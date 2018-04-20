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Дорожное строительство

Строительство М11: 6 этап, два месяца до открытия. Фоторепортаж

  •  © mikhail.krivyy.com

До открытия шестого этапа платной автомагистрали остались считанные недели. Предполагается, что дорогу запустят в эксплуатацию уже в мае этого года, но точная дата открытия пока неизвестна. Зато известно, что 6 этап будут открывать целиком, сразу со всеми съездами и развязками.

Большая часть автомагистрали на участке от Окуловской развязки (443 км) до Мясного Бора (547 км) выглядит практически готовой. В целом на дороге не хватает только разметки, местами по оси автомагистрали не уложено асфальтовое покрытие и не смонтированы отбойные ограждения.

На развязке в районе пересечения с автодорогой Новоселицы — Папоротно основной ход автомагистрали практически полностью готов. Уложен асфальт, установлены консоли со знаками, смонтировано отбойное ограждение. Сейчас ведутся работы по съездам и на пункте взимания платежей.

  •  © mikhail.krivyy.com

При движении из Санкт-Петербурга по небольшой серии «горок» в районе 514 км можно понять, что дорога выходит к руслу реки Мста. Лес здесь сосновый, сухой, на песчаном основании. В этом же районе расположено большее количество карьеров, песок с которых поставляли на строительство автомагистрали.

  •  © mikhail.krivyy.com

На участке ХМДС («Ханты-Мансийскдорстрой», подразделение ДСК «Автобан», субподрядчик) практически всё готово. Рабочие закрывают последние разрывы в отбойном ограждении по оси автомагистрали. Здесь его нет только при подходах к искусственным сооружениям.

  •  © mikhail.krivyy.com

Вид в сторону Санкт-Петербурга с путепровода над автомагистралью на пересечении с грунтовой дорогой 49Н-0906 Дворищи — Кленино. Путепровод находится на 490 км. Подробнее о нём в конце фоторепортажа.

  •  © mikhail.krivyy.com

Основная часть автомагистрали огорожена забором от диких животных. Но в районах миграции для них построены специальные «зверопроходы», которые также могут использоваться для пропуска паводковых вод и для проезда лесохозяйственной техники.

  •  © mikhail.krivyy.com

На 493 км построен девятипролётный мост через реку Хубка. Сама река небольшая, но глубокий овраг и сложные грунты потрепали нервы строителям. На подходах к мосту пришлось укреплять основание дороги с помощью свайных полей.

  •  © mikhail.krivyy.com

Мост через Мсту станет самым запоминающимся участком всей автомагистрали. Около моста ведётся строительство двух зон отдыха, с одной из которых и сделана эта фотография.

  •  © mikhail.krivyy.com

Мост обрамляют две глубокие выемки. На правом берегу реки был расположен строительный городок. Сейчас его демонтировали, а площадку рекультивировали.

  •  © mikhail.krivyy.com

Мста славится бурным течением и в верховьях считается горной рекой. Туда можно поехать на рафтинг.

  •  © mikhail.krivyy.com

Деревня Нижние Тиккулы на правом берегу Мсты. В целом на этом участке рядом с автомагистралью практически нет населенных пунктов. Из-за этого шумозащитные экраны встречаются лишь несколько раз, в основном в районе транспортных развязок.

  •  © mikhail.krivyy.com

ольшое количество откосов этой весной снова разрушило. Снег в районе строительства, как и в целом по области, растаял буквально за три дня. Два дня шли дожди, ускоряющие таяние снега, а на третий день температура резко поднялась до +18°C. На юге области в результате резкого подъема уровня воды размыло несколько дорог.

  •  © mikhail.krivyy.com

Строителям пришлось укреплять каналы в верхней части откоса. Воду пустили по временно уложенным трубам.

  •  © mikhail.krivyy.com

Ближе к Окуловке снега больше. Автомагистраль изобилует самыми разнообразными конструкциями для отвода воды.

