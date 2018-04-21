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Спортивные объекты

«Волгоград Арена» приняла первый тестовый матч

  •  © stadiums.at.ua
Стадион чемпионата мира по футболу «Волгоград Арена» официально открылся после того, как в субботу, 21 апреля принял первый тестовый матч. В стартовой игре местная команда «Ротор-Волгоград» в рамках Футбольной национальной лиги принимала «Луч-Энергию» из Владивостока.

  •  © stadiums.at.ua
На поединке собралось 17 тысяч болельщиков, что на данный момент является максимумом, поскольку на время тестовых матчей выделенная квота для арены целенаправленно сокращена. При этом отмечается, что при входе на стадион болельщики не стояли в очередях.

  •  © stadiums.at.ua

Отметим, что 19 апреля болельщики раскупили билеты в кассах стадиона на первый тестовый матч всего за три часа. Второй тестовый матч запланирован на 2 мая. В этот день волгоградские футболисты сразятся с самарскими «Крыльями Советов». Третий тестовый матч пройдет 9 мая, на стадионе запланировано проведение финала Кубка РФ.

  •  © stadiums.at.ua
  •  © stadiums.at.ua
  •  © stadiums.at.ua
  •  © stadiums.at.ua
  •  © stadiums.at.ua

Напомним, что вместительность «Волгоград Арены» составляет 45 тысяч зрителей. На ней пройдут четыре игры группового этапа чемпионата мира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

фото: volgograd.ru, riac34.ru, vk.com/andrew_mireyko, vk.com/solnse1994, vk.com/id305006683, instagram.com/ilya.vlasenko, instagram.com/m.a.m.o.c.h.k.a, instagram.com/katerinaemelyanova, instagram.com/maxkravtsov, instagram.com/gajdukov, instagram.com/w_a_y_f_a_r_e_r

 http://www.vesti.ru/searc...E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

http://stadiums.at.ua/news/2018-04-21-35448

Волгоград, стадион, ЧМ2018
  • Human RS Human RS
    21.04.1823:40:46

    Про Нижний Новгород еще не писали, хотя там первый матч уже состоялся.

    #1028652
  • Иван Кротов Иван Кротов
    21.04.1823:42:20

    Ротор был хороший клуб, Спартаку тогда судья свистел. За Ротор вся страна болела.

    #1028653
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