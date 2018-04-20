Строительство М11: 6 этап, два месяца до открытия. Фоторепортаж

До открытия шестого этапа платной автомагистрали остались считанные недели. Предполагается, что дорогу запустят в эксплуатацию уже в мае этого года, но точная дата открытия пока неизвестна. Зато известно, что 6 этап будут открывать целиком, сразу со всеми съездами и развязками.

Большая часть автомагистрали на участке от Окуловской развязки (443 км) до Мясного Бора (547 км) выглядит практически готовой. В целом на дороге не хватает только разметки, местами по оси автомагистрали не уложено асфальтовое покрытие и не смонтированы отбойные ограждения.

На развязке в районе пересечения с автодорогой Новоселицы — Папоротно основной ход автомагистрали практически полностью готов. Уложен асфальт, установлены консоли со знаками, смонтировано отбойное ограждение. Сейчас ведутся работы по съездам и на пункте взимания платежей.

При движении из Санкт-Петербурга по небольшой серии «горок» в районе 514 км можно понять, что дорога выходит к руслу реки Мста. Лес здесь сосновый, сухой, на песчаном основании. В этом же районе расположено большее количество карьеров, песок с которых поставляли на строительство автомагистрали.

На участке ХМДС («Ханты-Мансийскдорстрой», подразделение ДСК «Автобан», субподрядчик) практически всё готово. Рабочие закрывают последние разрывы в отбойном ограждении по оси автомагистрали. Здесь его нет только при подходах к искусственным сооружениям.

Вид в сторону Санкт-Петербурга с путепровода над автомагистралью на пересечении с грунтовой дорогой 49Н-0906 Дворищи — Кленино. Путепровод находится на 490 км. Подробнее о нём в конце фоторепортажа.

Основная часть автомагистрали огорожена забором от диких животных. Но в районах миграции для них построены специальные «зверопроходы», которые также могут использоваться для пропуска паводковых вод и для проезда лесохозяйственной техники.

На 493 км построен девятипролётный мост через реку Хубка. Сама река небольшая, но глубокий овраг и сложные грунты потрепали нервы строителям. На подходах к мосту пришлось укреплять основание дороги с помощью свайных полей.

Мост через Мсту станет самым запоминающимся участком всей автомагистрали. Около моста ведётся строительство двух зон отдыха, с одной из которых и сделана эта фотография.

Мост обрамляют две глубокие выемки. На правом берегу реки был расположен строительный городок. Сейчас его демонтировали, а площадку рекультивировали.

Мста славится бурным течением и в верховьях считается горной рекой . Туда можно поехать на рафтинг.

Деревня Нижние Тиккулы на правом берегу Мсты. В целом на этом участке рядом с автомагистралью практически нет населенных пунктов. Из-за этого шумозащитные экраны встречаются лишь несколько раз, в основном в районе транспортных развязок.

ольшое количество откосов этой весной снова разрушило. Снег в районе строительства, как и в целом по области, растаял буквально за три дня. Два дня шли дожди, ускоряющие таяние снега, а на третий день температура резко поднялась до +18°C. На юге области в результате резкого подъема уровня воды размыло несколько дорог .

Строителям пришлось укреплять каналы в верхней части откоса. Воду пустили по временно уложенным трубам.

Ближе к Окуловке снега больше. Автомагистраль изобилует самыми разнообразными конструкциями для отвода воды.

. Земля вокруг автомагистрали пропитана водой. Не спасают даже высокие сапоги.

Не мелких лесных реках образуются заторы из льда.

Местами на автомагистрали не хватает только разметки.

В районе путепроводов сооружены временные габаритные рамки. Самосвал с поднятым кузовом — проблема на любой стройке.

На некоторых участках субподрядные организации ведут монтаж сетей наружного освещения.

Из-за сложного рельефа автомагистраль изобилует кривыми и мостами. На ходу из машины мост можно распознать только по увеличенной высоте отбойного ограждения.

Тот же мост, вид снизу.

И снова ледяные заторы.

По большей части автомагистраль выглядит именно так.

Ещё один бросающийся в глаза спуск находится в районе пересечения с дорогой Федосково — Боровёнка.

. Проблемы с откосами связаны ещё и с сильными ливнями прошлого лета. Тогда в Новгородской области размыло около 15 дорог , а вдоль автомагистрали М11 оползли откосы, на которых не успела укрепиться трава. Тогда откосы восстановили, но трава снова не успела окрепнуть. В некоторых местах использовали рулонные газоны, но и это не помогло.

Откосы с северной стороны ещё в снегу.

На 443 км расположена транспортная развязка на пересечении с дорогой 49К-06Окуловка — Крестцы— Боровичи.

Расстояние от развязки до Крестец 37 километров, до Окуловки в два раза меньше — 18 км.

Строительство пункта взимания платежей на Окуловской развязке.

Выход с автомагистрали к пункту взимания платежей на 443 км уже давно готов.

Легендарное свайное поле закрыто, и строители готовятся к укладке асфальта. Это один из двух разрывов асфальта на участке. Второй находится у моста через реку Волхов.

Временная дорога закрыта, но пока не демонтирована. Движение по местной дороге переведено на новый путепровод.

Пункт взимания платежей.

А вот так выглядят местные грунтовые дороги в районе строительства автомагистрали.

В районе пересечения с автомагистралью М11 местные дороги перестроены, построены путепроводы. Но и новые участки уже не в самом лучшем состоянии.

В основании насыпи в результате быстрого таяния снега образовались размывы.

Местами всё ещё требуется рекультивация.