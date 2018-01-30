Сельская школа на 150 мест открыта в Хакасии

В селе Июс Орджоникидзевского района Хакасии открылась новая школа на 150 мест. Теперь в распоряжении сельских школьников и педагогов двухэтажное здание с просторными классами, оснащенными современным учебным оборудованием, вместительный пищеблок и спортивный зал.

Общая стоимость построенного учебного заведения составила 180 млн рублей.

Этой новостройки жители Июса ждали давно. Несколько десятилетий школьникам и учителям приходилось заниматься в неприспособленных помещениях — в стенах образовательного заведения не нашлось места ни кабинетам технологии, ни спортзалу, ни столовой. Последние восемь лет, после того, как здание старой школы признали аварийным, ситуация ещё больше усугубилась. Вслед за вспомогательными помещениями, по деревне пришлось «расквартировать» и остальные классные комнаты.