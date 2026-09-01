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2 дня назад 3442
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termometrix Детские сады и школы

Новый образовательный комплекс «Точка будущего» официально открыт в посёлке Жатай в Якутии

© exo-ykt.ru

Комплекс площадью более 51 000 кв. м включает современные учебные корпусы, лаборатории, а также жилые помещения для учителей и семей с приемными детьми. Центр рассчитан на 840 учеников.

© exo-ykt.ru
© exo-ykt.ru
© exo-ykt.ru
© exo-ykt.ru

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Источник: exo-ykt.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm04.09.26 10:51:40

    Идея проекта принадлежит бизнесмену и меценату Альберту Авдоляну, который основал благотворительный фонд «Новый дом». Попечительский совет фонда возглавил Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации «Ростех"
    Точка будущего» в Жатае — второй такой комплекс в России (первый открыли в Иркутске в 2020 году). Миссия — создать современную среду, где у каждого ребёнка, независимо от обстоятельств, будут равные возможности для развития и самореализации
    Важное условие: обучение, питание, кружки и другие активности для детей полностью бесплатны — всё финансирует фонд.
    Ключевая особенность для сурового климата: все основные здания соединены тёплыми крытыми переходами — детям не нужно мёрзнуть по дороге между корпусами
    Вместе учатся дети с разным опытом: с ограниченными возможностями здоровья, из приёмных семей, а также обычные ребята (в том числе дети участников СВО). В классах небольшой состав: примерно по 20 учеников в школе и около 17 — в группах детского сада.
    Для семей, которые переезжают, есть жильё на территории. А чтобы детям из других населённых пунктов было удобно добираться, запустили спецавтобусы (восемь маршрутов) — они ходят из Якутска, Сатала, Мархи, Жатая и Магана.
    Строительство началось в 2022 году. Первая торжественная линейка состоялась 1 сентября 2026 года. В первый учебный год школа приняла более 330 учеников (с 1-го по 8-й класс), а детский сад открыл все 10 групп (176 мест). Приёмная кампания показала большой интерес: поступило более 2700 заявок, в том числе из других регионов России. При отборе детей проводили собеседование и просили написать эссе. Комплекс планируют наполнять постепенно, чтобы выйти на полную проектную мощность.
    Проект бюро CEBRA (Дания) и UNK project (Россия) получил признание за то, как архитектура поддерживает педагогические цели: круглая форма и общая крыша символизируют единство, а прозрачные пространства и продуманная планировка помогают предотвращать буллинг и создавать безопасную среду.
    В комплексе есть лаборатории (в том числе с гидро‑ и аэропоникой), мастерские (столярные, слесарные, текстильные, гончарные), кулинариум, типография, телестудия, бассейн, спортивные залы и стадион. Особенность мастерских — отсутствие гендерного разделения: и мальчики, и девочки осваивают разные технологии.

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