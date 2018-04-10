Росатом успешно испытал одно из сложнейших устройств для термоядерного реактора ИТЭР

Со 2 по 6 апреля в Санкт-Петербурге, в АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» успешно прошли испытания прототипа устройства коммутации постоянного тока для систем инициирования плазменного разряда Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER).

Испытанный прототип — это сложная система, состоящая из механического коммутатора, рассчитанного на длительное протекание токов до 45 кА, и двухступенчатой батареи противотока, обеспечивающей бездуговое переключение токов из цепи механического аппарата в энергопоглощающий резистор. За пять дней оборудование подверглось различным испытаниям, наиболее значимыми из которых являются функциональные и коммутационные испытания при номинальном токе. Полученные результаты продемонстрировали полное соответствие техническим требованиям Международной организации ИТЭР. Их успешное завершение открывает возможность для серийного производства данных компонентов специалистами НИИЭФА.

Изготовление и поставка коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглощающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР — самая дорогостоящая и одна из самых сложных из 25 систем, входящих в сферу ответственности России. Соглашение о поставке данного комплекса было подписано в 2011 году. В 2015-2016 гг. на площадку сооружения установки уже были доставлены два комплекта оборудования. Согласно существующему графику, поставка компонентов системы в Международную организацию ИТЭР должна быть завершена в 2023 году.

Как отметил ответственный по данной системе представитель Международной организации ИТЭР Франческо Милани, «проведённые испытания и их положительный результат — это очень важное событие как для российской стороны, так и для проекта ИТЭР в целом. Коммутирующая аппаратура — одна из важнейших систем ИТЭР, и я очень рад, что испытания прошли успешно». Ф. Милани также высоко оценил профессионализм российских специалистов, участвующих в создании системы. По его словам, «в России создана очень квалифицированная команда специалистов, способная решать самые сложные задачи, и результат их работы вполне очевиден».