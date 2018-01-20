Парки наших городов («Обустраивается моя провинция»)

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1. Благоустроенная набережная появилась в Жуковском

В подмосковном Жуковском 6 января состоялось открытие набережной.

Всего было благоустроено около 7 тысяч м2 пешеходных дорожек, оборудованы детская площадка и зона воркаута, установлено свыше 90 парковых скамеек, смонтированы ландшафтные светильники.

В 2017 году в Жуковском также были благоустроены пешеходные зоны на улицах Гагарина и Фрунзе, установлены 2 въездные стелы, приведена в порядок прилегающая к ним территория.

Всего в Подмосковье в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 134 общественные территории.





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2. В Саратове благоустроен бульвар Героев Отечества

Новая пешеходная зона протяженностью в 1,3 км была обустроена в жилом микрорайоне Солнечный-2 Саратова.

В чистом поле сразу в 3 микрорайонах создана пешеходная зона. Она протянулась от ул. Топольчанской до ул. Кузнецова. Главной достопримечательностью новой пешеходной зоны станут фонтаны: «Фонтан Влюбленных будет любимым местом отдыха молодоженов, здесь можно будет проводить бракосочетания. Второй фонтан, светомузыкальный, сможет исполнять 30 мелодий.

На сегодняшний день работы по комплексному благоустройству проспекта Героев Отечества завершены на всём его протяжении — в границах 9-го, 10-го и 11-го микрорайонов. Проект включает в себя устройство северного проезда шириной 7,5 м с въездами и парковками, бульвара в виде трех аллей, центральной и двух боковых.

На новом бульваре построены 3 новых фонтана, детские игровые и спортивные площадки, площадки для скейтборда, для уличных тренажеров, велодорожки, новое освещение. На газоне обустроена система автополива. Дополнительно были установлены 3 декоративные парковые беседки и другие малые архитектурные формы. К Новому году бульвар освещен световой декоративной иллюминацией, а в его центре установлена праздничная ёлка.

3. В столице Бурятии открылся обновленный парк им. Жанаева

Открытие после благоустройства парка культуры и отдыха им. Героя Советского Союза Дармы Жанаевича Жанаева состоялось 21 декабря в Улан-Удэ.

В соответствии с проектом выполнено устройство двух пандусов на лестницах возле бюста Д.Ж. Жанаева в центральной части парка, устройство пандуса на лестнице вблизи КЦД «Рассвет», ведущей к центральной аллее. Завершены работы по устройству пешеходных тротуаров, по которым можно беспрепятственно передвигаться гражданам различных групп населения, в том числе проложен тротуар от лестницы со стороны мкр. Восточный в направлении к центральной части парка. Также выполнены работы по асфальтированию велосипедных дорожек, ремонту лестницы, детской площадки, проведено уличное освещение. Произведен ремонт ограждения детской, спортивной площадок и колеса обозрения, закончена установка ограждения площадки для выгула собак. Установлено видеонаблюдение. Парк очень любят жители города — в среднем в месяц в нем бывают порядка 5000 человек.

30 декабря в новом парке прошёл этап Кубка Бурятии по лыжным гонкам среди любителей.

4. В г. Скопин Рязанской области благоустроили парк





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В Скопине открылся обновленный парк культуры и отдыха. Благоустройство парка проведено по инициативе группы городских активистов. Проект прошел общественные обсуждения, и был поддержан жителями Скопина.

В парке отремонтированы пешеходные дорожки площадью 1820 м², установлено 300 п. м. бордюрного камня, произведено устройство асфальтобетонного и плиточного покрытия. Кроме того, смонтированы ограждения, малые архитектурные формы на детской и спортивной площадках, установлены урны и лавочки.

По программе формирования комфортной среды в Скопине также полностью проведено благоустройство 28 дворовых территорий.

5. В городе Камызяке Астраханской области благоустроена придомовая территория многоквартирных жилых домов на улице Максима Горького и площадь Павших борцов.





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Возле многоквартирных домов на улице М. Горького появились спортивная и детская площадки с резиновым покрытием, созданы парковки

Преобразования затронули также площадь Павших борцов, расположенную между детской школой искусств и военкоматом. Раньше на месте парка был неприглядный участок земли. Теперь здесь уложена тротуарная плитка, выполнено озеленение, установлены освещение, система автополива, скамейки и урны. Кроме того, у местных властей есть идея по дальнейшему преображению центра города: предполагается продолжить благоустройство территории от военкомата до здания администрации.

6. Открыт обновленный парк Памяти в Азове

В Ростовской области открылся обновленный парк Памяти в г. Азове. Общая стоимость реализации проекта составила более 44 млн. рублей.

