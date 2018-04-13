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Балтийский маршрут. Специальный репортаж Полины Крикун — Россия 24

Компрессорная станция Портовая. Сюда, на берег Финского залива приходит газ с месторождений из Западной Сибири. Отсюда по подводной магистрали Северный поток уходит в Германию для иностранных потребителей. А как обеспечить своих, например, Калининградскую область? Обеспечить энергобезопасность смог бы новый завод СПГ в районе станции Портовая за счет сжиженного природного газа.