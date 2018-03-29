В Восточной Африке открылось российско-африканское светотехническое предприятие
В г. Бужумбура (столица Республики Бурунди, Восточная Африка) состоялось торжественное открытие совместного российско-африканского светотехнического предприятия «TLLINNO». Компания зарегистрирована 18 октября 2016 года в г. Бужумбура. 49% акций в ней принадлежит ООО «Лисма». Специализация нового предприятия — выпуск светотехнической продукции для внутреннего рынка и экспорта в страны Восточной Африки. На этой территории нет ни одного светотехнического производства; все источники света завозятся из Китая и Европы и продаются по высоким ценам.
Особенно востребованными могут стать светодиодные филаментные, светодиодные линейные, газоразрядные лампы и светильники с солнечными панелями.
Ранее на сайте Сделано у Нас была опубликована статья о подготовке к запуску в Бужумбуре производства TLLINNO.
https://sdelanounas.ru/blogs/100838/
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