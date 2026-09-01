2 дня назад
Новый образовательный комплекс «Точка будущего» официально открыт в посёлке Жатай в Якутии
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Источник: exo-ykt.ru
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