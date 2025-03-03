В Волгограде открыли движение по новому путепроводу на Третьей Продольной

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— Третья Продольная магистраль соединяет четыре района города Волгограда — Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский и Ворошиловский, а также федеральные трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский — граница с Украиной» и Р-22 «Каспий», — напомнил председатель облкомдортранса Анатолий Васильев. — Средняя интенсивность движения в зимний и осенне-весенний период составляет до 35 тысяч автомобилей в сутки, в летний — более 50 тысяч. Протяженность пробок здесь достигала 5 км, особенно в пятницу вечером и в воскресенье, когда ехали дачники, а также при проблемах с погодой зимой. Также на переезде была очень сильная колейность.

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Реконструкция выполнялась на участке протяженностью 3,2 км. В рамках нее расширили дорогу до четырех полос, возвели путепровод через ж/д пути, протяженностью 116 метров, его высота в нижней части составляет 10,5 метра, — рассказал руководитель проекта Сергей Бородин. — На участке установлено барьерное ограждение протяженностью 7 км, также построено наружное освещение протяженностью 3,2 км. Рядом с дорогой возведена перехватывающая парковка на 189 мест для легковых и большегрузных машин.

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