Строители протестировали освещение автодороги на мосту в Крым

На одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту выполнено тестовое включение наружного освещения. Результаты замеров, проведенных службой контроля качества, подтвердили соответствие освещенности трассы проектным расчетам.

Тестовое включение провели на четырех пролетах моста на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по десять с обеих сторон дороги). Работы заняли около трех часов, их провели с наступлением темноты.

Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс. Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения.

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление.

Во время эксплуатации моста наружное освещение будет работать автоматически. Но при необходимости диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением сможет проводить корректировку в ручном режиме. Он также сможет регулировать яркость освещенности дорожного полотна на мосту и подъездных дорогах.

Система, созданная на Крымском мосту, обеспечит бесперебойную работу искусственного освещения дороги в темное время суток и при этом минимизирует затраты электроэнергии.