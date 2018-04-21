«Волгоград Арена» приняла первый тестовый матч
Отметим, что 19 апреля болельщики раскупили билеты в кассах стадиона на первый тестовый матч всего за три часа. Второй тестовый матч запланирован на 2 мая. В этот день волгоградские футболисты сразятся с самарскими «Крыльями Советов». Третий тестовый матч пройдет 9 мая, на стадионе запланировано проведение финала Кубка РФ.
Напомним, что вместительность «Волгоград Арены» составляет 45 тысяч зрителей. На ней пройдут четыре игры группового этапа чемпионата мира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
фото: volgograd.ru, riac34.ru, vk.com/andrew_mireyko, vk.com/solnse1994, vk.com/id305006683, instagram.com/ilya.vlasenko, instagram.com/m.a.m.o.c.h.k.a, instagram.com/katerinaemelyanova, instagram.com/maxkravtsov, instagram.com/gajdukov, instagram.com/w_a_y_f_a_r_e_r
http://www.vesti.ru/searc...E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
21.04.1823:40:46
21.04.1823:42:20