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Российские проекты за рубежом

В Восточной Африке открылось российско-африканское светотехническое предприятие

  •  © izvmor.ru

В г. Бужумбура (столица Республики Бурунди, Восточная Африка) состоялось торжественное открытие совместного российско-африканского светотехнического предприятия «TLLINNO». Компания зарегистрирована 18 октября 2016 года в г. Бужумбура. 49% акций в ней принадлежит ООО «Лисма». Специализация нового предприятия — выпуск светотехнической продукции для внутреннего рынка и экспорта в страны Восточной Африки. На этой территории нет ни одного светотехнического производства; все источники света завозятся из Китая и Европы и продаются по высоким ценам.

Особенно востребованными могут стать светодиодные филаментные, светодиодные линейные, газоразрядные лампы и светильники с солнечными панелями.

Ранее на сайте Сделано у Нас была опубликована статья о подготовке к запуску в Бужумбуре производства TLLINNO.

 https://sdelanounas.ru/blogs/100838/ 

https://izvmor.ru/novosti/ekonomika/v-respublike-burundi-otkrylos-mordovsko-afrikanskoe-svetotekhnicheskoe-predpriyatie-/

TLLINNO, Африка
  • 9
    Великоросс Великоросс
    29.03.1816:02:07

    Церемония запуска нового производства прошла на очень высоком уровне. В ней приняли участие 2-ой вице-президент Бурунди Джозеф Баторе, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Коми Маниракиза, правительство Бурунди. Нашу страну представили посол России в Бурунди Георгий Тодуа и делегация Республики Мордовия во главе с заместителем председателя Правительства — Министром промышленности, науки и новых технологий Александром Седовым, Делегацию «Лисмы» возглавил генеральный директор Игорь Константинов.

    Символическую красную ленту перерезал Джозеф Баторе, после чего гости ознакомились с производством ламп. Специалисты «Лисмы» рассказали о технологии производства и перспективах развития предприятия.

    Церемония открытия прошла с национальным, мордовско-африканским колоритом. Для гостей праздника был показан традиционный бурундийскйий танец с барабанами. С тамбуринерами — старинными африканскими барабанами — смогли поближе познакомиться и все желающие, на территории предприятия была открыта выставка этих инструментов. Мордовскую культуру представила известная мордовская фолк-группа «Торама». Тему грядущего Чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России, затронул Александр Седов. Глава мордовской делегации подарил г-ну Баторе футбольный мяч с автографами сборной России. В ближайшее время его передадут Президенту страны.

    •  © izvmor.ru

    •  © izvmor.ru

    Отредактировано: Великоросс~16:03 29.03.18
    #1021116
  • 4
    Нет аватара Kostya
    29.03.1816:11:13

    Нет слов!

    #1021119
    • 3
      Великоросс Великоросс
      29.03.1816:37:02

      В г. Бужумбура (столица Республики Бурунди, Восточная Африка) состоялось торжественное открытие совместного российско-африканского светотехнического предприятия «TLLINNO».

      В состав делегации вошла известная мордовская фолк-группы «Торама». Она познакомит жителей далекого африканского континента с традиционной мордовской культурой.

      Для ансамбля «Торама» это будет не первое выступление для бизнес-партнеров Мордовии из Африки. Во время визита представителей бизнеса и власти республики Бурунди в регион-13, мордовские музыканты в очередной раз убедились в том, что язык музыки одинаково понятен жителям всех континентов. Мордовское многоголосье, а также экспериментальные песни в жанре фолк-рок было оценено гостями по достоинству, а после выступления фолк-группа «Торама» получила приглашение посетить республику Бурунди.

      Видео:

       http://www.mordovmedia.ru/news/culture/item/65325/ 

      #1021136
  • 2
    Нет аватара Kostya
    29.03.1818:26:01

    О производстве ни слова, о объемах инвестиций и прогнозируемой прибыли сего совместного предприятия ни чего, за то про песни и пляски вся статья!

    #1021175
    • 6
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      29.03.1820:38:16

      Производство организовано Мордовским предприятием «Лисма"(Саранск), одним из ведущих российских производителей источников света. Проект начат в 2016 году. Весь 2017 год шли поставки оборудования.

      Более подробная информация об этой сделке в статье, опубликованной на СуН 24.11.2017 года «Лисма» начала экспансию в Африку (Блог «Российские проекты за рубежом»)

       https://sdelanounas.ru/blogs/100838/ 

      Отредактировано: Сергей Котенко~20:40 29.03.18
      #1021204
      • -1
        Нет аватара Kostya
        29.03.1821:03:37

        Так если о пердприятии и о продукции речь не идет, а только о танцах с бубнами и тумбе юмбе под жарким африканским солнцем, то статья должна быть в рубрике Культура, Спорт, Общество!

        #1021206
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          29.03.1822:55:17

          Ну вы сильно не цепляйтесь в данном случае. Информации очень мало. Я в той-то статье несколько часов выискивал из десятков источников.

          Какая-то очень закрытая тема. Ясно, что завод строили наши, что долго мучили, наконец открыли.

          Остальной информации 0 без палочки. Ну чего, одно название запечатлеть только?   

          #1021261
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    29.03.1823:46:12

       

    #1021284
  • Alex63 Alex63
    30.03.1800:31:09

    Что-то не доверяю, я этим неграм.

    Отредактировано: Alex63~00:31 30.03.18
    #1021296
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    30.03.1804:03:16

    При этом в наших магазинах светодиодные лампы только из Китая.

    #1021324
  • S G S G
    30.03.1808:06:18

    Это как-то смешно всё выглядит.

    Построить завод лампочек, который в лучшем случае будет клепать продукцию из китайских же компонентов руками жителей племен тумба-юмба и при этом конкурировать с готовой продукцией из китая, и притом успешно конкурировать, отбивая средства, вложенные в завод ВОЗМОЖНо только если обложить импорт лампочек нехилыми пошлинами.

    #1021341
    • Arsenic Arsenic
      30.03.1813:04:43

      Конкурировать как раз можно за счет дешевого труда. Качество будет скорее всего соответствующее, но как следует из статьи реализовать будут на месте, так что сойдет.

      #1021448
      • Нет аватара nabludatel71
        30.03.1822:06:03

        Соглашусь с критическими замечаниями. Граждане, вы хоть Бурунди представляете? Одна из самых слаборазвитых стран, маленькая банановая (в абсолютном смысле) республика, зажатая в горах Восточной Африки. Занимается исключительно сельским хозяйством. Там с электричеством беда — какие лампочки? Им свечи актуальнее. Какая конкуренция с Китаем? Какой экспорт? Я тоже слышал про это — вопросы, вопросы, вопросы. Если там базу для известных людей втихую разместят — ладно, а иначе — фигня какая-то.

        #1021661
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