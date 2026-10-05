Почему я снова выбрал Ладу?

Моё знакомство с продукцией Волжского автозавода началось с дедовой «тройки», которую он купил ещё до моего рождения, в конце 70-х. Потом была Нива, с которой у меня связано множество тёплых детских воспоминаний, потом отец купил «девятку"-короткокрылку, поменял её на «четырку», потом другую. Потом пришло время уже моих личных авто — первая Гранта, потом Веста SW, и это не считая небольшого опыта с покупкой старенькой Нивы и развалюшки Надежды ВАЗ-2120.

И знаете, никогда никаких проблем с автомобилями ВАЗ у нас не было. И «тройка» бегала потом ещё долго в семье моей тёти, и Нива служила верой и правдой до начала нулевых, а потом ещё неизвестно сколько у её покупателя. Даже Самары, произведённые в сложные 90-е, были очень надёжны: там могла отвалиться ручка двери или скрипеть панель, но по технике машины не подводили никогда. Без проблем я проездил 8 лет на Гранте, а прошлая Vesta SW вообще не ломалась за почти 170 тысяч пробега ни разу. Никаких проблем!

Но это не значит, что новую Весту я выбрал просто автоматически. И хотя машиной будет пользоваться в основном моя милая половинка, а она привыкла к Весте SW и не стремилась что-то менять, я всё же, конечно, посмотрел, что ещё предлагает рынок.

Не буду подробно описывать мучения выбора и скажу честно: если бы я рассматривал машину в максимальной комплектации, то, наверное, уже бы склонялся к какому-то китайскому кроссоверу, так как в топовых комплектациях Vesta SW уже приближается по цене к 2,3 млн, а это уже очень близко к огромному сегменту неплохо оснащённых и мощных китайцев, где глаза разбегаются от выбора.

Но цель была уложиться в 2 млн, чтобы получить 20% скидку участнику СВО. Но это должен быть мотор 1.8, обязательно АКПП и обязательно в комплектации не хуже, чем прошлая машина. И да, оказалось, что купить такую машину не так-то и просто! На сайте Лады такие машины есть, но в наличии у дилеров их просто нет, пришлось ждать подходящий вариант около полугода!

Да и то, мы хотели SW, а пришлось брать SW Cross, который выбивался из нашего ценового диапазона аж на 115 тыс. Но дилер согласился сделать нам скидку на эту сумму, в итоге автомобиль вышел в 1 999 000, а с учётом скидки участнику СВО и вовсе обошёлся всего в 1 600 000 рублей. Ну и согласитесь, за такую цену выбор просто очевиден — конечно, Лада!

Ну и по комфорту и оснащению автомобиль очень достойный. Сами посудите: мотор 1.8, АКПП, климат-контроль, бесключевой доступ. Довольно скромную мультимедиа-систему мы скоро заменим на привычный нам Teyes, в остальном в автомобиле всё, что надо, всё есть.

Поездил немного на ней, пока был дома в небольшой командировке. Не знаю, может, это субъективно, но кажется, машина немного шумнее, причём и мотор, и шум от шин (хотя у нас дополнительная шумка арок). Ещё есть вопросы к работе электроники, непонятно, так должно работать или что-то не так, но глушишь машину, а приборная панель продолжает гореть, выходишь из машины, закрываешь, а приборная панель продолжает гореть. Потом сама тухнет через несколько минут. Мне кажется, это как-то нелогично.

И ещё, есть дистанционный запуск. Но реализовано это неудобно. У ключей нет обратной связи. У меня когда-то на Гранте был дистанционный запуск, так там, когда машина завелась, она даёт обратную связь, ключ пищит, на экране показано, что машина работает. А в случае с Вестой непонятно, завелась ли машина. Никаких сигналов, никакой обратной связи. Неудобно.

То же самое и с бесключевым доступом. Уходишь от машины, но не понимаешь, закрылась ли она. Звука она не издаёт, только мигает фонарями, разве что щелчок замков, но его можно и не услышать. И приходится оборачиваться, убеждаясь, что машина закрылась.

Но в остальном это старая добрая Vesta SW, только лучше. Салон — это, конечно, совсем другой уровень: мягкая панель, климат-контроль, очень классные сиденья, на которые не хочется надевать чехлы. Большой простор сзади и потрясающий багажник — всё, что мы так полюбили, всё, что нам так нужно в наших путешествиях. Правда, подстаканник теперь один. Но это решаемо.