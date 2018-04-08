«КАМАЗ-Лизинг» поставил 100 единиц техники компаниии VESTA LLC

Автомобили поставлены в рамках соглашения, подписанного на международной выставке «Комтранс» в 2017 году. В пользование предприятия, специализирующегося на грузовых автоперевозках, перешли газодизельные тягачи КАМАZ-5490-S5. Техника оформлена по программе от производителя «Лизинг для уверенных», разработанной специально для представителей крупного бизнеса. Поставщиком выступило предприятие «Технический центр «Восток» — официальный дилер КАМАЗа в Санкт-Петербурге.

Седельный тягач КАМАZ-5490-S5, ставший предметом лизинга, соответствует экологическому стандарту «Евро-5». Он спроектирован с учетом российских дорожных и климатических условий эксплуатации, работает как в дизельном, так и в газовом режимах. Применение двухтопливной системы питания двигателя позволяет повысить экономическую эффективность автомобилей. Замещение дизельного топлива газом в соотношении 60/40 дает общую экономию до 21%, или до 500 тыс. рублей в год при пробеге машины 200 тыс. километров. Также применение газодизельных автомобилей позволяет уменьшить загрязнение окружающей среды.

После приобретения в ноябре прошлого года 165 газодизельных тягачей КАМАЗ-5490-S5 группа VESTA LLC стала крупнейшим эксплуатантом газодизельных седельных магистральных тягачей в России. Компания работает на рынке услуг по грузовым перевозкам с 2003 года, занимается перемещением любых видов грузов по Восточной Европе, России, Белоруссии, Казахстану.