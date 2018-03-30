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Фотофакты

На Крымском мосту прошла установка шумозащитных экранов

  •  © tvzvezda.ru

На Крымском мосту устанавливают шумозащитные экраны. Монтаж происходит вдоль автомобильных подходов к мосту со стороны Таманского полуострова. Более 25 тысяч квадратных метров акустических экранов создадут благоприятную обстановку на окраинах Тамани, расположенных на границах санитарно-защитной зоны трассы, сообщают в пресс-службе Крымского моста.

Ранее в домах Керчи и Тамани, которые также находятся на границах санитарной зоны, заменили имеющееся остекление на усиленное, с повышенным уровнем звукоизоляции. Шумозащитные стеклопакеты установили в нескольких жилых домах, в школе и детском саду.

  •  © tvzvezda.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mJycTosoSnU

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201803300940-zhf6.htm

Фотофакт, Крымский мост
  • Нет аватара my.sdelanounas
    30.03.1812:58:01

    Пичалька. Не будет видно ничего вокруг…

    #1021445
    • диегоамиго диегоамиго
      30.03.1815:42:08

      Вовсе нет. Шумозащита устанавливается лишь на берегу и имеет небольшую длинну.

      Любуйтесь на здоровье.    

      #1021497
  • Нет аватара treins
    30.03.1815:05:59

    Хорошо бы к летнему сезону успели

    #1021480
    • Нет аватара Мафусаил
      31.03.1808:48:07

      treins, Этоже Россия, конечно успеем!!! Даже не сомневайтесь! ;)

      #1021797
  • Нет аватара cherev
    30.03.1816:26:06

    Кто производитель экранов?

    #1021521
    • Нет аватара Grave
      30.03.1819:01:09

      Производителей экранов у нас хватает не переживайте сейчас ни один мост без них не делается

      #1021619
    • Нет аватара Tony
      01.04.1810:54:39

      Экранная фабрика Самсунг, вестимо.

      #1022067
  • Нет аватара casta1913
    31.03.1802:39:10

    Первый раз вижу шумоизоляцию с такими пробелами с низу и между и смысл,через эти пробелы и будет проходить шум,что только для галочки поставили и или опять деньги извините пилят?

    Отредактировано: casta1913~02:39 31.03.18
    #1021749
    • Вася Пупкин Вася Пупкин
      31.03.1808:35:40

      Видео то посмотрите, распило-откатный вы наш.

      #1021792
      • Нет аватара casta1913
        31.03.1819:41:08

        Вася Пупкин — Но на фото этого не видно,надо подробные фото по теме выкладывать или вообще не надо выкладывать откатный-распило вы наш.

        #1021949
    • Нет аватара Tony
      01.04.1810:58:37

      пилят, конечно пилят

      дырочки в экранах.

      причём специальные, чтобы шум в землю уходил))

      #1022069
  • Нет аватара Мафусаил
    31.03.1808:50:22

    Чем ближе день открытия Крымского моста, тем больше накал на западе. Новости +

    #1021798
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