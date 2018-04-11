На арке Крымского моста укладывают асфальт: все деформационные швы на своих местах

Появились фотографии укладки асфальта на автодорожной арке Крымского моста. Журналисты КерчьИНФО сделали вывод: мостостроители закончили устанавливать деформационные швы. Все 190 дефшвов — на своих местах.

В пресс-службе стройки века нам эту информацию подтвердили: «Последний дефшов завершили вчера» — сказали в Инфоцентре «Крымский мост».

Сколько времени займёт процесс асфальтирования арки — пока не уточнили. Однако, у рабочих есть время: пока в интернете спорят о дате открытия транспортного перехода, мостостроители спокойно делают свою работу и до нужной даты в любом случае — успеют.

Справка: Деформационные швы — металлические конструкции с резиновой «гармошкой», которые исключают деформации мостовых пролетов в местах сопряжения в случае перепадов температуры или сейсмических нагрузок. Задача дорожников — сформировать максимально ровную поверхность проезжей части, чтобы асфальт «слился» с деформационными швами так, чтобы автомобилист не почувствовал какого-либо дискомфорта при их пересечении.