Непосредственно благоустройство на объекте началось в сентябре, после проведения всех подготовительных процедур. За прошедшие месяцы парк был реконструирован. В парке появились дорожки из декоративной плитки, современные скамейки, фонари в «петровском стиле», велосипедные дорожки, площадка для выгула собак. Также было произведено озеленение: постелены всесезонные рулонные газоны, разбиты клумбы, высажено более 100 деревьев.

Работы по благоустройству парковой территории будут продолжены и в следующем году. Ожидается высадка деревьев и цветов, установка «зеленых ограждений» по периметру парка. Также будут установлены малые архитектурные формы и скульптурные композиции.

7. Завершено благоустройство городского парка в Богородицке Тульской области

14 декабря в Богородицке состоялось открытие городского парка. В этом году в парке обустроены новые пешеходные дорожки, уложена тротуарная плитка. Также в парке установлены новые фонари уличного освещения. Местные власти планируют продолжить благоустройство и в следующем году.

На сегодняшний день в 9 муниципальных образованиях благоустроены 239 объектов.

8. В Севастополе построен стадион, благоустроен ряд территорий

— На Северной стороне Севастополя по ул. Симонка, 53 впервые за последние несколько десятков лет построен новый футбольный стадион.

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием началось в декабре 2016 года. На эти цели из бюджета города выделено 44 млн. рублей. Стадион будет использоваться для тренировок воспитанников спортивной школы № 8 и городских соревнований по футболу.

В следующем году по соседству со стадионом начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

— в Севастополе закончено благоустройство территории на въезде в Инкерманскому монастырю (Свято-Климентовский мужской монастырь).

Реконструкция территории, прилегающей к монастырю, проводилась по федеральной целевой программе развития Севастополя и Крыма до 2020 года. На эти цели было выделено 25 млн. рублей. В рамках проекта возведено здание пункта обслуживания туристов, обустроены парковки для экскурсионных автобусов, автомобилей и велосипедов, пешеходная зона, газоны, где будут высажены около 70 деревьев и кустарников.

9. Завершены работы по благоустройству парка «Дружба» в столице Калмыкии

В Элистинском парке «Дружба» проведён комплекс работ: устройство и ремонт асфальтового покрытия, установка скамеек, фонарных столбов, лавочек, урн, светильников. Вместо старой танцплощадки, которой исполнилось более 50 лет, оборудована новая современная благоустроенная зона для проведения массовых мероприятий.

10. Пешеходная зона открылась в Коломне

Старинный сквер и пешеходную зону по улице Зайцева отремонтировали к Новому году. Масштабные работы по реконструкции старинной площади «Житной» были проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В порядок привели прилегающие скверы, установили малые архитектурные формы, декоративное и ландшафтное освещение, провели работы по озеленению территории, уложили тротуарную плитку. Весной здесь заработает реконструированный фонтан.

11. Ингушский Карабулак благоустраивается

В 2017 году в Карабулаке Республики Ингушетия обустроено 12 территорий.

Главным событием для горожан стал большой общий двор расположенных по соседству многоквартирных домов в центре города, включающих в сумме порядка 300 квартир, в которых проживает свыше 1000 человек. Это семь дворовых территорий на улицах Джабагиева, Нефтяная и Осканова, которые теперь образуют единый комплекс для отдыха жителей города.

Мы опубликовали последнюю подборку благоустройства городов России в ушедшем 2017 году. Кому-то преображение нашей любимой провинции покажется наивным и небогатым по сравнению со столичным или европейским масштабом, кому-то вообще провинция не нравится.

Но главная цель начатых в наших городах и посёлках работ — не поразить размахом иностранцев или столичных жителей, а сделать жизнь людей, живущих здесь, немного лучше, чище, приятнее.

До новых встреч в 2018 году!

Репортаж подготовили Сергей Котенко и Human RS

http://saratov.gov.ru/news/zaversheno_blagoustroystvo_novogo_bulvara_geroev_otechestva_v_g_saratove/

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews%5Btt_news%5D=47081&cHash=26e7673d1643f594fcecd8b6279e6bae

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/203702/

https://www.astrobl.ru/news/102750

http://www.donland.ru/news/Blagoustrojjstvo-2017-otkryt-obnovlennyjj-park-Pamyati-v-Azove?pageid=92218&mid=83793&itemId=81518

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=118063

https://sevastopol.gov.ru/info/news/45788/

https://sevastopol.gov.ru/info/news/45377/

http://kalmregion.ru/novosti/park-druzhba-preobrazhaetsya/

https://360tv.ru/news/kultura/peshehodnuju-zonu-zhitnaja-ploschad-otkryli-v-kolomne/

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=895953