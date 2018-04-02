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Дорожное строительство

Строители протестировали освещение автодороги на мосту в Крым

  •  © ria.ru

На одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту выполнено тестовое включение наружного освещения. Результаты замеров, проведенных службой контроля качества, подтвердили соответствие освещенности трассы проектным расчетам.

  •  © cdn5.img.ria.ru

Тестовое включение провели на четырех пролетах моста на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по десять с обеих сторон дороги). Работы заняли около трех часов, их провели с наступлением темноты.

Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс. Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения.

  •  © cdn3.img.ria.ru

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление.

Во время эксплуатации моста наружное освещение будет работать автоматически. Но при необходимости диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением сможет проводить корректировку в ручном режиме. Он также сможет регулировать яркость освещенности дорожного полотна на мосту и подъездных дорогах.

Система, созданная на Крымском мосту, обеспечит бесперебойную работу искусственного освещения дороги в темное время суток и при этом минимизирует затраты электроэнергии.

https://ria.ru/economy/20180402/1517725580.html?referrer_block=index_main_4

Крымский мост
  • Александр Ермаков
    02.04.1812:15:14

    Ну, братва, всего меньше двух месяцев ждать. Можно уже держать кулачки.

    #1022428
    • Nikituchka Nikituchka
      02.04.1818:47:48

      Не просто кулачки держать, а машины свои готовить к путешествию. Планировать ракурсы съёмки на видеокамеры. Прокладывать маршрут посещения крымских городов и городков.    

      #1022568
  • Барс Барс
    02.04.1814:30:13

    Обычные прожекторы для освоение декораций на съемочной площадки.

    Моста ведь нет   

    #1022477
  • Vovantro Vovantro
    02.04.1815:45:02

    Осталось дождаться съёмок из космоса во время освещения, этой красоты!    

    #1022493
    • Нет аватара Clausson
      02.04.1816:47:55

      «Мосфильм» совместно с «Союзмультфильм» уже приступил к выполнению этого важного государственного задания!    

      Насколько я понял, откроют в мае в тестовом режиме. Грузовики на мост пустят к концу года (строго по графику).

      #1022516
      • Human RS Human RS
        02.04.1818:15:25

        Кроме грузовой техники, задействованной в стройке самого моста и трассы Таврида. Им проезд разрешат.

        #1022558
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    02.04.1817:08:58

    Уже скоро.

    #1022522
  • Наталья Аникина
    02.04.1818:23:49

    Надеюсь, автоматика не как у нас в Новосибе. На днях вышла из автобуса в 9 вечера, и тут же погасли все фонари на улице    

    #1022564
    • Александр Ермаков
      02.04.1819:27:20

      На днях вышла из автобуса в 9 вечера, и тут же погасли все фонари на улице
      А не получается некую консистенцию на вентилятор не набросать? На днях, это какое число? Что за остановка? Подробнее и в глаза смотреть!   

      #1022593
  • Нет аватара Мафусаил
    02.04.1818:39:57

    Отличная новость!!! +++

    #1022567
  • Комментарий удален
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    02.04.1820:28:01

       

    #1022624
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