. И кроме нас это в мире никто не сделает.
      Нас ждут! Надо сосредотачиваться и определять цели, вечное сидение в обороне и окукливание на собственных нуждах не ведет к победе.
      И да, буду делать сам то что смогу, на том поприще где имею хоть какой-то талант. Только так и победим.

      #1313355
    • Комментарий удалён
  • Нет аватара alexm05.03.26 16:03:02

    В начале марта 2023 года появилась информация, что в Иране обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений лития. По данным Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана (MIMT), месторождение может содержать около 8,5 млн т пригодного к добыче лития, что делает его вторым по величине на планете. С учетом этого Иран опережает Австралию и на март 2023 года занимает второе место в мире по запасам лития после Чили.

    #1313363
  • Нет аватара alexm05.03.26 16:18:08

    На начало 2023 года крупнейшие месторождения лития были расположены в Чили, Боливии — здесь расположен крупнейший в мире солончак Уюни, запасы которого исчисляются в 21 млн тонн, а также в США, Аргентине, Конго, Китае, Бразилии, Сербии, Австралии. Литий добывают из твердых пород и подземных резервуаров с соляным раствором. По данным Всемирного банка, производство минералов, необходимых для перехода к экологически чистой энергии, может увеличиться на 500% в период с 2020 по 2050 год.
    В 2023 г. российский рынок столкнулся с дефицитом лития — в первую очередь, из-за сокращения импорта. Однако преодолеть дефицит можно за счет развития российских проектов по добыче лития. Россия может войти в Топ-10 стран по производству лития, в том числе за счет развития «рудных» и «рассольных» проектов.
    по России:
    К числу рудных проектов относятся:

    Проект «Колмозерское», предполагающий выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. т в год): реализуется ООО «Полярный литий» — совместным предприятием АРМЗ (горнорудный дивизион ГК «Росатом») и «Норникеля»;
    Проект «Полмостундровское» (мощностью 20 тыс. т в год), который реализуется в Мурманской области АО «Арктический литий» — совместным предприятием АО «ХМЗ» и «ТД Халмек»;
    Проект «Завитинское» (мощностью до 75 тыс. т в год), который реализуется в Забайкальским крае АО «ХМЗ»;
    Проект по добыче лития из флюоритовой руды месторождений «Вознесенское» и «Пограничное», который реализуется в Приморском крае «Ярославской горнорудной компанией»;
    Проект «Тастыгское», который планирует реализовать компания «Эльбрусметалл-литий» в Республике Тыва.
    К числу рассольных проектов относятся:

    Добыча лития на Ковыктинском месторождении Иркутская область), осуществлять которую планирует «Газпром»;
    Добыча лития на Ярактинском месторождении (Иркутская область), оператором которого является «Иркутская нефтяная компания»;
    Добыча лития на месторождении алмазов «Трубка удачная» в Якутии (г. Мирный);
    Добыча лития на нескольких перспективных месторождениях Дагестана, таких как Южно-Сухокумское, Тарумовское и Берикейское.

    #1313364