Можно увеличить мощность двигателя? Можно. Можно удлинить колёсную базу? Можно. А можно внедрить ретардер, уменьшить передаточное число главной пары и установить большой тачскрин? Конечно, можно! Производитель грузовиков «Валдай 45» собирал обратную связь от водителей и владельцев автопарков — и многие пожелания учли в новой версии. Так появился «Валдай 45 Про».

В этом проекте крайне важна хронология. В сентябре 2023 года «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА) представили седельный тягач «Валдай 45» российского производства — их выпуск наладили на арендованных мощностях Горьковского автозавода. Под занавес года первые машины были переданы перевозчикам.

В основе проекта — китайская разработка, получившая массу улучшений вроде усиленной шумоизоляции, доработанной электросистемы и других. Например, в задней стенке кабины изначально было предусмотрено окошко, от которого отказались, чтобы зимой отсек медленнее выстужался.

Всё это время НГА повышали уровень локализации машины, а главное — собирали отзывы водителей. И вот, чуть более двух лет спустя, на рынок выходит обновлённая модель, названная «Валдай 45 Про».

Можно всё!

Отличить модернизированную машину от дореформенной можно по новой облицовке решётки радиатора «радикального чёрного цвета», а в тёмное время суток — по полностью светодиодной оптике. Прежде диодами были начинены только дневные ходовые огни.

В кабине, куда ведут пять ступенек, имеются свои обновки. Наиболее заметная — крупный тачскрин медиасистемы, так что водитель теперь может пользоваться штатной навигацией, системой кругового обзора или смотреть фильмы во время стоянки.

Кстати, о стоянке: по просьбам водителей инженеры внедрили 220-вольтовую розетку, а вместо заглушки заднего окна заказали производителю пластиковых деталей полноценную обивку стенки кабины — с ней будет и красивее, и теплее, и тише.

Малоприметное внешне, но вполне ощутимое физически нововведение — куда более удобное кресло водителя: у него пневматическая подвеска, множество регулировок, удобные подлокотники, обогрев и даже вентиляция. Пассажирское сиденье таких изысков лишено.

Из того, что осталось прежним: высокая крыша кабины, полноценный двухместный спальный отсек, встроенный холодильник и система климат-контроля. А пять ступенек на входе обеспечили совершенно ровный пол.

Из неочевидных минусов — удобный, но откровенно большой рычаг роботизированной коробки передач. Поскольку менять режимы движения водителю магистрального тягача приходится редко, «постамент» можно было заменить подрулевым рычажком.

Длиннее, экономичнее, сильнее

Колёсная база двухосного тягача увеличена на 200 мм — до 3800 мм (было 3600 мм). Кроме того, авторы машины расширили колею, а также установили топливные баки увеличенной ёмкости — общий объём отныне составляет 1040 л.

Ключевое техническое изменение — форсированный 6-цилиндровый турбодизель объёмом 11,8 литра. На максимуме двигатель выдаёт 490 л.с. и 2300 Нм крутящего момента — на 19 «лошадок» и 100 «ньютонов» больше, чем у предшественника.

И на «голове», и на «сцепке» водителю едется очень бодро! И притом экономично: 12-ступенчатый «робот» умело перебирает передачи, чтобы двигатель держал наименее затратные по расходу топлива 1100−1300 об/мин.

Вообще, слово «экономичность» — это про модернизированный «Валдай». Ещё одно преимущество — уменьшенное передаточное число главной передачи: 2,714 вместо 2,846. Также понизить эксплуатационные расходы должен ретардер, которым можно регулировать интенсивность замедления от 20% до 100%.

Также понизить эксплуатационные расходы должен ретардер, которым можно регулировать интенсивность замедления от 20% до 100% (Об этом устройстве подробно рассказывает материал «Motor выяснил, как дальнобойщики экономят на грузовиках Sitrak «.)

Из минусов — очень отзывчивый руль. На лёгкое движение баранкой тягач без полуприцепа отзывается мгновенно, будто спортивная легковушка: неудивительно, что водители попросили растянуть межосевое расстояние. С полуприцепом реакции становятся спокойнее.

В целом ощущения таковы: перевозчикам предлагают отечественный грузовик, по уровню соответствующий магистральным тягачам. Впрочем, в НГА подчёркивают: их машины лучше китайских.

О локализации

Как рассказали журналу Motor представители НГА, в Нижнем Новгороде устранили главный минус многих импортных машин — слабую проводку. Были удалены лишние жгуты, заизолированы неиспользуемые разъёмы, исключены заломы и слабая фиксация проводки.

Кроме того, благодаря производству полного цикла (сварка и окраска кабины на собственной линии) тягачи отличаются более толстым слоем ЛКП и усиленной теплоизоляцией. Однако стоит отметить, что полный цикл — это необходимый этап локализации, а не уникальное преимущество. Сейчас на машину устанавливают отечественные аккумуляторы, шины и колёсные диски, а в планах — замена двигателя и коробки передач на российские агрегаты.

При этом «Валдай 45 Про» получил продвинутый комплекс электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоторможения и помощника при трогании на подъёме.