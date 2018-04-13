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Энергетика и ТЭК

Балтийский маршрут

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Балтийский маршрут. Специальный репортаж Полины Крикун — Россия 24

Компрессорная станция Портовая. Сюда, на берег Финского залива приходит газ с месторождений из Западной Сибири. Отсюда по подводной магистрали Северный поток уходит в Германию для иностранных потребителей. А как обеспечить своих, например, Калининградскую область? Обеспечить энергобезопасность смог бы новый завод СПГ в районе станции Портовая за счет сжиженного природного газа.


Энергетика, ТЭК
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    14.04.1809:34:02

    То есть Балтийскую АЭС зарезали, денег не нашлось. Генерацию будут получать с газовых Прегольской ТЭС (440 МВт), Маяковской ТЭС в Гусеве и Талаховской ТЭС в Советске — по 156 МВт. АЭС Аккую на 20 млрд. зелени, конечно важней. Из последних новостей — турки поддержали ракетный удар «западных партнеров» по Сирии.

    #1026050
    • Павел П Павел П
      14.04.1814:31:43

      Строительство БАЭС законсервировали потому что по экспорту энергии не смогли договорится, а области такие мощности не нужны.

      По теме. Вот хоть стреляйте не понимаю почему невозможно было сделать отвод от одного из Потоков или проложить рядом с ними по морю газопровод? Неужели сжижение\разжижение газа, строительство терминала и перевозка танкерами дешевле трубы в перспективе?

      Отредактировано: Павел П~14:37 14.04.18
      #1026095
      • Нет аватара Варяг
        14.04.1822:39:56

        Полагаю, что помимо снабжения газом Калининградской области, рассматриваются и поставки СПГ на экспорт. К тому же, данный СПГ-завод сможет сжижать излишки газа, недобираемые потребителями через СП-1 (сезонность!) и параллельно дозагружать свободные мощности компрессоров КС «Портовая». Мощность-то небольшая, видимо аккурат под имеющиеся «остатки». А отдельная трубопроводная система -- это совсем другая песня. И при всем уважении к Калининградской области, никто ради ее газификации дополнительную нитку через Балтику кидать не будет, т.к. это тот еще геморрой (как чисто технически, так и политически).

        #1026171
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