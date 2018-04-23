— Города и сёла России Город Энгельс Саратовской области.Новое строительство Ноябрь 2017 © img-fotki.yandex.ru © img-fotki.yandex.ruЗима 2018 © img-fotki.yandex.ru © img-fotki.yandex.ruДругой комплекс © img-fotki.yandex.ru http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=3911 termometrix 23.04.201823:55 19 жилищное строительство, региональное развитие, ЖКХ
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