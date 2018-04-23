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Города и сёла России

Город Энгельс Саратовской области.Новое строительство

Ноябрь 2017

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Зима 2018

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Другой комплекс

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http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=3911

жилищное строительство, региональное развитие, ЖКХ
  • box320 box320
    24.04.1800:48:31

    Человейнички… Правильно, там в степи же места мало, надо по 30 этажей фигачить — по 300-400 квартир на малом пятачке. Без дворов, без парковок. Красота.

    Отредактировано: box320~01:02 24.04.18
    #1029234
    • exhausted1987 exhausted1987
      24.04.1801:03:13

      Наверно, желающих жить в степи гораздо меньше, чем в городе. Хотя, при желании можно и домик в коттеджном посёлке купить.

      #1029237
      • box320 box320
        24.04.1801:13:41

        •  © Фото из открытых источников

        Нет, ну видно же — всё для людей. Дети будут сутками пропадать: футбол, волейбол, прятки, войнушки, догонялки. И с парковкой никаких проблем: невооруженным глазом видно — 500 парковочных мест, как на ладони.

        Отредактировано: box320~01:16 24.04.18
        #1029239
    • Нет аватара brat_po_razumu
      24.04.1801:36:06

      Потребитель выбирает то, что ему нравится.

      Если ты обратил внимание на фото, то высокие здания — они все в окружении низкоэтажных, в большинстве — одно-двухэтажных, домов.

      Таким образом, постороить-купить себе одноэтажку — нет проблем! Однако многие люди предпочитают покупать себе квартиры в высотных домах.

      Давай, мы с тобой им не будем указывать, что им должно нравится, и где они должны предпочитать покупать себе квартиры?

      •  © Фото из открытых источников

       https://www.domofond.ru/d...prodazhu-engels-212074852 

      Дом 110 м² на участке 4 сот. Расстояние до города: 2 км 3 450 000 ₽

      Продаю новый дом. Расположен рядом с домом отдыха «Ударник», не далеко от села Шумейка, в жилом массиве. В доме есть все коммуникации газ, свет, вода, слив, дом очень тёплый. В доме сделан хороший ремонт, остались только обои. Два санузла, четыре спальни, большая совмещённая гостиная с кухней с выходом на терассу, кладовая, место под гардеробную.

      Очень уютный и тёплый дом, рядом пляж, сосновый бор.

      Дорожки из тратуарной плитки, парковка на два автомобиля.

      Еще раз, ЭТО — 3,45 млн руб.

      В указанных же новостройках — kronverksar.ru/cat.html?itemid=369 —

      КВАРТИРА № 20

      ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 88.03 м2

      ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 82.06 м2

      КОМНАТ 3

      ЭТАЖ 4

      СТОИМОСТЬ 3389155 руб.

      3,39 млн руб — то есть то же самое за гораздо меньшую площадь и без участка.

      Давай, люди сами будут выбирать, где им удобнее жить, договорились?

      Отредактировано: brat_po_razumu~01:40 24.04.18
      #1029243
      • box320 box320
        24.04.1802:08:38

        А давай я буду выбирать, где мне жить, ок? В городе с пробками на дорогах, или без.

        В городе с пробками… в собственном дворе! Потому что каждое утро в мой детский сад привозят детей на автомобилях. Ибо мой квартал 87 года постройки спроектирован в советское время — для людей, а всё новое — то что вокруг — вот такое замечательное, как на фото выше.

        В городе с общественными пространствами, с развитой социальной и транспортной инфраструктурой, или в городе с «диким рынком» из 90-х, спроектированным застройщиками для застройщиков — под максимальную прибыль от продаж!

        #1029249
        • Нет аватара brat_po_razumu
          24.04.1802:53:38

          А давай я буду выбирать, где мне жить, ок?

          Так — совершенно верно ты пишешь! Тебе же — никто не указывает, где тебе покупать квартиру (или дом), в каком городе-районе жить… И мне никто не указывает! Почему же мы с тобой должны указывать, где жить другим людям — какое мы на это право имеем? Нам с тобой эти люди не указывают — с какой стати мы должны им указывать???

