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вчера 1348
Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

Для нагрева плазмы до термоядерных температур: российские комплексы смонтированы на ИТЭР

Температура плазмы в реакторе ИТЭР достигнет 300 миллионов градусов. Для такого нагрева нужны системы колоссальной сложности, и помогать в этом будут российские гиротронные комплексы.

Оборудование уже установлено на стройплощадке международного термоядерного реактора во Франции. ИТЭР (ITER) — международный экспериментальный термоядерный реактор, который строят во Франции несколько стран, включая Россию. Три гиротрона, изготовленные научно-производственным предприятием «Гиком», прибыли в Организацию ИТЭР ещё в 2022 году. Поставку обеспечил Проектный центр ИТЭР. Российская команда специалистов собрала их на площадке за шесть недель, сообщили в Росатом.

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Источник: max.ru

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