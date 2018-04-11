«Мощный» рекорд: морские порты России впервые за 10 лет загружены как никогда

Несмотря на это, отечественным экспортерам до сих пор не хватает мощностей в отдельных регионах

По итогам 2017 года, российские морские порты нарастили свою загрузку до рекордных за последние десять лет 76,7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФГУП «Росморпорт». В частности, общие портовые мощности увеличились до 1 025 млн тонн (+25 млн тонн), а загрузка до 786 млн тонн (+64 млн тонн).

На рекордный уровень российские порты вывели зерно и уголь, а также введенные в эксплуатацию новые терминалы. В качестве примеров можно привести второй терминал по перевалке сжиженного природного газа «Новатэка» в Сабетте, терминалы в Высоцке и Калининграде, два угольных терминала в портах Восточный и Мурманск, зерновой терминал в Азове и нефтяной в Приморске.

Несмотря на общую недозагрузку портов в 23,3%, по словам замглавы Минтранса РФ Виктора Олерского, в некоторых регионах отмечается дефицит мощностей. В частности, крупным экспортерам зерна и минудобрений приходится искать альтернативные маршруты или зарубежные порты.

По словам директора по развитию агентства «Портньюс» Надежды Малышевой, чтобы избавиться от такой зависимости, компании планируют расширять мощности в Тамани. Например, через два года «Тольяттиазот», который столкнулся с проблемами при прокачке аммиака через Украину, хочет открыть здесь терминал на пять млн тонн. Новые порты к 2020-му появятся также на Балтике, в Баренцевом и Белом морях.

«Росморпорт» прогнозирует дальнейший рост портовых мощностей, которые в этом году должны достигнуть 1 048 млн тонн. Аналитик Fitch Ratings Вячеслав Смагин полагает, что вероятно будет расти и загрузка, которая к 2022-му может достигнуть 80-84%. При условии стабильного зарубежного спроса на нефтепродукты и зерно, добавил эксперт.

Напомним, что, по данным Главного вычислительного центра РЖД, в I квартале 2018-го основным экспортно-зерновым портом страны по-прежнему остается Новороссийск, доля которого составила 64% всех отправок. За отчетный период сюда было доставлено 2,43 млн тонн грузов. Это на 48,4% больше аналогичного периода 2017-го.