          В городе с пробками… в собственном дворе! (…) Ибо мой квартал 87 года постройки спроектирован в советское время — для людей, а всё новое — то что вокруг — вот такое замечательное, как на фото выше.

          Согласись — у тебя взаимоисключающее заявление. ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРОЕКТИРОВАЛОСЬ — но при этом в проект не закладывалось, что у людей будут автомобили, много автомобилей — да и самих людей в городах будет много больше.

          спроектированным застройщиками для застройщиков — под максимальную прибыль от продаж!

          ЛЮДИ — ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ, КАК ТЫ И Я, ничем от нас с тобой не отличающиеся — хотят иметь квартиры в том районе, в котором имеем квартиру ты и я.

          Какое право мы с тобой имеем запрещать им иметь квартиру там, где они хотят???

          Застройщику — абсолютно все равно, где строить. В центре города, в спальном районе — или в 10 км от города.

          Застройщику — все равно, где лить бетон и класть кирпич. И в советское время, и сейчас — застройщику это все равно.

          А вот потребителю — покупателю, ЧЕЛОВЕКУ (такому же, как ты и я) — не все равно, где у него будет жилье. И платит ОН (такой же он, как ты и я) — за то, что ему подходит. При том, что строится везде — и много, предложение — разноообразно и колоссально.

          #1029259
          • box320 box320
            24.04.1803:24:25

            Модель, которую ты описал — модель свободного рынка — пусть торгуют чем хотят, а покупатель рублём проголосует, замечательно подходит, например, для розничной торговли. Действительно, пусть покупатель сам решит — покупать белый хлеб, или чёрный. Кто мы такие, чтобы указывать…

            Но такая модель абсолютно не подходит для городского планирования. В отличии от продовольственных товаров, потребляемых индивидуально, городская среда является общей — единой для всех. И создание отвратительных условий быта портит качество жизни не только тех, кто приобретает это жильё, но и большинства горожан в радиусе нескольких километров — см. мой пример постом выше.

            Министр экономического развития Максим Орешкин — умный человек, говорят, фаворит Путина, недавно сказал, что отсутствие комфортной городской среды, в условиях глобального рынка труда — является главной угрозой для экономики. Т. е. зарабатывать становится возможным практически везде, а вот жить люди предпочитают там, где комфортно. И уезжают.

            И да, мои претензии не к застройщику, а к чиновнику, подписавшему разрешительную документацию на строительство, калечащее город. Создание и охрана, комфортной для жизни, городской среды должно быть законодательно регламентировано. Очень надеюсь на Максима Орешкина…

            P. S. > В моём примере взаимных исключений нет. Претензии не к автомобилям, а к соседним современным микрорайонам, построенным с огромной плотностью, но при этом БЕЗ социальной инфраструктуры: без дет. садов и школ. Могу показать на карте.

            P.P.S> Предложение, способное удовлетворить массовый спрос (т.е. частный сектор за городом исключаем) — НЕ разнообразно и НЕ колоссально. До тех пор, пока застройщик не ограничен нормативными рамками — он будет ориентироваться исключаительно на максимальную прибыль — лепить свечки по 400 квартир, без учёта нагрузки на существующую транспортную и социальную инфраструктуру, влияющих на качество жизни людей. Поэтому, выбор новостроек — да, широк, но НЕ разнообразен.

            Отредактировано: box320~03:49 24.04.18
            #1029260
            • Нет аватара brat_po_razumu
              24.04.1804:08:23

              Но такая модель абсолютно не подходит для городского планирования. В отличии от продовольственных товаров, потребляемых индивидуально, городская среда является общей — единой для всех. И создание отвратительных условий быта портит качество жизни не только тех, кто приобретает это жильё, но и большинства горожан в радиусе нескольких километров — см. мой пример постом выше.

              Я одновременно (пару дней раньше начавши) веду дискуссию на АБСОЛЮТНО ЭТУ тему на другой ветке, с другим участником — но абсолютно то же: sdelanounas.ru/blogs/106205/?pid=1028120#comments

              Ознакомься — там простыни материалов, острая дискуссия — ПРИ ПОЛНОМ ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ!!! — не хочу повторять ее здесь, бо — засорение.

