В Атомэнергомаше завершена сварка корпуса первого реактора для ледокола нового поколения Урал

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») завершил процесс сварки корпуса первого реактора силовой установки «РИТМ-200» для второго серийного универсального атомного ледокола нового поколения «Урал».

Два составных полукорпуса реактора — фланец с обечайкой и обечайку с днищем — соединил замыкающий кольцевой шов.

Завершающий процесс сборки корпуса проходил в два этапа. Первый — стыковка и замеры. Работникам соединили две части массой по 50 тонн с точностью по расположению осей — 0,2 мм. Второй этап — автоматическая сварка замыкающего кольцевого шва диаметром 2,6 метра при непрерывном подогреве металла до 200 градусов.

Количество наплавленной металлической проволоки составило почти 600 кг, шов получился толщиной 150 мм.

Сварное соединение выполнялось с применением разработанной специалистами ПАО «ЗиО-Подольск» особой технологии. По окончании сварочных работ корпус реактора прошёл термообработку при температуре 670 градусов и механическую обработку, после чего специалисты центральной лаборатории неразрушающих методов контроля оценили качество сварного соединения. Все контрольные результаты показали безупречное качество кольцевого шва.

Теперь работы по изготовлению реактора переходят на следующий этап. В ходе него к корпусу будут приварены гидрокамеры и кассеты парогенератора, после чего начнется установка внутрикорпусных устройств. Два полукорпуса второго реактора для атомохода «Урал» в настоящее время находятся на механической обработке.

В 2016-2017 годах с производственной площадки ЗиО-Подольска были отгружены и установлены на судне реакторные установки «РИТМ-200» для головного ледокола нового поколения «Арктика» и первого серийного атомохода «Сибирь».

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания силовой установки «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».