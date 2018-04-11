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Транспорт и логистика

«Мощный» рекорд: морские порты России впервые за 10 лет загружены как никогда

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Несмотря на это, отечественным экспортерам до сих пор не хватает мощностей в отдельных регионах

По итогам 2017 года, российские морские порты нарастили свою загрузку до рекордных за последние десять лет 76,7%, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФГУП «Росморпорт». В частности, общие портовые мощности увеличились до 1 025 млн тонн (+25 млн тонн), а загрузка до 786 млн тонн (+64 млн тонн).

На рекордный уровень российские порты вывели зерно и уголь, а также введенные в эксплуатацию новые терминалы. В качестве примеров можно привести второй терминал по перевалке сжиженного природного газа «Новатэка» в Сабетте, терминалы в Высоцке и Калининграде, два угольных терминала в портах Восточный и Мурманск, зерновой терминал в Азове и нефтяной в Приморске.

Несмотря на общую недозагрузку портов в 23,3%, по словам замглавы Минтранса РФ Виктора Олерского, в некоторых регионах отмечается дефицит мощностей. В частности, крупным экспортерам зерна и минудобрений приходится искать альтернативные маршруты или зарубежные порты.

По словам директора по развитию агентства «Портньюс» Надежды Малышевой, чтобы избавиться от такой зависимости, компании планируют расширять мощности в Тамани. Например, через два года «Тольяттиазот», который столкнулся с проблемами при прокачке аммиака через Украину, хочет открыть здесь терминал на пять млн тонн. Новые порты к 2020-му появятся также на Балтике, в Баренцевом и Белом морях.

«Росморпорт» прогнозирует дальнейший рост портовых мощностей, которые в этом году должны достигнуть 1 048 млн тонн. Аналитик Fitch Ratings Вячеслав Смагин полагает, что вероятно будет расти и загрузка, которая к 2022-му может достигнуть 80-84%. При условии стабильного зарубежного спроса на нефтепродукты и зерно, добавил эксперт.

Напомним, что, по данным Главного вычислительного центра РЖД, в I квартале 2018-го основным экспортно-зерновым портом страны по-прежнему остается Новороссийск, доля которого составила 64% всех отправок. За отчетный период сюда было доставлено 2,43 млн тонн грузов. Это на 48,4% больше аналогичного периода 2017-го.

http://logirus.ru/news/transport/moshchnyy-_rekord-_morskie_porty_rossii_vpervye_za_10_let_zagruzheny_kak_nikogda.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

морские порты России
  • Гвардеец Гвардеец
    11.04.1809:35:20

    Отлично    

    капут шпротам       

    #1024982
    • Нет аватара Инженер2015
      11.04.1809:41:17

      хватит прибалтийских русофобов кормить, лучше своим людям заказы отдать    

      Правительство взяло правильный курс

      #1024986
    • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
      11.04.1815:39:49

      А теперь, слава Богу, и от украинского транзита избавляемся!

      #1025088
      • Павел П Павел П
        11.04.1822:30:26

        Если вы посмотрите на карту то увидите что наземный транзит из России в Европу возможен только или через Украину или через Польшу. Эти две страны полностью закрывают Европу. Польша во многом ещё более непримиримый противник для России чем Украина (не смотря на все последние события) и при случае пакость сделает с гораздо большим удовольствием чем незалежная. Так что не избавимся мы от украинского транзита.

        #1025189
    • A_SEVER A_SEVER
      11.04.1819:19:37

      капут шпротам
      За 3 месяца 2018 года у Таллина +0.3%, у Лиепаи +22.3%

      #1025140
      • Гвардеец Гвардеец
        11.04.1819:59:17

        Министерство сообщения Латвии поделилось данными о резком уменьшении грузооборота в январе — феврале 2018 года по сравнению с 2017 годом.

        По итогам двух первых месяцев 2018 года транзитных грузов через порты было перевезено в январе и феврале 6,203 млн тонн, что на 21% меньше аналогичного периода 2017 года, сообщает Delfi со ссылкой на министерство.

        Объем транзитных грузов в международных автоперевозках в январе — феврале составил 7,058 млн тонн (-15,9%), объем железнодорожных грузовых перевозок — 7,822 млн тонн (-15,6%).

        В целом объем международных перевозок в Латвии уменьшился на 16,1%, составив 7,6 млн тонн. Объем импортных грузов составил 492,1 тыс. тонн (-17,4%), экспортных — 50,2 тыс. тонн (-29,7%).

        скрытый текст

        Отредактировано: Гвардеец~19:59 11.04.18
        #1025157
        • A_SEVER A_SEVER
          11.04.1820:11:11

          Грузооборот в 2017 году:

          Лиепая (Латвия) +16% (6.59 млн тонн) — (в 2010 было 4.3 млн тонн)

          Вентспилс (Латвия) +7% (20 млн тонн) — (в 2010 было 24.8 млн тонн)

          Клайпеда (Литва) +7.2% (43 млн тонн) — (в 2010 было 31.2 млн тонн)

          Рига (Латвия) -9.2% (33.67 млн тонн) — (в 2010 было 30.5 млн тонн)

          Таллин (Эстония) -4.7% (19.1 млн тонн) — (в 2010 было 36.6 млн тонн)

          Прибалтика в целом — 122.2 млн тонн (в 2010 было 127.4 млн тонн)

          #1025162
    • Павел П Павел П
      11.04.1822:22:58

      капут шпротам

      Не всё так просто. Если экспорт по негласной рекомендации нашего государства идёт во многом из наших портов, то на счёт импорта не всё так радужно. Многие иностранные компании по уже настойчивым негласным рекомендациям своих сидящих высоко местом доставки и разгрузки делают Прибалтику и уже от туда грузы по ЖД и автомобилями везут в Россию.

      #1025186
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