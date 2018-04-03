Новейшие системы РЛС «Небо-М» заступили на дежурство в Крыму

Размещенные в Крыму российские радиолокационные станции (РЛС) позволяют контролировать обстановку в воздушном пространстве над всем Черным морем. Высокоточные системы 55Ж6М «Небо-М» способны обнаруживать широкую номенклатуру сложных целей — от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов. Такие комплексы монтируются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой части полуострова. В Сирии 55Ж6М доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим.

Как рассказали «Известиям» в главном командовании Воздушно-космических войск, системы «Небо-М» переброшены в Крым в начале нынешнего года. Эти РЛС вошли в состав 31-й дивизии ПВО. Расчеты станций уже заступили на дежурство.

«Небо-М» относится к межвидовым РЛС больших и средних высот и является самой совершенной в своем классе. Система отличается помехоустойчивостью и максимальной автоматизацией всех процессов. Комплекс способен увидеть до 200 целей, летящих со скоростями до 18 тыс. км/ч, в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы.

«Небо-М» одновременно работает в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах. Это позволяет системе вычислять координаты целей с точностью до сантиметра. РЛС определяет не только координаты воздушного объекта, но и его государственную принадлежность. Компьютеры системы способны выявлять стелс-цели. Для этого разработан специальный алгоритм. Он в автоматическом режиме анализирует слабые отраженные сигналы в трех диапазонах и идентифицирует «невидимок».

Радиолокационный комплекс 55Ж6М создан на базе четырех автомобилей БАЗ 6909-015 высокой проходимости. Три из них — радиолокационные станции — метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона соответственно. Их легко отличить по многометровым ажурным антеннам сложной конфигурации. Каждый из этих модулей обеспечен встроенным источником энергоснабжения и гидравлическими системами свертывания-развертывания антенн. Это позволяет подготовить РЛС к работе за 15 минут. Благодаря высокой мобильности станции «Небо-М» могут быстро менять позиции и уходить из-под удара противорадиолокационных ракет.

В четвертой машине находится пункт управления и обработки информации. Фактически это миниатюрный вычислительный центр.

Благодаря развертыванию в Крыму станций семейства «Небо» над всей акваторией Черного моря будет создано сплошное радарное поле, рассказал «Известиям» бывший начальник зенитных ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков. По его словам, с помощью 55Ж6М можно контролировать воздушное пространство до проливов Босфор и Дарданеллы.

— Это станции дальнего обнаружения, которые позволяют контролировать воздушную обстановку, отслеживать активность авиации и выявлять потенциальные угрозы на дальних подступах, — отметил эксперт.

Основа системы противовоздушной обороны Крыма — 31-я дивизия ПВО. Входящие в ее состав полки — 12-й в Севастополе и 18-й в Феодосии — получили системы С-300 и С-400. В Крыму стоят на боевом дежурстве зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». В ближайшее время 1096-й зенитно-ракетный полк Черноморского флота будет перевооружен на комплекс «Бук».