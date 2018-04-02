В ОЭЗ «Дубна» начинают строительство завода лодочных моторов

На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» подготовительные работы перед началом строительства собственного объекта ведет компания-резидент «ПАТРИОТ». Уже к концу 2018 года здесь будет возведен современный завод по производству лодочных моторов.

Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ» на территории особой экономической зоны «Дубна» планирует разрабатывать и производить двигатели для транспортных средств и беспилотной техники, их компоненты, а также источники питания различного применения.

Продукцию компании «ПАТРИОТ» отличают от зарубежных аналогов множество преимуществ. Так, лодочные моторы ПАТРИОТ, образцы которых в настоящее время проходят испытания, будут обладать повышенной надежностью, иметь низкие эксплуатационные расходы и стоимость. Они будут достаточно простоты в обслуживании и полностью состоят из отечественных компонентов.

— Потенциальными покупателями лодочных моторов, которые будут производиться на нашем предприятии, могут стать не только физические лица и коммерческие организации, но и госзаказчики, в том числе МЧС и Минобороны России, - рассказывает генеральный директор ООО «ПАТРИОТ» Антон Москвитин. — Для реализации проекта на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» мы начинаем строить научно-производственный комплекс общей площадью 4 000 кв. метров. Вертикальная планировка участка уже выполнена.

На современном автоматизированном производстве будет создано не менее 40 рабочих мест. В мае резидент планирует начать забивку свай, а в четвертом квартале 2018 года завершить строительство первой очереди научно-производственного комплекса — 1350 кв. метров. К концу 2022 года здесь предполагают завершить и строительство цеха площадью 2300 кв. метров.

После выхода предприятия на полную мощность, ООО «Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ» намерено занять 10% отечественного рынка лодочных моторов. В планах компании выход и на зарубежный рынок. Общий объем инвестиций в проект составит 219,7 млн. рублей.

На снимке: так будет выглядеть новый комплекс зданий, который начинает строить компания-резидент «ПАТРИОТ».