              Там — все изложено. Ознакомься, пожалуйства. Потому как твое, например

              До тех пор, пока застройщик не ограничен нормативными рамками — он будет ориентироваться исключаительно на максимальную прибыль — лепить свечки по 400 квартир

              — там уже обсуждено!

              Давай ограичим этажность строительства!

              Мне ЛИЧНО — плевать, да пусть чиновники ограничат! Принять закон — да ради бога! Но это значит — что десятки миллионов наших граждан не смогут купить квартиру в НУЖНОМ ИМ РАЙОНЕ.

              Отредактировано: brat_po_razumu~05:34 24.04.18
              #1029262
              • Нет аватара gik
                24.04.1808:33:51

                Господа. Вмешаюсь в ваше дискуссию со своим комментарием. На фото видно, что вокруг частный сектор. Люди выбирали это жилье жить в тихом спокойном месте, уединенно от посторонних глаз в зеленых тихих улочках, без скопища машин, где друг друга все знают. И на тебе, забубенили им рядим две свечки по 400 квартир. У этих людей теперь жизнь как на ладони под пристальным присмотром 400 пар глаз, скопище машин, гул, пыль, визг детворы. Переполненные поликлиники, детские сады, школы, очереди в магазинах. Об этих людях никто не захотел подумать. На них плюнули ради прибыли. И чиновники и застройщик. Ведь по уму такие вещи надо делать на новых участках, а туда надо проводить дороги, воду, газ, электричества, Куча согласований, затраты. Строительство новых социальных объектов. А так подключились к существующей инфраструктуре, собрали по 3 мил. руб. за квартиру. Зашибись.

                И это тоже, можно сказать «Сделано у нас». Причем везде.

                Отредактировано: gik~08:36 24.04.18
                #1029300
              • box320 box320
                24.04.1810:16:07

                При полном взаимном уважении, мой уважаемый коллега, избегают обращения на «ты», а также аргументов в стиле «да кто ты такой, чтобы указывать» и «да мне плавать!».

                Иначе «полное взаимное уважение» начинает напоминать старые анекдоты про Чапаева.

                Отредактировано: box320~10:33 24.04.18
                #1029320
          • Нет аватара Ivanych
            24.04.1810:58:00

            предложение — разноообразно и колоссально.

            А вот тут вы ошибаетесь. В высотных домах себестоимость (не путать с рыночной стоимостью) квадратного метра, минимальна. Это выгодно застройщику. Со временем, если не вводить ограничений, все разнообразие будет сводиться к выбору 25-35 этажей. И такие-вот «домики» будут казаться маленькими, потому что будут появляться многоподъездные 25 этажки. Не верите? Приезжайте в ближнее Подмосковье, все увидите своими глазами. Хотя нет, просто приезжать не стоит. Надо с женой с детьми, хотя бы на полгодика. Чтоб прочувствовать всю прелесть. желательно чтоб один ребеночек был до года, для познания прелести маневрирования с коляской во дворе-парковке.

            И опять про выбор. В данный момент, назрела необходимость переезда из однушки в трешку, т.к. жена, двое детей. Хотелось бы современный домик этажей на 7-10, с инфраструктурой (сад/школа/"дом пионеров"/поликлиника ), с подземной парковкой, и двором изолированном от машин. А еще желательно фасад, не украшенный кондиционерами. Такой домик есть, но там все трехкомнатные квартиры давно проданы и ни кто их не выставляет на продажу. Но такой домик ОДИН(!). 25-этажек валом, как новостроек, так и вторички. В этом «доме моей мечты», цены на квартиры подороже чем в округе, но если судить по однушкам, которые были в том доме в продаже в январе, то разница около 10%. При чем если кто-то в квартире сделал «дизайнерский евроремонт», то разница в цене стремится к нулю наоборот «панельный рай» вырывается вперед.