  •  © mikhail.krivyy.com

. Земля вокруг автомагистрали пропитана водой. Не спасают даже высокие сапоги.

  •  © mikhail.krivyy.com

Не мелких лесных реках образуются заторы из льда.

  •  © mikhail.krivyy.com

Местами на автомагистрали не хватает только разметки.

  •  © mikhail.krivyy.com

В районе путепроводов сооружены временные габаритные рамки. Самосвал с поднятым кузовом — проблема на любой стройке.

  •  © mikhail.krivyy.com

На некоторых участках субподрядные организации ведут монтаж сетей наружного освещения.

  •  © mikhail.krivyy.com

Из-за сложного рельефа автомагистраль изобилует кривыми и мостами. На ходу из машины мост можно распознать только по увеличенной высоте отбойного ограждения.

  •  © mikhail.krivyy.com

Тот же мост, вид снизу.

  •  © mikhail.krivyy.com

И снова ледяные заторы.

  •  © mikhail.krivyy.com

По большей части автомагистраль выглядит именно так.

  •  © mikhail.krivyy.com

Ещё один бросающийся в глаза спуск находится в районе пересечения с дорогой Федосково — Боровёнка.

  •  © mikhail.krivyy.com

. Проблемы с откосами связаны ещё и с сильными ливнями прошлого лета. Тогда в Новгородской области размыло около 15 дорог, а вдоль автомагистрали М11 оползли откосы, на которых не успела укрепиться трава. Тогда откосы восстановили, но трава снова не успела окрепнуть. В некоторых местах использовали рулонные газоны, но и это не помогло.

  •  © mikhail.krivyy.com

Откосы с северной стороны ещё в снегу.

  •  © mikhail.krivyy.com

На 443 км расположена транспортная развязка на пересечении с дорогой 49К-06Окуловка — Крестцы— Боровичи.

  •  © mikhail.krivyy.com

Расстояние от развязки до Крестец 37 километров, до Окуловки в два раза меньше — 18 км.

  •  © mikhail.krivyy.com

Строительство пункта взимания платежей на Окуловской развязке.

  •  © mikhail.krivyy.com

Выход с автомагистрали к пункту взимания платежей на 443 км уже давно готов.

  •  © mikhail.krivyy.com

Легендарное свайное поле закрыто, и строители готовятся к укладке асфальта. Это один из двух разрывов асфальта на участке. Второй находится у моста через реку Волхов.

  •  © mikhail.krivyy.com

Временная дорога закрыта, но пока не демонтирована. Движение по местной дороге переведено на новый путепровод.

  •  © mikhail.krivyy.com

Пункт взимания платежей.

  •  © mikhail.krivyy.com

А вот так выглядят местные грунтовые дороги в районе строительства автомагистрали.

  •  © mikhail.krivyy.com

В районе пересечения с автомагистралью М11 местные дороги перестроены, построены путепроводы. Но и новые участки уже не в самом лучшем состоянии.

  •  © mikhail.krivyy.com

В основании насыпи в результате быстрого таяния снега образовались размывы.

  •  © mikhail.krivyy.com

Местами всё ещё требуется рекультивация.

  •  © mikhail.krivyy.com

https://mikhail.krivyy.com/2018/04/17/m11-6-stage-april/

трасса М11
  • Олег Литвинов Олег Литвинов
    20.04.1811:34:34

    Сколько интересно будет стоить проезд по всей трассе?

    #1028022
    • Нет аватара Ил-2
      20.04.1812:47:05

      Предварительно называли от 2500 за легковую

      #1028066
    • Нет аватара g1v2
      20.04.1812:47:21

      Вроде речь шла про 2 косаря.

      #1028068
      • Нет аватара Maxvl
        20.04.1814:12:29

        Только от Москвы до Солнечногорска 450-550 рублей, это 40 км всего.

        #1028106
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