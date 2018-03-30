На Крымском мосту прошла установка шумозащитных экранов
На Крымском мосту устанавливают шумозащитные экраны. Монтаж происходит вдоль автомобильных подходов к мосту со стороны Таманского полуострова. Более 25 тысяч квадратных метров акустических экранов создадут благоприятную обстановку на окраинах Тамани, расположенных на границах санитарно-защитной зоны трассы, сообщают в пресс-службе Крымского моста.
Ранее в домах Керчи и Тамани, которые также находятся на границах санитарной зоны, заменили имеющееся остекление на усиленное, с повышенным уровнем звукоизоляции. Шумозащитные стеклопакеты установили в нескольких жилых домах, в школе и детском саду.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mJycTosoSnU
30.03.1812:58:01
30.03.1815:42:08
30.03.1815:05:59
31.03.1808:48:07
30.03.1816:26:06
30.03.1819:01:09
01.04.1810:54:39
31.03.1802:39:10
31.03.1808:35:40
31.03.1819:41:08
01.04.1810:58:37
31.03.1808:50:22