            Отредактировано: Ivanych~12:17 24.04.18
            #1029325
    • Нет аватара Strannic
      24.04.1809:36:40

      Это вообще то район набережной Волги, красивое место, наверное не единицы хотят жить в таком месте в одноэтажках, а значительно больше. Имеют право

      #1029314
      • Нет аватара Ivanych
        24.04.1811:24:27

        Вот так как это набережная Волги, и красивое место, то и жилье должно быть по-настоящему качественное. Чтоб там можно было именно жить, а не только приезжать ночевать. Те дома, что на картинках, особенно желто-оранжевых оттенков, это типичные проекты Подмосковья прошлого десятилетия, сейчас обязали строить парковки с учетом количество квартир=количеству парковок, и характерный признак более новых домов это въезд на подземную парковку, и уже довольно часто встречается «двор без машин». Не удивлюсь, что если покопаться, то найдется такой же домик. А в Энгельсе его строят, чтоб еще деньжат срубить с проекта, который «на родной земле» строить уже запрещено.

        наверное не единицы хотят жить в таком месте в одноэтажках, а значительно больше. Имеют право

        А те кто хочет жить там где всегда жил в «одноэтажках» тоже имеют право.

        Ну и если выгонять «одноэтажников» отсюда, то почему бы не построить что-то вроде этого

        • [ссылки отключены]
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        гм… ну придется вам поднапрячься, ищите в любимом поисковике «Митино О2», «Лесобережный». Хотите современненького «Штат18». Ну если уж хочется 25 этажей, «жк Домашний» или «Перовский». Реальность конечно будет не такой яркой как на картинках, но все же лучше того о чем статья, особенно лет через 10, когда красочка выцветет или сползет, и фасады покроются хаотичными «прыщами кондиционеров и спутниковых антенн». Кстати, вроде на крашенные фасады в Подмосковье тоже запрет вводили.

        Отредактировано: Ivanych~11:47 24.04.18
        #1029336
        • Нет аватара Сергей40
          24.04.1812:45:54

          А зачем вам именно подземная парковка? Ведь это дорого и водой их иной раз заливает.

          #1029364
          • Нет аватара Ivanych
            24.04.1813:22:36

            Наземная парковка хороша, только если домик маленький (2-3 этажа), Кармашек на десяток машин ни чего плохого не сделает, если у домика десяток квартир. Такие домики есть, но зачастую они или в маленьких нас. пунктах, или в крупных городах, но построены они в сталинское время, и с тех пор не видели ремонта (причина что люди из них хотят съехать). Тут солнышком ни кто не обделен, деревья растут, детям есть где погулять. Иначе, парковка начинает занимать много места. Во многих городах уже есть большие торговые комплексы, с большими парковками. Приехать уехать за покупками на машине, милое дело, а жить (именно жить) посреди этого асфальтового поля уже мало желающих найдется. Бывают многоэтажные наземные парковки. Тоже выход, хотя не очень хороший, т.к. украшением города они не будут ни когда. Но главный минус неподземных парковок, это минус для застройщика (далее снимаем розовые очки и смотрим на реальный мир), заключается он в том, что застройщик теряет на них лишнюю кучку денег, на месте этих парковок можно построить еще минимум один домик с кучей квартир. В качестве доп.плюшки, подземная парковка, под домом, имеет лифт, и поставив машину, можно приехать на свой этаж, без преодоления нескольких сотен метров по улице с сумками или спящим ребенком на руках.

            #1029373
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    24.04.1806:37:26

    Эегельс же показали весь — он как на ладони. Хорошо видно, что здесь есть частный сектор, есть советская застройка, включая 97 серию конца 80-х. А вот домов улучшенной планировки нет. Вот эти высотки — первые. Квартиры будут востребованы.

    А вообще Энгельс — не деревня какая-нибудь, а фактически район Саратова (Саратов напротив через Волгу). В большом городе люди должны жить плотнее.

    #1029275
  • Нет аватара абрамыч
    24.04.1812:13:25

    Там вокруг аэродром стратегов-поэтому строят многоэтажки.

    #1029350
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