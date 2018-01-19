На Крымском мосту стартовало обустройство проезжей части

На одном из участков автодорожной части Крымского моста выполнено обустройство проезжей части. Это передовой участок строительства на острове Тузла, где дорожники установили барьерное ограждение и мачты освещения на протяжении 450 метров будущей автодороги. До декабря — сдача объекта по графику — строителям предстоит завершить укладку двух слоев асфальта и выполнить обустройство всей проезжей части.

Работы по обустройству выполнены на участке моста между пятью опорами. По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Этот участок на острове Тузла — передовой в строительстве. Здесь первыми отрабатываются все этапы реализации проекта.

В целом дорожникам предстоит установить более 76 км барьерного ограждения и более 1000 мачт освещения.

Барьерное ограждение — металлическое, двухъярусное. C внешней стороны мостового полотна его высота — 1,5 м. Уровень удерживающей способности — 500 кДж, что эквивалентно удару легкового автомобиля на скорости 100 км/ч, грузового — 71 км/ч. На разделительной полосе высота барьерного ограждения — 1,1 м. Здесь оно способно выдержать удар в 350 кДж (легкового автомобиля на скорости 90 км/ч, грузового — 65 км/ч).

Мачты освещения на всем протяжении моста — это металлические силовые опоры высотой 9 м с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между мачтами — 36 м, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление.

Одновременно с обустройством автодороги участники реализации проекта приступили к разработке схемы организации дорожного движения на мосту. 19 км трассы через Керченский пролив — это часть почти 70-километровой новой дороги, участка федеральной А-290 — от существующей А-290 на Кубани до «Тавриды». Поэтому разработка схемы идет во взаимодействии со строителями автоподходов по обоим берегам.

Расчетная скорость движения на автодорогах категории 1б — 120 км/ч. Это означает проектную способность дорожного конструктива обеспечить безопасность движения автомобилей при таком скоростном режиме. Фактическая максимальная разрешенная скорость движения по мосту будет установлена в связке со скоростными режимами на автоподходах и согласована с Госавтоинспекцией. Согласно правилам дорожного движения, она составит 90 км/ч.