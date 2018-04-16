Детский сад на 370 мест открыт в Севастополе

Новый корпус детского сада № 127 принял первых воспитанников. В новом детском саду 12 групп, в которых обучаются около 250 детей. Воспитанники переведены из старого корпуса детского сада № 127, который с 1 июня закроется на ремонт. В целом учреждение рассчитано на 370 мест. Сад оснащен современным оборудованием, штат полностью укомплектован.

Объем федеральных средств, вложенных в строительство, превысил 150 млн рублей, еще 24 млн рублей из регионального бюджета было направлено на закупку необходимого оборудования.

«У нас открыт компьютерный класс, музыкальный зал, сенсорная комната, игровая комната, в группах стоят интерактивные доски, в холлах — автоматизированные терминалы, где родители могут узнать расписание занятий и полезную информацию о детском саде. Есть все необходимое, чтобы дети получили полноценное всестороннее развитие», — отметила заведующая детским садом.

Особое внимание уделили обеспечению безопасности: здание оснащено камерами видеонаблюдения и противопожарной системой.

Ранее в городе открылся детский сад «Акварель». В прошлом году в Севстополе ввели в эксплуатацию 3 детских сада. В целом стратегией социально-экономического развития Севастополя до 2020 года предусмотрено создание 3 тыс. мест в детских садах.